Этим нельзя не поделиться… Потому что украинскому населению шестой год вкладывается в сознание представление от том, что наши вожди ведут страну в сообщество «равных», где стране, собственно, и место. В сообщество, основы которого были заложены еще Французской революцией под знаменами «Свободы! Равенства! Братства!». Вот только с «равенством» все совсем не получается.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США идут к одной цели

Официальной персонификации Соединенных Штатов, президенту Трампу, сейчас нелегко. На него мощно давят и демократическое большинство в Конгрессе, и средства массовой информации, и экспертное сообщество, и, и, и… Цель — импичмент президента или, в крайнем случае, снижение его шансов на будущих выборах, до которых остался год.

С 29 октября, после резолюции конгрессмена-демократа Джима Макговерна, основная атака на Трампа проводится в формате «открытых слушаний в комитете по разведке палаты представителей, в том числе под руководством персонала», допроса свидетелей и публичного опубликования стенограммы показаний. И именно в публичных стенограммах можно узнать много интересного, в том числе — и по поводу отношения к Украине. Поскольку Украина, точнее — желание Трампа получить официальное подтверждение коррупционных действий Байдена и его сына в период правления Украиной Петра Порошенко, и послужили импульсом к началу процедуры импичмента.

Джим Макговерн

13 ноября публичные слушания начались, а 19-го показания давал подполковник Александр Виндман, американец украинского происхождения (родился в Киеве в 1975 году), с 2018 года — директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, специалист по Украине и России. В процессе допроса подполковника Адамом Беннетом Шиффом, председателем комитета по разведке палаты представителей и соведущего слушаний, произошел, по-моему, знаковый эпизод.

Главой СНБ США, по статусу, является американский президент. Сотрудник СНБ Виндман, к вящему удовольствию демократа Шиффа, по полной «заложил» своего шефа, заявив, что «президенту было неуместно требовать расследования политического оппонента, особенно иностранной державы…».А дальше произошел обмен репликами:

Адам Шифф:

Полковник, вы описали это как требование (demand), это одолжение, о котором попросил президент. Что в отношениях между президентом Соединенных Штатов и президентом Украины приводит вас к выводу, что, когда президент Соединенных Штатов просит об одолжении, подобном этому, это действительно требование?

Александр Виндман:

Председатель, культура, из которой я родом, это военная культура. Когда старший (senior) просит вас что-то сделать, даже если это вежливо и приятно, это не должно восприниматься как просьба (request). Это должно быть принято, как приказ (order). В этом случае из-за несоответствия власти между двумя лидерами у меня сложилось впечатление, что для того, чтобы добиться встречи в Белом доме, президент Зеленский должен был бы провести эти расследования.

Gage Skidmore Адам Беннетт Шифф

Вот так, господа. В восприятии американца отношения с Украиной — никаких просьб: приказ и точка. Конечно, можно утешать себя: ну, что там Виндман — солдафон, бурбон, монстр. Но и Трамп, реагируя на импичмент-события, не особо церемонится с Украиной.

22 ноября он присоединился к передаче «Фокс и друзья» для интервью. И там «раздал» всем: Шиффа назвал «больным щенком»,а уж Украине выдал тоже «по полной»:

«Почему мы должны давать деньги стране, которая известна как коррупционер? Это очень коррумпированная страна. Я имею в виду, что я люблю людей на Украине, я знаю украинских людей, они замечательные люди, но она известна как третья самая коррумпированная страна в мире… Собираемся ли мы отправлять огромные суммы денег в страну, и они коррумпированы, они крадут деньги, и это идет на банковский счет каждого?»

И подытожил вопрос даже как-то «по-Зеленски»:

«Почему ни Германия, ни Франция, ни Европейский союз, почему не все эти страны Европы? Почему они не платят? Почему США всегда лох?«

Трамп, конечно, врёт. То есть преувеличивает… На самом деле всё не так смертельно, в «Индексе восприятия коррупции» Украина всего лишь на 120-м месте (из 180-ти), с оценкой в 32 балла (у лидера, Дании, 88 баллов). Причем последние годы оценка растет: в 2013 году было 25. Но!

Александр Виндман

К вопросу о восприятии Украины. Почти сразу после интервью Трампа, Даниэл Дэй и Тара Субраманей из CNN опубликовали статью «Трамп предъявляет не менее 18 ложных претензий в интервью журналу Fox & Friends». Из них десять «ложных претензий» было связано с Украиной: о европейской помощи Украине, о помощи Барака Обамы и даже о портрете президента в кабинете посла США в Украине. Но идеи президента о «третьей по коррупции», кражах и банковских счетах сомнению даже не подвергались. Ну, и кто на «цивилизованном Западе» воспримет такую страну как «равную»? Да такого избиратели заклюют!

И следует понимать, что Трамп — это еще, как минимум, на год. А то и на пять. И он не тот человек, который любит менять свои мнения. А Украина не та страна, которая любит давать основания для такой смены.

Поэтому о французских лозунгах нам лучше забыть, но вспомнить великую максиму Фукидида: «Сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как и должны».