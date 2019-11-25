Эрдогану связали руки

Пентагон опубликовал доклад с обвинениями Турции

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает турецкая редакция Euronews, согласно докладу Пентагона, военная операция Турции «Источник мира» на севере Сирии с целью создания безопасной зоны, в результате которого США были вынуждены вывести свои войск из этого региона в преддверии операции, стало причиной реорганизации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Согласно отчету министерства обороны США, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получила возможность «реорганизоваться» после турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии и вывода американских войск из региона. «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) извлекла выгоду из операции Турции и вывода американских войск из региона, восполнила свои ресурсы в Сирии и укрепила способность проводить атаки за пределами страны», — говорится в докладе Пентагона, подготовленном на основе открытых источников.

Ядерное оружие в Инджирлике под угрозой

Как передает газета BirGün, генерал в отставке Чак Уолд, который служил в Центральном командовании США в Европе, заявил, что Америка хранит ядерные боеголовки на базе Инджирлик, но по соображениям безопасности эти бомбы стоило бы переместить в Италию. В свою очередь, генерал ВВС Вальд, в 2000-х годах занимавший должность заместителя командующего в Европейском командовании Центральных сил, в интервью Bloomberg также подтвердил, что у Америки есть ядерные боеголовки на базе Инджирлик и что из-за растущего антиамериканизма в Турции их необходимо перевезти в Италию. Он также отметил, что Анкара и Вашингтон не разделяют стратегических целей, и потому ядерные боеголовки в Турции являются причиной беспокойства для Штатов.

U.S. Department of Defense Авиабаза Инджирлик

«Красная тревога» в Фонде благосостояния Турции

По словам Эмре Деведжи из газеты Cumhuriyet, у госкомпаний Фонда благосостояния Турции, который вызвал сильное недовольство общественности в момент создания, выросли долги. Такие крупные предприятия Фонда благосостояния Турции как Чайкур, Турецкие авиалинии, Botaş, Государственные железные дороги, Сахарная фабрика Кайсери, Морское предприятие несут убытки. Также отмечается значительное увеличение долгов компаний, входящих в фонд. Автор утверждает, что с момента основания фонд еще не предпринял никаких действий, кроме заимствования 1 млрд евро и приобретения Стамбульского финансового центра стоимостью 1,67 млрд турецких лир.

Демирташ получил награду за политическое мужество

По словам Рукен Тунджель из интернет-издания Bianet, Прогрессивный альянс, созданный в Германии, вручил специальную премию за политическое мужество 2019 года бывшему сопредседателю Демократической партии народов (ДПН) Селяхаттину Демирташу. На церемонии в Стокгольме награду получила его жена Башак Демирташ. Она заявила, что, несмотря на то, что ее муж в данный момент находится за тысячи километров от мероприятия и в камере за четырьмя стенами, Башак чувствует, что его сердце бьется с ней в этом зале. «Я хочу обратиться к нему отсюда. Я с гордостью буду поддерживать тебя в твоей праведной борьбе настолько, насколько мне хватит жизни. И я надеюсь, что ты и все заключенные, которые несправедливо находятся сейчас в тюрьмах, очень скоро обретете свободу. Я с нетерпением и большой надеждой жду дня, когда смогу лично вручить тебе эту награду. Я благодарю всех наших друзей, которые проявили солидарность с нами здесь и во всем мире», — добавила она. Между тем Салахаттин Демирташ направил письмо на церемонию награждения. «Награду за политическое мужество я дарю всем курдам и туркам, которые сопротивляются, всем нашим народам, проживающим в Турции. Я принимаю эту награду от имени всех политических заключенных, особенно женщин в тюрьмах Турции», — написал политик.

Mahmut Bozarsla Селяхаттин Демирташ

Эрдогану связали руки

Турецкая редакция Deutsche Welle сообщает, что Евросоюз потребовал от Турции прекратить бурение на Кипре, усилив давление на Анкару при помощи новых санкций. DW утверждает, что США и ЕС усиливают давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с помощью санкций, которые они ввели одновременно. Ранее США пригрозили ввести санкции против Турции из-за покупки зенитного ракетного комплекса С-400 у России и из-за операции в Сирии. ЕС, в свою очередь, принял решение ограничить экспорт оружия в Турцию из-за военной операции в Сирии. А также Европа усилила давление на турецкое правительство, чтобы остановить бурение на Кипре. ЕС в своем рамочном решении, принятом 11 ноября, определил масштабы экономических санкций, которые могут быть наложены на Турцию из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье.

Признание переворота

Согласно новости, опубликованной в издании Aktif Haber, заместитель председателя правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш сделал поразительное признание. По его словам, если бы не попытка государственного переворота в июле 2016 года, около 150 тысяч человек не могли бы быть уволены из госучреждений. Отвечая на вопросы турецкого журналиста Хади Озышыка, Куртулмуш отметил, что за период чрезвычайного положения между июлем 2016 года и июлем 2019 года ПСР использовала эту возможность для чистки из ряда государственных учреждений оппозиционных госслужащих. «Если бы мы попытались избавиться от них при помощи нормальных процессов, мы бы не смогли вывести из госслужбы этих людей до 2030 года. Государство приняло эту чрезвычайную меру, чтобы защитить себя», — заявил он.

Оппозиционные партии призвали к досрочным выборам

Как передает интернет-издание Sol, после того, как прокурдская Демократическая партия народов призвала к досрочным выборам, вице-президент «Хорошей партии» Лютфю Тюрккан также призвал Эрдогана подписать меморандум о досрочных выборах в 2020 году для перехода к парламентской системе. В заявлении Тюрккана также добавил, что его партия готова пойти на сделку, если получит 5−6 исполнительных министерств во власти. Кроме этого, Народно-республиканская партия (НРП) и Партия счастья также поддержали идею проведения досрочных выборов. Заместитель председателя главной оппозиционной партии НРП Энгин Озкоч обратил внимание на трудности в экономике. «Ситуация, с которой сегодня оказался наш гражданин, очень сложная. Страна сталкивается с экономическими трудностями. Нам всем приходится выживать. Если речь идет о досрочных выборах, мы бы хотели, чтобы это произошло как можно скорее», — сказал он.

Как население одной страны

Согласно сообщению, опубликованному новостным изданием Samanyolu Haber, представители Партии справедливости и развития сделали несколько заявлений за прошедшую неделю, которые доказывают, как они вели «охоту на ведьм» в отношении сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена. По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, с 15 июля 2016 года по ноябрь 2019 года в Турции было проведено расследование в отношении 559 тысяч 64 человек. Издание сообщает, что, согласно мнению юристов, в мировой практике не было ни одного случая, когда под предлогом «расследования переворота» проводилось расследование в отношении сотни тысяч человек. Сойлу также отметил, что из 261 тысячи 700 задержанных 91 тысяча 287 были арестованы. «Из 94 мэров 42 мэра были приговорены к тюремному заключению. 19 из них арестованы, 59 из них находятся под домашним арестом, 6 из них находятся под судебным контролем и в отношении 8 из них вынесено решение о задержании», — добавил министр.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. 1978. США В турецком суде

Незаконный перевод денег из Германии в Турцию

Как сообщает газета Cumhuriyet, власти Германии и Голландии провели операцию против сети, обвиняемой в переводе миллионов евро из Германии в Турцию с помощью системы, подобной Hawala. В Северном Рейн-Вестфалии, Гессене, Гамбурге, Берлине и Баден-Вюртемберге и некоторых городах в Голландии полиция провела одновременные спецоперации, в которых приняли участие 850 полицейских. Стражи порядка провели рейды в 62 домах и компаниях. Было объявлено об аресте шести из 27 подозреваемых, которые, как утверждается, создали «преступную группировку». Эти лица обвиняются в контрабанде миллионов евро из Германии, прежде всего в Турцию, а также в создании «преступной группировки». По сообщениям немецких СМИ, «преступная сеть» сосредоточилась, в частности, на переводе денег в Турцию. Сумма, о которой идет речь, составляет около 200 миллионов евро.

Ахмед Алтан стал почетным членом

Журналист-писатель Ахмет Алтан, которого власти Турции незаконно арестовали через неделю после решения об освобождении, был избран почетным членом Международного союза писателей PEN, сообщает газета Sözcü. Отметив, что Алтан содержался в тюрьме по политическим мотивам, PEN призвал к освобождению публициста. «Мы требуем от соответствующих турецких властей немедленного и безоговорочного освобождения нашего почетного члена Алтана из тюрьмы», — заявил вице-президент PEN в ФРГ Ральф Нестмейер. Он подчеркнул, что содержание Алтана в тюрьме в Турции по политическим мотивам недопустимо, добавив, что произвольные решения судебных властей Турции противоречат постулатам правового государства. Он также отметил, что ситуация с Алтаном также демонстрирует «деспотичный характер турецкого режима». Бывший сопредседатель Демократической партии народов Селяхаттин Демирташ также является почетным членом Международного союза писателей.

Правда о перевороте

Документ, опубликованный интернет-изданием TR724, указал на силы, которые на самом деле стояли за переворотом в Турции 15 июля 2016 года. Список «подозрительных военных судей и офицеров», подготовленный комиссией по военному положению в июне 2015 году, оказался схож со списком, который был опубликован на следующий день после попытки переворота 15 июля 2016 года, и по которому турецкие власти провели задержания по обвинению в поддержке путча. Один из списков был создан в 2015 году, другой — якобы на следующий день после попытки переворота. Любопытный факт заключается в том, что ошибки в именах людей и должности на момент составления списка в 2015 году, совпадают с теми же ошибками и без изменения должностей в списке, который был подготовлен по факту произошедшей попытки переворота. Орфографические ошибки и опечатки при составлении списка не были исправлены. Документы, содержащиеся в текущих судебных разбирательствах в уголовных судах, проливают свет на многие вопросы, касающиеся попытки переворота. «Чистки в турецкой армии, стали возможны благодаря целенаправленному профилированию в рядах военных со стороны людей, известных по судебным процессам «Эргенекон», «Операции «Кувалда» и связанных с ними кругами», — пишет TR724. Эта команда подготовила обширные списки неугодных людей в армии и передала их Национальному разведывательному управлению, полиции и в администрацию президента задолго до попытки переворота. Например, полковник Ясин Аслан в своем заявлении в суде сказал, что до попытки переворота он представил информационные заметки администрации президента и соответствующим органам. «После попытки переворота меня снова вызвали и попросили рассказать, что я знаю о комиссии по военному положению, о военных судьях и офицерах», — рассказал он. То, что произошло 15 июля 2016 года, было не попыткой переворота, а спецоперацией. Не поняв, что произошло тогда в Турции, не удастся понять международные процессы. Например, для того, чтобы понять отношения между Турцией и Россией и Ираном, «необъяснимое» частое общение между Эрдоганом и российским президентом Владимиром Путиным, нужно пролить свет на то, что произошло 15 июля.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Коротко, но важно

США ввели санкции в отношении двух турок и трех компаний, работающих в Турции по обвинению оказания помощи ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В опросе Партии справедливости и развития, которое партия проводит раз в месяц, в ответах на вопрос «кто ваш любимый политик?» на самом высоком месте в рейтинге оказался мэр Стамбула Экрем Имамоглу и бывший сопредседатель прокурдской Демократической партии народов Селяхаттин Демирташ.

Международное кредитное рейтинговое агентство Fitch высказалось об экономике Турции. Экономика Турции вырастет примерно на 3% к 2020 году, говорит Эд Паркер, директор группы Fitch. «Мы также ожидаем, что инфляция к концу следующего года составит около 12 процентов», — сказал Паркер. Кроме этого, он отметил, что высокая и волатильная инфляция, макроэкономические дисбалансы и политическая неопределенность являются слабыми сторонами экономики Турции.