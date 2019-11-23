Япония должна признать суверенитет России над южной частью Курильских островов для заключения мирного договора. Так четко, без дипломатического флёра министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разъяснил сегодня на пресс-конференции в японском городе Нагоя, где проходит встреча министров иностранных дел «G20», позицию России на переговорах с Японией. Было заявлено, что российская сторона в отличие от вновь подтвердившего свою «базовую позицию» о «суверенитете Японии» над южными Курилами японского правительства, намерена строго следовать достигнутым договоренностям о том, что в основу переговоров будет положена Совместная декларация 1956 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«При всем уважении к секретарю кабинета министров, мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии. Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», — подчеркнул он.

Подписание совместной Декларации СССР и Японии в Москве. 19 октября 1956 года

Принципиальное значение имело указание российского министра на то, что серьезным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией является существование японо-американского военно-политического союза. Как известно, в Вашингтоне и Пентагоне открыто называют Россию и Китай своими военными противниками, что через военный альянс фактически превращает в противника нашей страны и Японию.

«Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям. Напомню, что еще когда декларация 1956 года согласовывалась, тогда уже Советский Союз сказал, что все можно будет реализовать, выполнить эту декларацию только в полном объеме, только в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии», — сказал Лавров. При этом министр добавил, что по линии министерства иностранных дел и по линии Совета Безопасности «японским коллегам был передан перечень конкретных озабоченностей РФ в сфере безопасности, которые возникают в связи с наличием и постоянным укреплением японо-американского военно-политического альянса».

Касаясь заверений Токио о «не направленности японо-американского военного союза против России», министр заявил, что определение России как угрозы не может не вызывать озабоченности российского руководства. Было отмечено:

«Что касается поведения Соединенных Штатов в мире, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в отношениях с Японией Соединенные Штаты не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них является Россия и Китай, что все их военные альянсы — и с Японией, и с Австралией, и с Республикой Корея будут выстраиваться, исходя из этих угроз и вызовов. Но мы, конечно, привлекли вчера на встрече с министром иностранных дел Японии внимание к тому, что это расходится с заверениями, которые нам дают японцы о не направленности японо-американского военно-политического альянса против Российской Федерации».

Солдаты военно-морских сил США и матросы японских сил самообороны строятся на японском десантном корабле Kunisaki

Как известно, свою озабоченность военно-политическим союзом Японии с США высказывал и президент РФ Владимир Путин. При этом прямо ставился вопрос о существующих ограничениях в проведении Японией внешней и военной политики. Видимо, именно это имел в виду российский лидер, когда справедливо обращал внимание на не самостоятельность японских властей в военно-политических вопросах.

«Есть много вопросов по мирному договору, и мы должны тоже посмотреть, какие обязательства есть у Японии с ее партнерами в сфере обороны и безопасности… Это повлияет на ход переговорного процесса по мирному договору с Японией. Какие обязательства она имеет, и что может и не может делать самостоятельно», — откровенно отмечал российский президент. При этом он не скрывал и то, что изменить ситуацию в одночасье невозможно и для этого потребуется продолжительное время. Было заявлено: «Вполне естественно, что если есть какие-то договоренности (с США — А.К.), то нужно их соблюдать. И нужно думать, как это отразится на наших отношениях. Это большая работа и, может, действительно, рассчитанная не на один год».

По опыту своего общения с японскими политиками и политологами могу подтвердить, что выдвижение в качестве препятствия для разрешения так называемого территориального вопроса существования тесного военного союза Японии с США и особенно опасности использования южных Курил в случае их гипотетической сдачи Японии американской армией ставит их в крайне затруднительное положение. Ибо по японо-американскому «договору безопасности» США имеют право размещать свои военные базы, объекты и оружие по всей территории Японии. И использовать размещенные в Стране восходящего солнца американские вооруженные силы против своих противников по собственному усмотрению.

Авианосец на американской базе в городе Йокосука. Япония

В этих условиях не может быть никаких гарантий того, что при включении южных Курил или их части в состав Японии, на этих островах не появится направленное против нашей страны американское оружие, например, наступательные ракеты средней и малой дальности, о появлении которых в Японии уже сообщают СМИ.

«Невыполнимыми» называли мои собеседники и «условие Лаврова» о признании японским правительством территориальных итогов Второй мировой войны. Это означает, что без изменения «базовой позиции» Токио о «суверенитете Японии над всеми четырьмя северными островами» никакого решения «территориальной проблемы» быть не может априори.

Тем не менее Москва проявляет готовность продолжать политический диалог с Японией. Глава российского МИД считает, что такой диалог состоится, в том числе во время визита в декабре в РФ его японского коллеги Мотэги Тосимицу. «Будем продолжать диалог. Вскоре, уже в декабре министр иностранных дел Японии нанесет свой первый визит в Российскую Федерацию в этом качестве. Конечно, это (мирный договор) будет одной из центральных тем наших дискуссий», — заключил Лавров.