Система ЕГЭ в средней школе наносит непоправимый вред России
В данной статье мы постараемся показать причины, которые с внедрением системы ЕГЭ приводят к резкому ухудшению качества подготовки выпускников средних школ по отношению к Советскому периоду обучения.
Конечная цель обучения человека определяется требованиями, предъявляемыми обществом к условиям и содержанию труда человека в существующих для него условиях. В обобщённом виде требования к профессиональной деятельности человека определяются уровнем экономического состояния страны и тенденцией, определяющей её дальнейшее развитие [7]. Развитие инновационной экономики в современном обществе определяется профессиональным, творческим мышлением его граждан [4, 14] в соответствующих сферах профессиональной деятельности. Данное мышление предполагает создавать новое (открытия, изобретения, новые технологии и т. д.), а также умение учиться всю трудовую жизнь, обладать способностью к коммуникации и умению работать в составе группы и т. д. Профессиональное мышление специалиста в соответствующей сфере труда обладает и другими свойствами: эмоциональностью, повышенным воображением, интуицией, критичностью, рефлективностью, гибкостью и др.
Человеческий капитал данного общества является основной движущей силой инновационной экономики. Он является продуктом всей системы школьного, вузовского, послевузовского обучения. Данные творческие качества должны последовательно формироваться в процессе всей учёбы. В этих условиях образование превращается в непосредственную производственную базу экономики информационного общества [5, 9]. На пути решения этого вопроса возникают объективные проблемы. Это, прежде всего — кризис образования, который определяется лавинообразным ростом научной информации в современных условиях и невозможностью усвоить её современным традиционным поддерживающим обучением. Это и неэффективные технологии обучения, куда, прежде всего, относится введение ЕГЭ в средней школе, которая весьма отрицательно сказывается на качестве обучении выпускников этих школ и плохо влияет на качество их обучения в высших учебных заведениях — на их мыслительных способностях в возможности усваивать и перерабатывать новую информацию в соответствии с поставленными задачами, — на способностях в организации самостоятельной работы и т. д. Другими словами, система ЕГЭ противоречит условиям подготовки творческих личностей, востребованных инновационной экономикой.
ЕГЭ как инструмент оценки качества подготовки выпускников школ задаёт и соответствующий процесс обучения, который не соответствует требованиям, предъявляемым информационным обществом к человеческому капиталу. Отрицательное отношение к системе ЕГЭ и системе образования на его основе в средней школе высказывают родители учеников, педагоги средних школ, профессорско-преподавательский состав вузов, работодатели, политики, писатели, учёные. Например, книга [8], посвящённая критике существующего среднего образования в нашей стране. В ней об ухудшении среднего образования выступили ученые: лауреат нобелевской премии Ж. И. Алфёров; академики: В. Д. Аносов, В. И. Арнольд, Л. Д Кудрявцев, С. М. Никольский. В. А. Садовничий и другие, а также писатель А. И. Солженицын.
Солженицын весьма отрицательно охарактеризовал систему среднего образования, существующую в нашей стране. Он указал[9], что эта система десятилетиями шла в Америке. Американцы разочаровались в ней и теперь (статья написана в 2002 году) ищут пути отказаться от неё. Мы же наш уровень, который годами был выше американского спускаем вниз. Далее он приводит содержание тестов, применяемых в ЕГЭ, и приходит к неутешительному выводу [9, 108]: «Такой экзамен исключает интеллект ученика. Он лишает его способности развивать свою мысль, доказывать и отстаивать её. … При такой системе выигрывает тот, кто имеет клочные, надерганные, случайные знания — и отсеиваются именно талантливые, логичные люди самостоятельного ума». Александр Исаевич указывает на отсутствие формирования в средней школе именно этих качеств, которые необходимы современному человеку, студенту и специалисту современного общества.
Проводя анализ реформы существующей ранее системы Советского среднего образования, академик Владимир Игоревич Арнольд приходит к неутешительному выводу. «Но мое общее впечатление, — пишет он, — от всего этого проекта состоит в том, что подготавливается опасное преступление против традиционно высокого образовательного и культурного уровня России — реформа, осуществление которой нанесло бы долговременный и трудно поправимый вред могуществу нашей страны — интеллектуальному, и индустриальному, и военному,
ЕГЭ как инструмент оценки качества подготовки выпускников школ не соответствует требованиям, предъявляемым информационным обществом к человеческому капиталу. Оно отбросило существовавшую ранее систему среднего образования намного назад. Для понимания этого положения следует более подробно остановиться на структуре ЕГЭ в оценке выпускников средних школ и том содержании, которое необходимо для достижения поставленной цели. Как показывает опыт — освоение этого содержания крайне отрицательно влияет на дальнейшею судьбу выпускников средних школ, на их формирование как будущих специалистов.
Одним из наиболее известных авторов, разрабатывающих систему тестирования, которая применяется в ЕГЭ, является известный педагог В. П. Беспалько, который в семидесятыегоды прошлого столетия защитил на эту тему докторскую диссертацию и подробно разработал систему тестирования и содержание, которое оно оценивает. Эти результаты изложены в ряде его работ [2,3].
Прежде чем разрабатывать систему тестирования этот автор исследует структуру познавательной деятельности по степени возрастающей её сложности и выделяет четыре её иерархических уровня [3, 54 — 56].
Эти уровни следующие.
- 1. Уровень распознавания — усвоение информации на уровне знакомства, узнавания.
- 2. Уровень воспроизведения — воспроизведение информации по образцу. Высшим достижением этого уровня является решение типовых задач. В. П. Беспалько следующим образом характеризует её содержание: «Только в задаче, заданы цель и ситуация, а от учащегося требуется применить ранее усвоенные действия по её решению, это репродуктивное алгоритмическое действие» [3, 54].
- 3. Уровень решения нетиповых задач, или эвристический уровень. Вот как этот автор характеризует его: «Эта эвристическая деятельность, выполняется не по готовому алгоритму или правилу, а по созданному или преобразованному в ходе самого действия, например, решение конкретной задачи или выполнения конкретного проекта по известному общему методу путём приспособления к условиям задачи, результат которой предсказуем лишь в общем виде». [3, 56],
- 4. Уровень творческой деятельности — создание новых научных достижений: открытия, изобретения, новые технологические процессы и т. д. В процессе выполнения деятельности добывается объективно новая информация.
Как показывает практика в своих средствах оценки ЕГЭ охватывают 1-ый и 2-ой уровни познавательной деятельности,
Уже третий уровень познавательной деятельности не может быть включён в ЕГЭ, так как создание единого эталона процесса решения задачи невозможно, потому что достижение результата возможно разными способами, а это противоречит принципам создания тестов, применяемых в ЕГЭ.
Систему ЕГЭ по тому или иному предмету средней школы можно обозначить как цель изучения этого предмета. Содержание предмета вытекает из цели изучения поставленной цели. А так как содержание тестов, применяемых в ЕГЭ, оценивает репродуктивные виды деятельности первого и второго уровней, то содержание предметов, оцениваемое этим инструментом, должно соответствовать поставленной цели.
От результатов ЕГЭ зависит дальнейшая судьба выпускников, их возможности поступления в вуз в зависимости от баллов по определённым предметам. По итогам обобщённого бала по ЕГЭ определённой школы зависит и оценка педагогического коллектива. Чтобы соответствовать требованиям, предъявляемых ЕГЭ, учебную деятельность учащихся старших классов можно назвать дрессурой, натаскиванием, так как решение тестов первого и второго уровня не требует мыслительной деятельности, а убивает её. Здесь нужно не мышление, а хорошая память. Учащийся, отлично сдавший ЕГЭ по определённым предметам — это человек с огромным объемом фактологической памяти, усвоение которой не требует определённых мыслительных способностей. Чтобы усвоить этот огромный объём фактологического материала от учащихся старших классов требуется большая и напряжённая работа, как в школе, так и дома, что часто приводит к их перегрузкам и стрессам. Такая деятельность обучаемых в старших классах может формировать у них весьма отрицательные личностные качества — формализм, догматизм, педантизм. Для такого обучения весьма актуально высказывание древнегреческого философа Гераклита «Многознание уму не научит». И если выпускник средней школы и приобретает некоторую способность думать, то это не за счёт ЕГЭ, а вопреки ему. Поступление в вуз по результатам ЕГЭ как раз и исключает возможность оценить мыслительные способности выпускников средних школ, которые они приобретают вопреки требованиям ЕГЭ, благодаря талантам педагогов этих школ и собственной инициативности. Это те мыслительные качества, так необходимые для обучения в вузе, как раз и выпадают из поля зрения на основе зачисления в вуз по результатам ЕГЭ. В вуз поступают люди, способные к огромному усвоению разрозненной информации, и не поступают способные самостоятельно мыслить. Именно эти качества в процессе обучения в вузе трансформируются в профессиональное творческое мышление специалистов, так необходимых рынку труда.
Мы здесь не анализируем вопрос о воспитательном процессе, в котором изучение литературы является одним из главных факторов в этом процессе. Её изучение Горький называл «человековедением». В процессе изучения художественных текстов, сопереживая тем или иным героям, учащиеся усваивают определённые моральные и эстетические ценности. Слово «усваивает» не совсем точно передаёт смысл этой работы. Здесь лучше подходит «внутренне принимает» в ходе особой ценностно-ориентационной деятельности. Система ЕГЭ по литературе не даёт возможность в полной мере выполнять эту деятельность. В своих вопросах она дробит эту деятельность, разрывая в сознании цельность предмета. Последнее относится ко всем предметам, охватывающим ЕГЭ. При данном способе оценки того или иного предмета в сознании обучаемого нарушается восприятие его целостности. Это явление можно уподобить картине, которую разорвали на мелкие кусочки и перемешали. Вот этот образ разорванной картины и можно уподобить содержанию изучаемого предмета, который остается в сознании учащего после его изучения на основании ЕГЭ.
Такой процесс подготовки в средней школе не просто ухудшает качество обучения в вузе. Он создаёт невосполнимые потери, как для личности выпускника средней школы, так и для высшего образования, для процесса подготовки специалистов, соответствующих требованиям информационного общества. Этих начинающих студентов, выпускников средней школы надо не просто учить профессиональному мышлению в соответствующей сфере деятельности — их надо переучивать, а это намного сложнее и трудней, а иногда даже невозможно. Поэтому педагоги высшей школы весьма отрицательно относятся к системе ЕГЭ в средней школе и процессу обучения в ней, который определяется данной системой оценки. Конечно, в процессе этой деятельности учащиеся средней школы улучшат свою память, которая позволяет больше усваивать фактологического материала. Но это качество едва ли повысит профессионализм специалиста информационного общества, так как с одной стороны, объём информации в науке удваивается каждые 10 — 15 лет, воспроизвести которую невозможно при любой суперпамяти; с другой стороны, это и не нужно с появлением в постиндустриальном обществе информационных и коммутативных технологий. С появлением компьютерных сетей и других аналогичных им средств информационных и коммутативных технологий образование приобрело новое качество, связанное, в первую очередь, с возможностью оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Через глобальную компьютерную сеть интернет и другие поисковые системы возможен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, хранилищам файлов и т. д.).
Персональный компьютер в настоящее время может вполне заменить этот огромный объём памяти, полученный выпускником средней школы в результате отличной сдачи ЕГЭ по различным предметам. При обучении учащихся навыкам работы с этим компьютером, он не просто может хранить все данные, заложенные по всем предметам средней школы, но и вызывать их мгновенно по своему требованию. Кроме этого, учащийся средней школы может получать неограниченно и любую другую информацию, хранящуюся в глобальной компьютерной сети интернет и других поисковых системах.
Введение ЕГЭ в средней школе намного ухудшило качество подготовки выпускников средней школы. Выход один, надо немедленно отменить эту систему оценки, которая мешает процессу улучшения обучения учащихся в средней и высшей школе.
Самое удивительное состоит в том, что в Советской психолого-педагогической науке была создана эффективная теория развивающего обучения и теория планомерного формирования умственных действий и понятий. Мы провели специальное исследование [7,8], в котором на основании изысканий научных школ П. Я. Гальперина и Д. Б. Эльконина были показали причины кризиса образования и пути выхода из него, а также были показаны возможности применения развивающего обучения не только в средней, — но и высшей школе. Эти близкие по духу и взаимосвязанные концепции позволяют малыми средствами и относительно небольшими финансовыми затратами на фундаментальной основе решать ряд актуальных для российского общества проблем, в частности — сформировать творчески мыслящих в своей области специалистов. Их начало развития закладывается в средней школе и продолжается в вузе. Внедрение этих теорий в практику обучения средней и высшей школы не только позволит резко увеличить качество подготовки этих школ,
Работы авторов этих теорий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин и их многочисленные ученики) не только хорошо известны у нас в стране, но и за рубежом. Произведения этих авторов переведены на все основные языки: английский, испанский, китайский, немецкий, французский, японский и другие. К сожалению, по непонятным причинам эти теории не нашли широкого применения в отечественном образовании. Вместо этого мы берём на вооружение отсталые зарубежные подходы, которые тормозят как среднее, так и высшее образование. Почему???
Библиография
- Арнольд В.И. Что ждёт Россию? // Садовничий В.А. (ред.) Образование, которое мы можем потерять. МГУ, 2002. C. 39−44.
- Беспалько В.П. Объективный программированный контроль качества знаний учащихся в медицинских вузах 2-ой МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. М., 1973. 63 с.
- Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика, 1989. 191 с.
- Гутман С. Образование в информационном обществе. Перевод с англ. СПб.: РНБ, 2004. 96 с.
- Иванова Е.О., Осмоловская И.М. Теория обучения в информационном обществе. М.: Просвещение, 2011. 192 с.
- Костюков Н.Н. Развитие науки в информационном обществе — обществе знаний и её влияние на кризис образования // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2014, №№ 3−4. С. 9−40.
- Костюков Н.Н. Теория развивающего обучения как основа формирования специалиста. LAMBERT (Германия), 2014. 198 с.
- Садовничий В.А. (ред.) Образование, которое мы можем потерять. М.: МГУ, 2002. 282 с.
- Солженицын А.И. Школьников учат по неправильным учебникам // Садовичий В.А. (ред.) Образование, которое мы можем потерять. М.: МГУ, 2002. С. 105−112.
Костюков Николай Николаевич — кандидат психологических наук, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук