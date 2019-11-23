В очередной раз разговоры о развитии села расходятся с делом. При профицитном бюджете Минфин сократил расходы на развитие села в несколько раз!

Здесь была жизнь. Жизнь ушла. Остался лишь бюджетный профицит

Разработать госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» президент поручал еще в ходе своей рабочей поездки в Ставропольский край 9 октября 2018 года.

31 мая 2019 года правительство постановило (постановление №696) утвердить разработанную Минсельхозом госпрограмму, общий объём финансирования которой с 2020 по 2025 годы должен составить около 2,3 трлн рублей, в том числе за счёт федерального бюджета — 1 трлн рублей.

Программа действительно выглядит комплексной. В нее заложены все механизмы, которые могли бы в принципе оживить село. В частности она предусматривает: строительство сети автомобильных дорог в селах; создание компактных жилых территорий; субсидирование кредитов для селян и желающих переехать в село под очень низкий процент, о котором горожане даже и мечтать не могут; субсидирование местных бюджетов для благоустройства территорий и возможности поддержки специалистов; создание инженерной инфраструктуры — строительство газо‑ и водопроводов; развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и их «шаговой» доступности, о чем ранее говорил Владимир Путин, давая поручения, в том числе и другим ведомствам. В общем, всё то, без чего современные люди не представляют своей жизни, что могло бы подвигнуть россиян и не только, приземлиться в селе.

Анатолич1 Дорога

В ходе обсуждения программы газета Коммерсантъ в статье, специально подчеркну — под заголовком «На селе выживут сильнейшие. Деньги госпрограммы могут уйти крупному агробизнесу», писала в апреле этого года, что эксперты РАНХиГС и Института Гайдара раскритиковали подготовленную Минсельхозом госпрограмму.

По их мнению, при более чем семикратном увеличении финансирования по сравнению с нынешней программой она содержит высокие риски коррупции и несправедливого распределения. Конкурсный порядок отбора проектов на федеральном уровне ускорит деградацию неперспективных деревень, а деньги могут уйти на инициативы крупного бизнеса.

Экспертам не понравился факт роста расходов федерального бюджета, которые должны были увеличиться по сравнению с предыдущей программой в 13,4 раза, региональных бюджетов — в 1,4 раза, внебюджетных источников — в 5,2 раза. Причем если в 2017 году региональные и федеральные траты были примерно равны, то теперь, указывали экономисты, эта пропорция составит 1:10.

Видимо, эксперты не желают учитывать тот факт, что регионы и тем более их деревни — обнищали благодаря бюджетной политике Минфина, которая строилась последние годы опять же не без участия этих же экспертов!

Не понравились экспертам и цели финансирования программы, а именно — повышение соотношения среднемесячных доходов сельских и городских домохозяйств с 68% в 2018 году до 75% к 2025 году; повышение доли жилья, оборудованного всеми видами благоустройства; сохранение не менее 2,9 тыс. сельских поселений с численностью до 500 человек.

Эксперты, как пишет издание, указывают, что 85% финансирования программы (почти 1,2 трлн руб.) предполагается направить на осуществление инициативных проектов сельских муниципалитетов, бизнеса, отдельных жителей и их групп, тогда как на аналогичное мероприятие в программе развития сельских территорий стран ЕС расходуется лишь 6−7% средств.

Следует напомнить экспертам, что не стоит сравнивать, как говорит народная пословица: «божий дар с яичницей»! Разве сельские территории ЕС доведены до такого же отчаянного бедственного положения, как в России? Может, не стоит сравнивать испанские деревушки с нашими сёлами, вечно испытывающими дефицит денежных средств? Как и не стоит сравнивать территорию России, которая в разы больше всего вместе взятого ЕС, где одна страна размером с нашу область, которых у нас 85! А значит и денег требуется больше!

Сейчас деньги в бюджете есть! И вложить их нужно в человеческий капитал и улучшение его условий жизни. Разве не за это ратует Алексей Кудрин, пытаясь добиться народного одобрения после всей той разрухи, к которой привели его стратегии реальную жизнь россиян, особенно в селах?! Что же эксперты противоречат с мнением вождя жесткой либеральной политики, который то и дело всё последнее время заявляет о необходимости вложений в человеческий капитал??? Или эксперты хотели бы, чтобы наши деревни выживали сами по себе и эти земли пошли в итоге по рукам частных иностранных инвесторов, желающих в качестве «благородного жеста» прокредитовать их развитие?

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

Эксперты были в шоке, осознав, что программа предусматривает выделение до 60 млн рублей на одно село, что на их взгляд, это достаточно большая сумма даже для крупных поселений.

Распределять финансирование, указывали эксперты, предлагалось на конкурсной основе, а отбор инициатив должна осуществлять комиссия при Минсельхозе, что несет в себе риски коррупции и несправедливого распределения.

Спрашивается, с каких пор в конкурсном отборе, эксперты стали усматривать коррупцию и несправедливость? Давайте тогда в принципе уйдем от конкурсных отборов и предоставим полное право государству определять своего единственного исполнителя программ! Но, ведь, такой подход не соответствует либеральным устоям, не так ли?! Да, отбор инициатив должна осуществлять комиссия при Минсельхозе и, что с того? А кто должен его осуществлять — эксперты, близкие к ЕС или все-таки ведомство, близкое к российской земле и знающее, в отличие от экспертов ЕС, проблемы нашего села, то есть Минсельхоз?

О каких угрозах потери денег в пользу агробизнеса эксперты вели речь, если программа предусматривает улучшение жизни селян? Разве Минфин не довел свою систему распределения денежных потоков до совершенства, о чем сам Антон Силуанов заявлял на днях в рамках форума «Россия зовет!». Разве мимо «совершенства» сегодня муха может пролететь?

Более справедливым вариантом, эксперты считали, выделение средств на инициативные проекты всем селам пропорционально числу жителей (около 30 тыс. руб. на человека) с рассмотрением бизнес-плана на уровне района, без участия Москвы, либо же непосредственное финансирование из бюджета инфраструктурных проектов во всех поселениях, где проживают не менее 20−50 жителей. Представьте, селу, в котором 50 жителей, исходя из предложений экспертов, выделят всего 1,5 млн рублей! Какой такой проект можно реализовать на 1,5 млн рублей? О каком таком развитии села можно говорить при наличии 1,5 млн рублей. Выделите тогда вообще по 300 рублей! А что, Кудрин же предлагает для борьбы с бедностью выделять по 10 тысяч рублей в год — это 27 рублей в день! Тут бы впору рассмеяться, ведь налогов мы платим в разы больше, но уже не до смеха. Потому как озвучивают свои мысли не профаны, а знатные экономисты-эксперты! Видимо, они откровенно издеваются над нами!

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Да, эксперты указывали, что такие сферы, как здравоохранение, культура, автодороги и газификация, «могут и должны» финансироваться за счет нацпроектов, а программа развития сельских территорий необходима всего лишь для «придания импульса развитию сельской экономики», повышения занятости и доходов жителей.

Подчеркнем, село в России в таком состоянии, что ему не импульсы нужно придавать, а реанимационные действия совершать! И только после реанимации можно ожидать роста демографии и заинтересованности в жизни на селе! И нужно заметить, что благодаря опять же стратегиям Кудрина нацпроекты столкнулись с противоречиями, о которых рапортует почти ежедневно глава Счетной палаты на основании своих личных выводов, но не по факту проверок реализованных проектов, так как проекты стартовали лишь в этом году — году который еще не завершен! А эти противоречия явно не позволят в обозначенные сроки реанимировать сёла!

Poker™ В селе

Несмотря на замечания экспертов, правительство все же приняло программу. Повторюсь, с общим объёмом ее финансирования на ближайшие 5 лет размером около 2,3 трлн рублей, где 1 трлн рублей должны были выделить из федерального бюджета.

И вот теперь, как сообщает издание finanz.ru, экономисты Института Гайдара и РАНХиГС, то есть те же самые эксперты, сетуют и заявляют о том, что якобы правительство сократило, предусмотренные программой, расходы в 4 раза! Мол, в паспорте программы утверждены расходы на сумму 433 млрд рублей на 2020−22 годы, а по факту в федеральный бюджет заложили только четверть от анонсированного — 105,1 млрд рублей. О чем, собственно, как указывает издание, сообщает главный научный сотрудник лаборатории аграрной политики Института Гайдара Василий Узун. В 2020 году финансирование будет урезано вдвое, а в 2021−22 годах — в пять раз.

О чем на этот раз, предупреждает нас специалист Института Гайдара? Вы не поверите! Он говорит, что: «столь резкое сокращение может привести к срыву выполнения мероприятий госпрограммы».

«Возможно, еще до принятия указанной госпрограммы ее финансирование было под вопросом. В текст добавлено примечание, в соответствии с которым общий объем финансового обеспечения госпрограммы, как и объем ассигнований федерального бюджета, будут уточнены после утверждения закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Но проблема в том, что целевые индикаторы и показатели госпрограммы рассчитаны исходя из намеченных объемов финансирования», — констатирует эксперт Василий Узун.

Однако, добавлю, и более того обращу внимание эксперта, что пометки к примечанию стоят в программе исключительно к расходам по годам, но не к общей сумме финансирования, а значит до конца 2025 года, в рамках программы должно быть выделено в общей сумме 2,3 трлн рублей. Конечно, велика вероятность, что Минфин оттягивает сроки ее финансирования, перекладывая основную нагрузку на бюджет, так сказать на потом. А дальше по ходу событий «потом» может не случиться. Либо эксперты додавят, либо планы изменятся из-за каких-либо внутренних или внешних передряг.

Как говорится в «Мониторинге экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развитии России», проведенном в октябре этого года Институтом Гайдара и РАНХиГС, анализ проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы показал экспертам, что «его основные характеристики сформированы в соответствии с бюджетным правилом и национальными приоритетами. При этом приоритетом самой бюджетной политики в предстоящие три года остается бюджетная устойчивость. К 2022 г. номинальный рост доходов относительно 2019 г. планируется в размере 9,3%, при этом в долях ВВП они сократятся с 18,5% в 2019 г. до 17,2% в 2022 г. Согласно ожиданиям Минфина, нефтегазовые доходы будут устойчиво сокращаться за счет отставания темпов роста добычи нефти от динамики ВВП и ожидаемого снижения мировых цен на нефть. Что касается расходов, то в 2018 г. они оказались на минимальном за десятилетие уровне 16,1% ВВП. Это произошло благодаря (!) использованию бюджетного правила и некоторого изменения структуры бюджетных расходов, что является позитивным шагом (!), создавшим возможности для дополнительного увеличения темпов прироста ВВП в размере 0,5 п.п. Однако этим позитивные эффекты от введенного бюджетного правила и изменения структуры расходов ограничиваются, поскольку наиболее важные для развития изменения лежат за их пределами.»

Авторы мониторинга говорят также о том, что при текущем уровне функций государства и масштабах госсектора, для достижения национальных целей необходимо увеличивать расходы федерального бюджета уже в период 2020—2022 гг. на 0,5−0,7 п.п. ВВП ежегодно в пользу инвестиций в человеческий капитал и инфраструктуру!

Как вам такой подход — не Минфин, на их взгляд, сокращает расходы, а правительство, при этом эксперты вроде как настаивают на росте расходов?!

Напомним, по статистике Минсельхоза уровень безработицы на селе составляет 8% (в городе — 4,3%), доля селян с доходами ниже прожиточного минимума — 20% (против 11,2% горожан), 67% жилья не благоустроено (21% — в городах), лишь половина домохозяйств имеют скоростной доступ в интернет (в городе — 80%), а численность сельского населения за десять лет сократилась на 0,5 млн человек.

Целью госпрограммы Минсельхоза, на которую Минфин урезал расходы федерального бюджета, помимо сохранения доли сельского населения не менее 25,3%, роста доходов селян, также является повышение уровня жизни, улучшение жилищных условий.

Неужели правительство пересмотрело свои планы или скорректировало показатели госпрограмм, пересмотрев целевые данные в нацпроектах и их структуру? Нет — сведений об этом не было! Так на каком основании Минфин урезал расходы на реализацию программы? И почему эксперты вдруг изменили свое мнение? Чтобы подставить правительство?