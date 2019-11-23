В данной статье мы постараемся показать причины, которые с внедрением системы ЕГЭ приводят к резкому ухудшению качества подготовки выпускников средних школ по отношению к Советскому периоду обучения.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Конечная цель обучения человека определяется требованиями, предъявляемыми обществом к условиям и содержанию труда человека в существующих для него условиях. В обобщённом виде требования к профессиональной деятельности человека определяются уровнем экономического состояния страны и тенденцией, определяющей её дальнейшее развитие [7]. Развитие инновационной экономики в современном обществе определяется профессиональным, творческим мышлением его граждан [4, 14] в соответствующих сферах профессиональной деятельности. Данное мышление предполагает создавать новое (открытия, изобретения, новые технологии и т. д.), а также умение учиться всю трудовую жизнь, обладать способностью к коммуникации и умению работать в составе группы и т. д. Профессиональное мышление специалиста в соответствующей сфере труда обладает и другими свойствами: эмоциональностью, повышенным воображением, интуицией, критичностью, рефлективностью, гибкостью и др.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Человеческий капитал данного общества является основной движущей силой инновационной экономики. Он является продуктом всей системы школьного, вузовского, послевузовского обучения. Данные творческие качества должны последовательно формироваться в процессе всей учёбы. В этих условиях образование превращается в непосредственную производственную базу экономики информацион­ного общества [5, 9]. На пути решения этого вопроса возникают объективные проблемы. Это, прежде всего — кризис образования, который определяется лавинообразным ростом научной информации в современных условиях и невозможностью усвоить её современным традиционным поддерживающим обучением. Это и неэффективные технологии обучения, куда, прежде всего, относится введение ЕГЭ в средней школе, которая весьма отрицательно сказывается на качестве обучении выпускников этих школ и плохо влияет на качество их обучения в высших учебных заведениях — на их мыслительных способностях в возможности усваивать и перерабатывать новую информацию в соответствии с поставленными задачами, — на способностях в организации самостоятельной работы и т. д. Другими словами, система ЕГЭ противоречит условиям подготовки творческих личностей, востребованных инновационной экономикой.

ЕГЭ как инструмент оценки качества подготовки выпускников школ задаёт и соответствующий процесс обучения, который не соответствует требованиям, предъявляемым информационным обществом к человеческому капиталу. Отрицательное отношение к системе ЕГЭ и системе образования на его основе в средней школе высказывают родители учеников, педагоги средних школ, профессорско-преподавательский состав вузов, работодатели, политики, писатели, учёные. Например, книга [8], посвящённая критике существующего среднего образования в нашей стране. В ней об ухудшении среднего образования выступили ученые: лауреат нобелевской премии Ж. И. Алфёров; академики: В. Д. Аносов, В. И. Арнольд, Л. Д Кудрявцев, С. М. Никольский. В. А. Садовничий и другие, а также писатель А. И. Солженицын.

Солженицын весьма отрицательно охарактеризовал систему среднего образования, существующую в нашей стране. Он указал[9], что эта система десятилетиями шла в Америке. Американцы разочаровались в ней и теперь (статья написана в 2002 году) ищут пути отказаться от неё. Мы же наш уровень, который годами был выше американского спускаем вниз. Далее он приводит содержание тестов, применяемых в ЕГЭ, и приходит к неутешительному выводу [9, 108]: «Такой экзамен исключает интеллект ученика. Он лишает его способности развивать свою мысль, доказывать и отстаивать её. … При такой системе выигрывает тот, кто имеет клочные, надерганные, случайные знания — и отсеиваются именно талантливые, логичные люди самостоятельного ума». Александр Исаевич указывает на отсутствие формирования в средней школе именно этих качеств, которые необходимы современному человеку, студенту и специалисту современного общества.

Рене Магритт. La Clairvoyance (Предвидение). 1936

Проводя анализ реформы существующей ранее системы Советского среднего образования, академик Владимир Игоревич Арнольд приходит к неутешительному выводу. «Но мое общее впечатление, — пишет он, — от всего этого проекта состоит в том, что подготавливается опасное преступление против традиционно высокого образовательного и культурного уровня России — реформа, осуществление которой нанесло бы долговременный и трудно поправимый вред могуществу нашей страны — интеллектуальному, и индустриальному, и военному, т. е. оборонному; а наших потомков всё это реформирование сделало бы несчастными…» [1.44].

ЕГЭ как инструмент оценки качества подготовки выпускников школ не соответствует требованиям, предъявляемым информационным обществом к человеческому капиталу. Оно отбросило существовавшую ранее систему среднего образования намного назад. Для понимания этого положения следует более подробно остановиться на структуре ЕГЭ в оценке выпускников средних школ и том содержании, которое необходимо для достижения поставленной цели. Как показывает опыт — освоение этого содержания крайне отрицательно влияет на дальнейшею судьбу выпускников средних школ, на их формирование как будущих специалистов.

Одним из наиболее известных авторов, разрабатывающих систему тестирования, которая применяется в ЕГЭ, является известный педагог В. П. Беспалько, который в семидесятыегоды прошлого столетия защитил на эту тему докторскую диссертацию и подробно разработал систему тестирования и содержание, которое оно оценивает. Эти результаты изложены в ряде его работ [2,3].

Alberto G Тесты

Прежде чем разрабатывать систему тестирования этот автор исследует структуру познавательной деятельности по степени возрастающей её сложности и выделяет четыре её иерархических уровня [3, 54 — 56].

Эти уровни следующие.

1. Уровень распознавания — усвоение информации на уровне знакомства, узнавания.

2. Уровень воспроизведения — воспроизведение информации по образцу. Высшим достижением этого уровня является решение типовых задач. В. П. Беспалько следующим образом характеризует её содержание: «Только в задаче, заданы цель и ситуация, а от учащегося требуется применить ранее усвоенные действия по её решению, это репродуктивное алгоритмическое действие» [3, 54].

3. Уровень решения нетиповых задач, или эвристический уровень. Вот как этот автор характеризует его: «Эта эвристическая деятельность, выполняется не по готовому алгоритму или правилу, а по созданному или преобразованному в ходе самого действия, например, решение конкретной задачи или выполнения конкретного проекта по известному общему методу путём приспособления к условиям задачи, результат которой предсказуем лишь в общем виде». [3, 56],

4. Уровень творческой деятельности — создание новых научных достижений: открытия, изобретения, новые технологические процессы и т. д. В процессе выполнения деятельности добывается объективно новая информация.

Как показывает практика в своих средствах оценки ЕГЭ охватывают 1-ый и 2-ой уровни познавательной деятельности, т. е. оценивает репродуктивную деятельность. Уже решение нетиповых задач может быть достигнуто разными способами, что противоречит возможности создания единого эталона. Последнее противоречит одному из важнейших предварительных условий внедрения системы ЕГЭ, которое состоит в том, что результаты тестовой оценки обучаемых различными экзаменаторами должны давать одинаковые результаты, и могут быть получены при помощи компьютерной обработки. И это весьма ограничивает область применения тестов.

Уже третий уровень познавательной деятельности не может быть включён в ЕГЭ, так как создание единого эталона процесса решения задачи невозможно, потому что достижение результата возможно разными способами, а это противоречит принципам создания тестов, применяемых в ЕГЭ.

Систему ЕГЭ по тому или иному предмету средней школы можно обозначить как цель изучения этого предмета. Содержание предмета вытекает из цели изучения поставленной цели. А так как содержание тестов, применяемых в ЕГЭ, оценивает репродуктивные виды деятельности первого и второго уровней, то содержание предметов, оцениваемое этим инструментом, должно соответствовать поставленной цели.

Студенты в аудитории

От результатов ЕГЭ зависит дальнейшая судьба выпускников, их возможности поступления в вуз в зависимости от баллов по определённым предметам. По итогам обобщённого бала по ЕГЭ определённой школы зависит и оценка педагогического коллектива. Чтобы соответствовать требованиям, предъявляемых ЕГЭ, учебную деятельность учащихся старших классов можно назвать дрессурой, натаскиванием, так как решение тестов первого и второго уровня не требует мыслительной деятельности, а убивает её. Здесь нужно не мышление, а хорошая память. Учащийся, отлично сдавший ЕГЭ по определённым предметам — это человек с огромным объемом фактологической памяти, усвоение которой не требует определённых мыслительных способностей. Чтобы усвоить этот огромный объём фактологического материала от учащихся старших классов требуется большая и напряжённая работа, как в школе, так и дома, что часто приводит к их перегрузкам и стрессам. Такая деятельность обучаемых в старших классах может формировать у них весьма отрицательные личностные качества — формализм, догматизм, педантизм. Для такого обучения весьма актуально высказывание древнегреческого философа Гераклита «Многознание уму не научит». И если выпускник средней школы и приобретает некоторую способность думать, то это не за счёт ЕГЭ, а вопреки ему. Поступление в вуз по результатам ЕГЭ как раз и исключает возможность оценить мыслительные способности выпускников средних школ, которые они приобретают вопреки требованиям ЕГЭ, благодаря талантам педагогов этих школ и собственной инициативности. Это те мыслительные качества, так необходимые для обучения в вузе, как раз и выпадают из поля зрения на основе зачисления в вуз по результатам ЕГЭ. В вуз поступают люди, способные к огромному усвоению разрозненной информации, и не поступают способные самостоятельно мыслить. Именно эти качества в процессе обучения в вузе трансформируются в профессиональное творческое мышление специалистов, так необходимых рынку труда.

Мы здесь не анализируем вопрос о воспитательном процессе, в котором изучение литературы является одним из главных факторов в этом процессе. Её изучение Горький называл «человековедением». В процессе изучения художественных текстов, сопереживая тем или иным героям, учащиеся усваивают определённые моральные и эстетические ценности. Слово «усваивает» не совсем точно передаёт смысл этой работы. Здесь лучше подходит «внутренне принимает» в ходе особой ценностно-ориентационной деятельности. Система ЕГЭ по литературе не даёт возможность в полной мере выполнять эту деятельность. В своих вопросах она дробит эту деятельность, разрывая в сознании цельность предмета. Последнее относится ко всем предметам, охватывающим ЕГЭ. При данном способе оценки того или иного предмета в сознании обучаемого нарушается восприятие его целостности. Это явление можно уподобить картине, которую разорвали на мелкие кусочки и перемешали. Вот этот образ разорванной картины и можно уподобить содержанию изучаемого предмета, который остается в сознании учащего после его изучения на основании ЕГЭ.

Рене Магритт. Лицо гения

Такой процесс подготовки в средней школе не просто ухудшает качество обучения в вузе. Он создаёт невосполнимые потери, как для личности выпускника средней школы, так и для высшего образования, для процесса подготовки специалистов, соответствующих требованиям информационного общества. Этих начинающих студентов, выпускников средней школы надо не просто учить профессиональному мышлению в соответствующей сфере деятельности — их надо переучивать, а это намного сложнее и трудней, а иногда даже невозможно. Поэтому педагоги высшей школы весьма отрицательно относятся к системе ЕГЭ в средней школе и процессу обучения в ней, который определяется данной системой оценки. Конечно, в процессе этой деятельности учащиеся средней школы улучшат свою память, которая позволяет больше усваивать фактологического материала. Но это качество едва ли повысит профессионализм специалиста информационного общества, так как с одной стороны, объём информации в науке удваивается каждые 10 — 15 лет, воспроизвести которую невозможно при любой суперпамяти; с другой стороны, это и не нужно с появлением в постиндустриальном обществе информационных и коммутативных технологий. С появлением компьютерных сетей и других аналогичных им средств информационных и коммутативных технологий образование приобрело новое качество, связанное, в первую очередь, с возможностью оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Через глобальную компьютерную сеть интернет и другие поисковые системы возможен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, ба­зам данных, хранилищам файлов и т. д.).

Персональный компьютер в настоящее время может вполне заменить этот огромный объём памяти, полученный выпускником средней школы в результате отличной сдачи ЕГЭ по различным предметам. При обучении учащихся навыкам работы с этим компьютером, он не просто может хранить все данные, заложенные по всем предметам средней школы, но и вызывать их мгновенно по своему требованию. Кроме этого, учащийся средней школы может получать неограниченно и любую другую информацию, хранящуюся в глобальной компьютерной сети интернет и других поисковых системах.

Введение ЕГЭ в средней школе намного ухудшило качество подготовки выпускников средней школы. Выход один, надо немедленно отменить эту систему оценки, которая мешает процессу улучшения обучения учащихся в средней и высшей школе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Самое удивительное состоит в том, что в Советской психолого-педагогической науке была создана эффективная теория развивающего обучения и теория планомерного формирования умственных действий и понятий. Мы провели специальное исследование [7,8], в котором на основании изысканий научных школ П. Я. Гальперина и Д. Б. Эльконина были показали причины кризиса образования и пути выхода из него, а также были показаны возможности применения развивающего обучения не только в средней, — но и высшей школе. Эти близкие по духу и взаимосвязанные концепции позволяют малыми средствами и относительно небольшими финансовыми затратами на фундаментальной основе решать ряд актуальных для российского общества проблем, в частности — сформировать творчески мыслящих в своей области специалистов. Их начало развития закладывается в средней школе и продолжается в вузе. Внедрение этих теорий в практику обучения средней и высшей школы не только позволит резко увеличить качество подготовки этих школ, т. е. готовить творчески мыслящих специалистов, но и решить проблему кризиса образования в процессе обучения не только в школе, но и в вузе.

Работы авторов этих теорий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин и их многочисленные ученики) не только хорошо известны у нас в стране, но и за рубежом. Произведения этих авторов переведены на все основные языки: английский, испанский, китайский, немецкий, французский, японский и другие. К сожалению, по непонятным причинам эти теории не нашли широкого применения в отечественном образовании. Вместо этого мы берём на вооружение отсталые зарубежные подходы, которые тормозят как среднее, так и высшее образование. Почему???

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Костюков Николай Николаевич — кандидат психологических наук, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук