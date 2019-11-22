Странным государством с каждым годом, месяцем становится Государство Израиль. Мировому сообществу прекрасно известно, что сейчас против действующего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху выдвинуты обвинения, чем закончится очередной «поход» его внутриполитических оппонентов, заполучивших долгожданные обвинения с помощью израильской прокуратуры и других структур, — считаем, нет нужды торопить события и рассыпаться в прогнозах. Но хотели бы напомнить, что у Нетаньяху есть оппоненты-конкуренты не только с фланга «либералов», но и с фланга «ястребов войны». Достаточно напомнить о фигуре бывшего министра обороны Израиля Авигдора Либермана — того самого, который подал в отставку именно год назад, в ноябре 2018 года, и не потому, что слишком «сильно поддерживал» курс израильского премьер-министра. Нет. И это — речь о том самом Либермане, о котором ещё в 2009 году экс-министр иностранных дел РФ Евгений Примаков отмечал, что Либерман «гораздо радикальнее» Нетаньяху. По словам Примакова,

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Либерман говорил, что арабы, живущие в Израиле, не должны обладать гражданскими, политическими правами наряду с евреями. Они быстрее «размножаются» и в конце концов похоронят главную идею сионизма: создание еврейского государства. Пусть довольствуются правом на жительство…».

Авигдор Либерман (спарава) с Джеймсом Маттисом и президентом Израиля Реувеном Ривлином в апреле 2017 года

И вот такой Либерман рассорился с Нетаньяху, хотя именно экс-министр обороны Израиля сыграл значительную роль в победе в 1996 г. кандидата — тогда — от Национального лагеря, сегодняшнего же Биньямина Нетаньяху на выборах премьер-министра. А ведь рассорились не только из-за личных амбиций или разногласий по основным позициям во внутриполитической жизни Израиля. Оба они будут отрицать — но одной из немаловажных причин их разногласий стало… определение политики в отношении Ирана и в отношении сирийской ситуации…

Нам не известны нюансы разногласий между Нетаньяху и Либерманом по поводу Сирии и Ирана, но то, что они (разногласия) были и есть, вскоре станет понятным. Вернёмся в ряд последних дней ноября уже 2019 года. Выслушивая очередные победные заявления премьер-министра Израиля Нетаньяху, невольно захотелось спросить — уважаемый глава израильского правительства, сколько ж вы ещё намерены врать миру? Дело в том, что в ночь на 20 ноября израильская военная авиация по неизвестной причине, но после долгого перерыва предприняла налёт и ракетный обстрел столицы Сирии — Дамаска. Мы в течение года много раз писали — как только Израиль наносит удар по Сирии, то где-нибудь в этой стране «реанимируются» террористы и пытаются атаковать позиции Сирийской армии и ополченцев, причём террористы пытались атаковать любых ополченцев, не только шиитских.

Или же — Турция начинает новые военные действия на территории Сирии. При этом публично Нетаньяху и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган могут даже друг друга обругать самыми последними словами. Однако факт остаётся фактом — всегда Израиль своими военными действиями против Сирии потворствовал агрессии террористов или Турции. Ещё обобщённей — Израиль своими ударами по Сирии постоянно реанимирует войну на Ближнем Востоке. Отсюда вытекал один-единственный верный вывод: во всей войне с терроризмом на Ближнем Востоке, Израиль, Турция и террористы являются верными и надёжными союзниками, и публичные «ссоры» между ними — это для отвода глаз наивных людей и дураков.

srael Defense Forces Самолеты F-16 ВВС Израиля

До заявлений Нетаньяху, пресс-служба израильской армии сообщила, что военные якобы засекли пуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, все они, мол, перехвачены. И вроде бы «стреляли» по Израилю… с некой территории вблизи Голанских высот. Вот данные израильской стороны — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары более чем по двум десяткам целей в Сирии, принадлежащих якобы иранским силам «Кодс» и армии сирийского президента Башара Асада, сообщала газетает «Haaretz» со ссылкой на израильских военных. Из сообщения следует, что атаку совершили в ответ на запуск «иранскими силами» ракет с территории Сирии в сторону Израиля. Одной из целей стало расположенное вблизи аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира сил спецназа «Кодс» в Сирии. Отмечается, что израильские силы, мол, «намеренно не стали разрушать его полностью». А чуть ранее та же «Haaretz» со ссылкой на данные израильских военных сообщало, что ПВО Израиля сбили над Голанскими высотами четыре ракеты, которые прилетели со стороны Сирии. Российское РИА «Новости» сообщало, что израильские боевые самолёты выпустили с территории оккупированных Голанских высот и ливанского города Марджаюн несколько ракет в направлении сирийской столицы. Теперь очередная ложь Нетаньяху:

«Я дал понять, что, кто бы ни причинял нам вред, мы нанесём ему болезненный ответный удар. Именно так мы сделали это сегодня вечером против военных целей иранских сил «Кодс» и сирийских военных объектов в Сирии после того, как вчера вечером были выпущены ракеты по Израилю. Мы будем тверды в обеспечении израильской безопасности».

Правительственное сирийское новостное агентство SANA сообщило о том, что налёт был произведен на южные пригороды сирийской столицы. В ночь на 20 ноября в Дамаске прогремели взрывы, государственное телевидение Сирии сообщало, что ПВО отражало атаку на столицу и её окрестности. Однако неясно, были ли поражены какие-либо объекты. Но вот новостной ресурс «Al-Masdar News» со ссылкой на свой источник якобы в Сирийской арабской армии, утверждал, что среди объектов, которые были атакованы израильскими ВВС в ночь на 20 ноября 2019 г., было большое хранилище ПВО, которое принадлежало сирийским военным. А никаким не «иранским силам». Так сказать — раз! господин Нетаньяху соврамши! Если, конечно, не преувеличивает или откровенно лжёт «Al-Masdar News». Этот склад располагался в городе Кесве, он был поражён несколькими ракетами. Мощный взрыв был слышен даже в Дамаске. Далее этот новостной ресурс поведал, что помимо удара по складу ПВО, израильские ВВС также нанесли удары по ряду объектов, принадлежащих сирийским военным, в районе Бейт-Сабер на юге Дамаска. Источник из сирийских военных сообщил, что было выпущено 18 ракет класса «воздух-земля» в направлении южного и юго-западного районов Дамаска, по меньшей мере, 11 из них смогли поразить намеченные цели. Источник издания также добавил, что в результате авианалёта израильской авиации есть убитые и раненые. Однако общее число убитых и раненых сирийские военные не подтверждают.

Кстати, МИД России в лице заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова осудил удары Израиля по сирийской территории, назвав их полностью противоречащими принципам международного права. Вообще-то, действия ЦАХАЛа — типичное «воздушное пиратство», ведь Сирия и Израиль не провозгласили друг друга находящимися в состоянии двусторонней войны, к тому же Сирия ничего у Израиля не оккупирует, это как раз Израиль оккупирует Голаны, да ещё с помощью США пытается увековечить оккупацию. Так что уже за Голаны по Израилю Международный трибунал плачет, чего уж говорить о воздушных налётах и ракетных обстрелах.

Israel Defense Forces Израильские солдаты на Голанских высотах

Ложь у ЦАХАЛа и Нетаньяху даже не однослойная. Первый слой лжи — мы показали: хранилище сил ПВО Сирии вряд ли можно называть «объектом иранских сил». Второй слой лжи Израиля — если бы по Израилю именно иранцы нанесли удар четырьмя ракетами, или — сирийцы, но посредством иранских ракет, сомнительно, что хвалённый «Железный панцирь» Израиля перехватил бы все 4 ракеты. Эта система ПВО/ПРО не справилась с 300 примитивными палестинскими ракетами «Кассем» в конце 2018 г., сумев перехватив лишь 30% от летевших ракет из сектора Газа. Иранские, да или даже русские ракеты на вооружении Сирийской армии — это оружие посовременней и намного более неуязвимое, чем палестинские ракеты «Кассем». Может быть, израильтянам надо учиться врать заново? Что-то в их лжи есть излишне подозрительное, как будто бы наспех искали повод для своей очередной атаки на Дамаск. Третий слой лжи — а российская военная полиция никуда не ушла из зон рядом с Голанами! Это что же — Нетаньяху пытается Россию обвинить в том, что, мол, «не доглядела», и «иранские силы» просочились поближе к Голанам, стрельнули четырьмя (!) ракетами и «испарились»? Как минимум, с прошлого года, все шиитские ополченцы (а иранцев там вообще могло никогда и не быть, благо что даже сотня-другая иранских военных советников на всю Сирийскую армию — это явно не «иранские силы», да ещё — из состава спецназа «Кодс»…), по предложению российских военных полицейских, отошли на разных участках от Голан примерно на расстояние от 50 до 80 км. Мягко говоря, обвинения ж надо доказывать, а не голословно, да ещё с упрямством, достойным куда более рационального применения, чем это делается Израилем сейчас (давайте вспомним, как Тель-Авив упорно отрицал, что умышленно подставил российский самолёт радиоразведки Ил-20 под удар сирийских сил ПВО, хотя было официальное заявление Минобороны РФ с подтверждением вины израильских лётчиков-провокаторов), да ещё осыпать ракетами Дамаск!

Четвёртый слой лжи — ещё с 2016 г., после ряда инцидентов в воздухе, в особенности с российским самолётом радиоразведки Ил-20, у военных советников Ирана в Сирии, в особенности у представителей спецназа «Кодс», у других военных советников из Ирана, нет ни баз, ни штаб-квартиры именно в Дамаске или его окрестностях. А где они есть? Там, где это нужно иранским военным. Так что израильтяне отлично знали, что наносили ракетные удары не по иранцам, а по Сирийской армии. Даже самый иранофобствовавший министр обороны Израиля, выше уже упомянутый Авигдор Либерман — а он действительно был более непримиримо настроен к Ирану, чем даже Нетаньяху! ‑ и то не мог не признать в 2016 г., что нет у Ирана ни баз, ни военного присутствия в Сирии, не находит следов такового израильская разведка. Напомним — в итоге это и стало камнем преткновений между Либерманом, с одной стороны, и Нетаньяху, рядом генералов ЦАХАЛа и спецслужбой «Моссад» — с другой стороны. Напомним также: в ноябре 2016-го Либерман лично и публично признавался, что в Сирии нет иранской армии, нет вообще каких-либо соединений иранских сил. Так что когда изральтяне пишут или озвучивают «силы Ирана в Сирии», «иранские силы в Сирии», то это — всего лишь о многочисленных шиитских ополченцах. Утверждая, что якобы Израиль бьёт ракетами «против военных целей иранских сил «Кодса», Нетаньяху умышленно врёт, и уже не в первый раз. Как правило, «иранскими силами» Израиль называет ополченцев-шиитов из разных стран.

Нетаньяху представляет в качестве доказательства «часть иранского беспилотника», сбитого над Израилем

Обман Израиля постоянно приводит в смех иранцев. Известно, что любой обман рано или поздно вскрывается. Разоблачения обмана Тель-Авива, длящегося (в связи с Сирией) уже почти 7 лет, станут крахом для Израиля как государства. Либерман же, работая министром обороны, наверняка осознал, пусть и с опозданием, что Израилю невыгодно глубже «влезать» в сирийский кризис, да ещё — потворствуя террористами и Турции. Думаем, что нельзя исключать и такого: на посту министра обороны Израиля, Либерман каким-то образом узнал нечто о подлинной мощи иранских ракетных сил, о подлинных возможностях контрудара («в случае чего»…) со стороны Ирана и поэтому с конца 2016 г. постепенно стал менять резкую антиииранскую риторику, хотя, конечно, не превратился в сторонника нормализации отношений с Ираном. Подчеркнём — заявления Нетаньяху об «успешной атаке» на «иранские силы» от 20 ноября и на сей раз официальный Тегеран проигнорировал. Промолчали и в командовании КСИР Ирана, которому подчиняется спецназ «Кодс». Отметим лишь… реплику иранского англоязычного телеканала Press TV, распространённую уже после ракетного обстрела Дамаска, в течение среды 20 ноября. Исследование, проведённое Пентагоном США, приветствовало достижения Ирана в его программе баллистических ракет, несмотря на десятилетия санкций, введённых Вашингтоном, американцы признали, что иранский ракетный арсенал больше, чем у любых других стран Ближнего Востока, указывал Press TV. «У Ирана есть обширная программа разработки ракет, и размер и совершенство его ракетных сил продолжают расти, несмотря на десятилетия усилий по противодействию распространению, направленных на сдерживание его прогресса, — говорится в исследовании Пентагона. — Иран — самая большая ракетная сила на Ближнем Востоке». Выступая на условиях анонимности, представитель американской разведки сказал, что Израиль был включен в сравнение, подчёркивает Press TV. «Иран создал баллистические ракеты, как ударный объект дальнего радиуса действия, чтобы «отговорить» своих противников в регионе — особенно США, Израиль и Саудовскую Аравию — от нападения на Иран», — говорится в докладе, и добавляется, что Тегеран разработал серию ракет, которые могут нанести удар на расстоянии 2000 километров, и способны достичь Тель-Авива или Эр-Рияда.

Вопрос на засыпку: и вот страна с подобным ракетным потенциалом, при условии, что действительно хотела бы нанести некий условный урон Израилю ракетами, пошла бы на глупость в виде пуска четырёх легко перехватывающихся ракет, да ещё с зоны где-то рядом с Голанами, где стоят российские военные??? Военным и политикам в Тель-Авиве самим не смешно?.. Так что имеет смысл вышеприведённую реплику телеканала Press TV считать косвенным ответом Тегерана на заявления ЦАХАЛа и Нетаньяху от 20 ноября.

Мы, конечно, не ровня спецслужбам Израиля. Но можем предупредить «товарища» Нетаньяху — да нет на юге Сирии, тем паче в той или иной близости от Голанских высот, ни «иранских сил», ни представителей спецназа «Кодс», ни даже иранских официальных военных советников! Ну, разве что один-второй — где-нибудь да отыщутся. А зачем именно иранцам быть на юге Сирии? К сведению Израиля — в южных провинциях (пожалуй, исключая друзские Кунейтра и Сувэйда — у друзов свои ополчения, и очень даже воинственные и боеспособные, не зря суннитские террористы так и не сумели хоть на сутки задержаться в этих провинциях…) активно воевали и могут находиться и сейчас… даже не бойцы ливанской партии «Хезболлах». Иранцам, да и ливанской «Хезболлах», куда как нужней, чтобы исчезли из Сирии те террористы, которые скопились на севере этой страны, в провинции Идлиб. Да и установить контроль над сирийско-турецкой границей — в числе их задач. Не станем объяснять — почему, умеющий логически мыслить и сам в состоянии догадаться.

Khamenei.ir Солдаты «Хезболлах»

А на юге Сирии были активны афганские шииты-ополченцы из ополченческого движения «Лива Фатимийюн», «фатимиды», в основном это хезарейцы. Их и упрашивать не надо — народ немало пострадал от суннитских ультра-радикальных исламистов из всяких «талибанов», «исламских государств» и т.д. Есть и отряды «Лива Зайнабийюн» — «зайнабиды», тут в основном шииты-пакистанцы. А есть ещё и бригада иракских шиитов — «Харакат Хезболлах Ан-Нуджаба». В её состав входят, в частности, такие ополчения как: 1) «Лива Аммар Ибн Ясер» (Бригада Аммара Ибн Ясера), «Лива аль-Хамад» (Бригада Похвалы), «Лива аль-Имам аль-Хасан аль-Муйтаба» (Бригада имама Хасана Избранника) и… Освободительная бригада Голан. Название последней бригады, созданной в марте 2017 г., прямо отсылает к Голанским высотам и раскрывает её намерения — освобождение высот от израильской оккупации. Штабы этих ополчений, не исключено, могут находиться и в Дамаске, но вряд ли — в Дамаскском аэропорту или рядом с ним. А могут находиться и в провинции (южной) Деръаа — отсюда до Голан «рукой подать», что называется. Командиры, в частности, Освободительной бригады Голан так и заявляли в 2017-м — как только правительство Сирии попросит, они готовы ринуться в схватку с Израилем. Тем не менее, это не «иранские силы» и, ещё раз подчеркнём, явно не спецназ «Кодс», это иракские шииты из ополченческой бригады «Харакат Хезболлах Ан-Нуджаба». Может, командование ЦАХАЛа и, соответственно, премьера Нетаньяху в лёгкий обман вводят израильская армейская разведка АМАН и Общая служба безопасности ШАБАК? Впрочем, возможно, что никто и никого не вводит в заблуждение — просто таков «сценарий» Тель-Авива, повторять геббельсовские принципы обмана мира: «Ложь, сказанная сто раз, становится правдой. Мы добиваемся не правды, а эффекта. Вот в чём секрет пропаганды: она всегда должна быть простой и без конца повторяющейся… Шок и ложь — вот два кита, на которых стоит совершенная пропаганда. Если людей подводить к той или иной мысли постепенно, не торопясь, должного результата не будет. Если солгать по мелочи — тоже. Поэтому информация должна огорошивать, ведь только шокирующие послания маниакально передаются из уст в уста. Адекватные сведения проходят незамеченными… Худший враг любой пропаганды — интеллектуализм… Чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасающей».

Но вот что немаловажно — в отличие, скажем, от Северной Сирии, где местные курды таки предприняли ряд нападений на совместные патрули российской военной полиции и турецкой армии, с юга Сирии никаких сигналов или сообщений подобного рода не было и нет! Кстати, курды уже принесли извинения российским военным… Давайте не уподобляться ни ЦАХАЛу, ни Нетаньяху — подлинно иранские силы нанесли бы удары по Израилю из категории таких, которые «плохо перехватываются». Автор данных строк ещё в 2018 г. заподозрил, что бессилие израильского «Железного панциря» перед многими сотнями палестинских ракет «Кассем» может быть доказательством того, что за считанные месяцы специалисты движения ХАМАС «усовершенствовали» свои примитивные ракеты до небывалой высоты для кустарей. Ну или же из сектора Газа в Израиль летели не «кассемы», а реальные боевые ракеты. Допустим, иранских моделей. А то и российских, пусть и устаревших, но намного более совершенных, чем «кассемы». Войска иранского КСИР, в том числе и спецназ «Кодс», более чем на тысячу процентов, обладают подобными ракетами.

Израильские спасатели эвакуируют одну из трех жертв, пострадавшей от попадания ракеты ХАМАС

Не берёмся сказать, что за ракетные вооружения могут быть у ополченцев «Лива Фатимийюн», «Лива Зайнабийюн», «Харакат Хезболлах Ан-Нуджаба» и в особенности у бойцов Освободительной бригады Голан. Но, представляется, что уж не хуже, чем у отрядов движения ХАМАС. Дальше пусть задумываются израильтяне — в том числе и над тем, а с чего это их бывший министр обороны Либерман с конца 2016 г. уже не хотел «углубляться» в сирийский кризис, что такого стало известно Либерману, если он перестал быть «лидером» в израильской иранофобии, и что до сих пор пытаются игнорировать Нетаньяху и командование израильского ЦАХАЛа.

А у военных Сирии, России и Ирана — новый риск заполучить неожиданные военно-полевые задачи. Повторим ещё раз — каждый раз, когда Израиль организовывает авианалёты и ракетные удары по Сирии, где-то обязательно «вырастают» террористы и пытаются перехватить инициативу, пытаются контрнаступать, предпринимают теракты в целях запугивания населения. Ну или Турция лихо приступает к некой новой операции типа «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь», «Источник мира» и т.д. — турки тоже, как и израильтяне, не обделены фантазией и склонностью к фантастике. Пытался ж глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу буквально пару дней назад обвинить Россию в «невыполнении договоренностей» по Северной Сирии! И угрожал «новой военной операцией». «В Министерстве обороны Российской Федерации удивились заявлению министра иностранных дел Турции. Он сообщил, что РФ не выполняет данных обещаний. Кроме того, он сообщил об угрозе военных операций на севере Сирии. Такое заявление может привести только к обострению ситуации в Сирии», — в ответ заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также представитель российского ведомства сообщил, что подобная угроза противоречит общему меморандуму, который был подписан лидерами Российской Федерации и Турции.

Мировые СМИ, в том числе и турецкие, из-за этого сообщали даже, что у министра обороны Турции Хулуси Акара по этой причине в последние дни резко обострились отношения с Чавушоглу. Их конфликт — именно вокруг оценок реальной ситуации в Северной Сирии. Из-за фашистских «предупреждений» Чавушоглу в адрес России, 20 ноября официально Анкаре пришлось извиняться перед Кремлём — мол, в Москве нас не так поняли, простите… И вот 21 ноября турецкий военный министр Акар заявил о завершении процесса создания «зоны безопасности» на северо-востоке Сирии длиной 145 километров и шириной 30 километров. «Буфер» на границе между Турцией и Сирией протянулся с запада на восток арабской республики — соответственно от города Телль-Абьядд (провинция Ракка) до города Рас-аль-Айн (провинция Хассеке). «В районе операции «Источник мира» атаки с востока и запада (со стороны курдов — прим.) продолжаются. Для их предотвращения мы ведём переговоры с российскими коллегами», — цитирует слова министра Акара агентство Anadolu.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Сочи. 2019

Этот эпизод может свидетельствовать о том, что турецкому военному министру Акару, как и бывшему министру обороны Израиля Либерману (в конце 2016 г.), внезапно стало известно нечто, что его заставляет фактически объявить операцию «Источник мира» завершённой. То есть — отказаться от «идеи о новой военной операции» в Северной Сирии. Не к этому ли «деланному», но так и разросшемуся конфликту между Анкарой и Москвой готовил Израиль свои авиаудары по Дамаску в ночь с 19 на 20 ноября? Что ж, командование ЦАХАЛа и премьер Нетаньяху в очередной раз ошиблись. Турция, как говорится, не сдюжила, не выдержала своевременного и жёсткого окрика Минобороны России, а может, и каких-то «устных внушений» со стороны российских военных непосредственно «в поле», в Северной Сирии… Радикальный израильтянин Либерман, которого покойный Евгений Максимович Примаков считал, как мы уже писали выше, «гораздо радикальнее» Нетаньяху, тем не менее не терял чувства меры. «Неувязки» с очередной ложью Израиля насчёт «иранских сил», да ещё «вблизи аэропорта в Дамаске», и с наглостью турецкого министра иностранных дел Чавушоглу, продемонстрировали, что сегодня в Тель-Авиве и Анкаре слишком много деятелей, потерявших это самое неуловимое, но крайне необходимое в сложных современных условиях чувство меры.