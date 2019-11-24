Бессменное руководство Белоруссии без мордобоя и гвалта ведёт «сильную и процветающую» по украинскому пути. Едва в украинском обществе снизился градус напряжённости вокруг законодательных инициатив легализации проституции и наркотиков, как в соседней Белоруссии с подачи местных властей и их немецких партнёров такие же инициативы стали активно обсуждаться, причём с участием работников минздрава и «палаточников».

Европейско-украинский опыт для Белоруссии. Программа

Сейчас в Минске проходит конференция «Расширение прав и возможностей женщин, живущих с ВИЧ в Восточной Европе» (22−24 ноября). Участие в ней принимают не только общественные организации из постсоветских республик, но также представители властей Белоруссии.

«Конференция организована и проводится Deutsche Aidshilfe (Немецкая ассоциация ВИЧ-сервисных организаций), в рамках программы Федерального министерства иностранных дел Германии «Развитие сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнёрства и России», — сказано в буклете, розданном участникам мероприятия.

Среди выступающих с приветственными словами отмечены замминистра здравоохранения и (по совместительству) главный государственный врач Белоруссии Наталья Жукова, член Национального собрания Белоруссии и (опять же, по совместительству) генсек «Белорусского общества Красного Креста» ОльгаМычко, представители других ГОНГО («государством организованных «негосударственных» организаций») и НГО, дипломат посольства Германии в Белоруссии Аня Лютер и даже региональный офис UNAIDS.

Почти все собравшиеся были представительницами прекрасного пола, регистрировались за себя и за других, назывались «председательницами» и «спикерками». На заседание 24 ноября их прибыло почти полсотни. Среди них оказалось лишь несколько врачей. До этого представители белорусского минздрава съездили в Германию на аналогичное мероприятие — за счёт принимающей стороны.

Заявленные к обсуждению темы были разнообразны и детерминированы половым подходом. Сексизма в этом не замечалось — наоборот, его всячески осуждали. Выступавшие всячески обходили неудобные темы по стране проведения конференции. Пресловутый «распил бабла» в рамках классического «грантоедства» предполагает статусных гостей и массовки из липовых «экспертов».

Встреча с настоящими экспертами рушит план успешного отчёта — поэтому, наверное, при обсуждении вопросов правоприменительной практики не наблюдалось представителей МВД, министерства юстиции и прокуратуры. Более того: собравшись в минской гостинице «Беларусь», организаторы и участники конференции обсуждали ситуации в России и на Украине, всячески обходя стороной белорусский контекст и статистику по Белоруссии.

Гвоздём программы стало выступление на конференции известной на Украине персоны — «руководителя организации БО «Легалайф-Украина», а также секс-работницы с 15-летним стажем»Натальи Исаевой. В минской гостинице она выступила в статусе «спикерки» на тему «Влияние криминализации на секс-работниц».

Наталья Исаева рассказала о том, как пришла в секс-бизнес, желая завоевать «признательность у мужчин», проделав длительный путь. Она поведала, как в школе мальчики оказывали ей недостаточно внимания, а повзрослев, она пришла к выводу, что можно совмещать удовольствие с зарабатыванием денег.

Если у мужчины есть желание получить услугу и заплатить за неё деньги, а женщина не против предоставить такую услугу за деньги, то никакого в этом насилия и криминала нет — так рассуждала Исаева перед аудиторией. Она в очередной раз подчеркнула свой 15-летний стаж работы в «древнейшей профессии».

Судя по реакции работников минздрава, многие были шокированы. Некоторые тревожно оглядывались. Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД РБ явно недооценило выход профессионалок на теоретико-методологический уровень.

Украинская гостья уточнила, что заразилась ВИЧ одновременно с сифилисом, констатировав вероятность подвергнуться уголовному преследованию за возможность заразить ВИЧ кого-либо из своих половых партнёров. При этом у неё двое детей, один из которых «служит в армии», и она им очень гордится.

Впрочем, тему войны в Донбассе оставили другим «спикеркам», считающим себя компетентными в таких вопросах, как «удовлетворение специфических потребностей в сфере сексуального и репродуктивного здоровья и прав маргинализированных женщин на территориях, затронутых вооружённым конфликтом в Донецкой и Луганской областях». Именно на эту тему решила выступить Наталия Безелева из краматорского «Клуба «Свитанок». Активистки организации работали в Донецке до 2014 года, после государственного переворота выехали в Краматорск, а их мужья отправились воевать против народного ополчения «временно оккупированных территорий» (ДНР).

Организация, которую возглавляет Исаева, продвигает инициативы декриминиализации наряду с ВИЧ и проституции. Украинская гостья считает нормальным зарабатывать деньги проституцией. У неё немало единомышленников в коридорах власти на исторической родине — депутаты Верховной рады от «Слуги народа» и других фракций и даже президент Владимир Зеленский.

Проституция и наркомания часто идут рука об руку. Об этом знали организаторы конференции, посвящённой ВИЧ. Не понаслышке об этом знали и многие выступавшие «спикерки» — например, из украинского «Свитанка», поддерживаемого французским фондом «Врачи мира» (Médecins du Monde) — организации скандально известного Бернара Кушнера, отметившегося деятельностью и на Украине в постмайданный период.

Анонсируя очередное выступление на тему наркотиков, участница из Украины сообщила: её кругу общения известно, что на Украине в мужских тюрьмах есть наркотики, а в женских — нет. «А как у вас — в Российской Федерации?» — прозвучал из зала вопрос очередной «спикерке». Задавшая вопрос уточнила: по статистике, женщин среди потребителей наркотиков меньше, чем мужчин. По её словам, в докладе ООН такая ситуация объясняется «проявлением гендерного неравенства».

После такой вводной аудитория заметно оживилась — приглашены ведь были не только «грантососы», но и практики из белорусских государственных медучреждений. Некоторые стали «гуглить» в смартфонах, выискивая документы ООН с указанием на заявленные причинно-следственные связи.

В РФ так же, как и на Украине, заверила Анна Кинчевская, представлявшая российскую организацию «ФАР» (фонд имени Андрея Рылькова — умершего питерского наркомана по кличке «Ирокез»). Она представила доклад на тему «Наркополитика против женщин, употребляющих наркотики».

Проблемы гендерного неравенства в тюрьмах РФ существует, поведала Кинчевская. По её словам, наркоманки в российских тюрьмах лишены возможности удовлетворить свои потребности, потому что их бросают «мужчины» (слово «мужья» вообще не употреблялось на конференции), и никто не может передать им наркотики. А мужчинам преданные им женщины «находят способ передать наркотики» — даже в тюрьму.

Кинчевская сообщила, что участвует в продвижении реализации программы заместительной терапии для наркозависимых женщин, содержащихся в российских тюрьмах. О мужчинах речи не шло — подразумевалось, что у них с доступом к наркотикам в тюрьмах проблем нет. К сожалению, представители ФСИН на конференцию не пригласили — оставалось верить на слово представительнице организации, официально признанной Минюстом России «иностранным агентом».

Гендерное неравенство в тюрьмах РФ очень заинтересовало организаторов минской конференции, они уделили этой теме много внимания. При этом почему-то те же проблемы в тюрьмах РБ были упомянуты вскользь, как будто конференция проходила не в Белоруссии, или по статье 328 УК РБ на белорусской территории «закрывают» не так много наркозависимых. Скорее всего, не было компетентных экспертов с белорусской стороны. Возможно, организаторы не желали критики в адрес Александра Лукашенко.

На конференции обсуждали, как генеральный секретарь «Белорусского общества Красного Креста» ОльгаМычко продвигала в Национальном собрании Белоруссии законопроект по декриминализации ВИЧ и теперь выступает с новыми инициативами. Государственная пресса «палаточницу» весьма жалует. БОКК практически неизвестна в следственных изоляторах, на зонах и в сообществах белорусских наркоманов, зато хорошо известна борющейся с коррупцией прокуратуре.

«Спикерки» обсуждали проблему «полной элиминация статьи 157 УК РБ». Статья эта предусматривает ответственность за заражение вирусом иммунодефицита человека и состоит из трёх частей. Часть первая предусматривает ответственность за «заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ», часть вторая — за «заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным умыслом ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания». По ч. 3 ст. 157 «действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное в отношении двух или более лиц, либо заведомо несовершеннолетнего, либо с прямым умыслом, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет». В примечании к ст. 157 белорусского Уголовного кодекса сказано: «Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ, было своевременно предупреждено о наличии у первого лица этого заболевания и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения».

Обсуждение статьи 157 УК сводилось к необходимости полной её отмены, так как, по мнению «спикерок», для юридической квалификации отдельных инцидентов вполне достаточно ответственности за причинение вреда здоровью. Квалифицированных юристов из Белоруссии явно не хватало для внесения ясности в предмет обсуждения. Теоретические локальные дебаты оказались практически бесплодными. Сотрудники МИД ФРГ легкомысленно отнеслись к трате денег германских налогоплательщиков.

В целом конференция оставила тягостное впечатление. Очевидно, в странах «Восточного партнёрства» происходят одни и те же процессы. Проститутки учат законодателей нравам и задают тон формулировкам норм, которые обязан соблюдать каждый гражданин.

Профессиональные врачи кулуарно обсуждают профанов, ничего не смыслящих в излечении болезней, но с большим энтузиазмом «занимающихся» всем, за что платят гранты. Профессиональные бездельники не просто паразитируют, но формируют общественное мнение в интересах тех, кто платит деньги.

Проституцию и наркоторговлю в Белоруссии могут легализовать так же, как до этого изгнанные из соседних стран казино. Уже в аэропорту «Минск — 2» иностранцев встречают соответствующие рекламные предложения. Там, где игорный бизнес, всегда находится место и наркотикам, и проституции, и многому другому.

Политическая проституция имеет вполне конкретные последствия для общества. Не только в Верховной раде, но и в Национальном собрании Белоруссии достаточно тех, кто с большим энтузиазмом исполнит мечты мафии. Например — малоизвестный провинциальный актёр, более востребованный как пропагандист «литвинизма», легализации наркотиков и проституции Геннадий Давыдько. В ноябре его оформили «палаточником», а это значит, что украинский сценарий для Белоруссии вполне может быть реализован без «майдана».