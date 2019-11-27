Выходящая на русском языке украинская интернет-газета «Обозреватель» опубликовала свое антироссийское видение разъяснений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова справедливых и единственно возможных условий подписания российским правительством мирного договора с Японией. Свое отношение к позиции руководства РФ редакция газеты, ссылаясь на телеканал «Дождь», выразила в заголовке в свойственном украинским русофобам и шовинистам заголовке «Иначе мира не будет: Россия выдвинула наглый ультиматум Японии».

Япония

Тем самым «Обозреватель» расписался в своей безграмотности, ибо никакого «мира» между Россией и Японией не требуется. Он наступил в декабре 1956 года, когда парламенты обеих стран ратифицировали Совместную декларацию, в первой статье которой провозглашается, что

«состояние войны между СССР и Японией, существовавшее с 9 августа 1945 года, прекращается со дня вступления в силу настоящего документа, между странами восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

«Обозреватель» приводит японскую позицию, озвученную генеральным секретарем кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Позицию, следует прямо сказать, грубо нарушающую договоренности 1956 года, которые президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Абэ Синдзо согласились «взять за основу переговоров». «Ныне, — отмечает украинское издание, — японское правительство соглашается продолжить переговоры с Москвой о мирном договоре, руководствуясь ключевым принципом: сначала «решение территориальной проблемы», затем — заключение мирного договора».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Так вот именно это, используя терминологию «Обозревателя», и есть «наглое» извращение духа и буквы Совместной декларации 1956 года, в которой стороны договорились о совсем иной, противоположной последовательности действий при урегулировании вопроса о территориальном размежевании. А именно в 9-й статье Совместной декларации записано:

«Союз Советских Социалистических Республик и Япония согласились на продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией переговоров о заключении мирного договора.

При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан (Шикотан — А. К.) с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией».

И что же «наглого» в словах министра Лаврова, когда он разъясняет суть данного положения Совместной декларации:

«Сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное»?

Kremlin.ru Сергей Лавров и Синдзо Абэ

Ведь и волюнтаристски настоявший на включении этого пункта в Совместную декларацию Никита Хрущев рассматривал свое обещание именно как добровольную уступку.

Пользуясь случаем, хотелось бы пояснить, что советское руководство не считало уступку Шикотана и Хабомаи их «возвращением», а исключительно жестом доброй воли, «идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства». Тогда считалось, что использование термина «передача», а не «возвращение», как неправомерно настаивает японская сторона, не означало пересмотр территориальных итогов Второй мировой войны. Вот и теперь и Лавров, и Путин выступают против пересмотра результатов войны и справедливо настаивают на признании японским правительством международных документов, определивших переход всех Курильских островов под суверенитет СССР, ныне Российской Федерации.

Так что редакции «Обозревателя» было бы неплохо самим разобраться в сложных перипетиях российско-японских отношений, а не бездумно переписывать утверждения телеканала «Дождь».