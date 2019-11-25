



ИА REGNUM Ведьмы, акушерки и революция

Автор биоэтик Трэвис Ридер из университета Джонса Хопкинса Если вы заводите ребенка, то это дополнительные 10 000 тонн углекислого газа в нашей атмосфере. Мы говорим об этом со своими студентами, и они очень ответственные и активные ребята, беспокоящиеся о нашем общем будущем».

Не замечать климатические изменения невозможно, так же, как и отрицать негативное воздействие человеческой деятельности на природу. В этом отношении пока еще неформальное понятие антропоцен, как и любая научная гипотеза, имеет право на существование.

Совершенно по-другому эта тема начинает восприниматься тогда, когда под грозящую земле экологическую катастрофу, подверстывается стремление отдельных групп занять доминирующее идеологическое положение и диктовать остальному человечеству свои мировоззренческие установки. За которыми, в свою очередь, уже не скрывая своего желания положить конец всяческому развитию, стоят истинные хозяева феминистского дискурса. С хозяевами мы в своей жизни ну никак не пересекаемся, а мальчики и девочки, несущие «благую весть», рядом с нами. Вот о них и поговорим.

Собравшиеся в Библиотеке иностранной литературы авторки обсудили с философками и осознанными аспирантками Института географии РАН связь между маскулинностью, антропоцентризмом и изменением климата, а заодно проанализировали феминистскую точку зрения относительно проекта антропоцен.

ИА REGNUM Ведьмы, акушерки и революция

Со свойственной русским людям широтой души и присущим юношеству максимализмом собравшиеся, ничтоже сумняшеся, отправили всех собравшихся аж за 12 тысяч лет в прошлое. Якобы уже тогда гоминиды самим фактом своего существования уничтожили мегафауну. И вплоть до наших дней водрузившие на пьедестал физически сильного белого мужчину, чье тело мыслится как микрокосм, гуманисты только тем и занимались, что уничтожали матушку-природу.

Как уж там сложилось дело у гоминидов и шерстистых мамонтов, то ли климат изменился, эпидемии обрушились, а может, люди-охотники и вправду настолько искусными оказались, ученые спорят до сих пор, и пусть себе спорят и дальше, пока, наконец, не доберутся до истины. Примечательна та избирательность, с которой к столь неоднозначным проблемам подходит называющая себя ученым инженер-исследователь Института географии РАН, выпускница программы MSc Conservation Лондонского университета. Хотя стоит ли удивляться тому, что во всех бедах человечества виноваты цисгендерные и маскулинные мужчины, не приемлющие гендерную идентичность?

Не стремлюсь уличить экоактивистку в безграмотности, поэтому перечислять все несуразности, которыми изобиловал доклад, не буду. Предметом нашего рассмотрения являются общие тенденции, которые и продвигаются на подобного рода лекциях.

ИА REGNUM На манеже снова те же

Начав с истребления мегафауны гоминидами, барышня пробежалась по дальнейшей истории человечества, которая, по ее мнению, в XX столетии закономерно окончилась катастрофой. И, наконец, утомившись запугивать слушателей ужасными последствиями человеческой жизнедеятельности, перешла к программам и организациям, занятым спасением от неминуемой беды.

Естественно, что «на манеже» оказались все те же Римский клуб, ООН с ее программами по окружающей среде и рождаемости, а также специалисты по скорее идеологическим, нежели научным изысканиям. Здесь осознанная экоактивстка вновь продемонстрировала не свойственную ее статусу аспирантки РАН избирательность. Оставим в стороне ученых с их докладом «Пределы роста», будем считать, что они хотели помочь «людям, принимающим решения». Беда лишь в том, что они и приняли решения, да не те, о которых мечтали прекраснодушные идеалисты.

Можно подумать, что барышня необразована, не подготовилась к публичному выступлению, переволновалась, и не надо судить ее строго. Только представляется, что подобные выступления ничего общего с вышеперечисленным не имеют, поскольку заданность выступления бросается в глаза.

Аспирантку из Института географии РАН, которая постаралась, пусть и в извращенной логике, изложить свое видение происходящего, превзошла другая выступающая. Блогерка, феминистка и создательница образовательного блога сходу заявила, что не знает, что такое экофеминизм и, не откладывая дела в долгий ящик, тут же на сцене попыталась разобраться, можно ли ее, феминистку, пишущую на экологические темы, считать экофеминисткой.

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Да простит меня читатель, но тут я перестал вообще что-либо понимать и не смогу дать адекватное описание этой части лекции. Что, впрочем, неудивительно, и этого никто не скрывает, нынешний феминизм замешан на идеях постмодернистских интерпретаторов марксизма и специфическом леваческом активизме середины XX столетия. Справедливости ради добавлю, что и прочие изводы современного феминизма сущностно ничем не отличаются от своего леваческого собрата. Не надо нам «песен и стихов» про сбрендивших левых.

Каюсь, но с третьего доклада я малодушно сбежал, чем поделилась с собравшимися сотрудница Intimate Connections & Intersections Center поведать не смогу. Предположу, что сотрудница столь интересной организации наверняка коснулась темы гендера, без упоминания о которой ныне не решается ни одна хоть сколь-нибудь значимая проблема. Также очевидно и то, что в рамках феминистского дискурса вопросы гендера иначе как с точки зрения угнетения цисгендерных мужским большинством, своих сограждан с иной половой идентичностью, рассматриваться не могут.

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Не убоюсь показаться «капитаном очевидностью» и напомню о вещах, о которых не говорят всяческие гендерные ревнители, защитники ЛГБТ и своекорыстные мейнстримные исследователи. Все эти мальчики и девочки, поверившие в то, что все зло современного мира проистекает от мужчин, встали под знамена тех, кто мечтает положить конец нашему далеко не идеальному мироустройству и положить конец надеждам на то, что человек способен вырваться в иное, отличное от нынешнего состояние и качество.

Всего-то и надо, что вспомнить о том, что мы все заложники текущего положения вещей, не делиться на женщин и мужчин, не делать последних крайними и вспомнить о общечеловеческой солидарности как единственно возможном пути спасения. Для этого и надо всего лишь остановиться и понять, кто и с какими целями разжигает этот конфликт. Только вот занятая собой и борьбой ради борьбы молодежь вряд ли на такое способна.

Напоследок хочется обратиться к молодым людям, которые в поисках смысла посещают подобные сборища. Дорогие друзья, не сомневайтесь, вскоре эта псевдонаучная личина будет за ненадобностью отброшена, и вам предложат, как давеча в Греции: «Вымести патриархат с улиц Афин, разгромить сексистов, расистов, фашистов и господ», после чего взлететь и наполнить Афины «блеском и воинствующим феминизмом».

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