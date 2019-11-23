Политические последствия расследования по делу об импичменте президента США Дональда Трампа продолжат анализировать до изнеможения. Однако экономические последствия также стоит учесть при проведении любого объективного анализа воздействия импичмента на ситуацию в стране, пишет бывший глава администрации по делам малого бизнеса США Гектор Баррето в статье для издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

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Для получения полноценного представления о влиянии импичмента на экономику необходимо обратить внимание на мнение американского бизнес-сообщества — не только на процветающий фондовый рынок, но и на ту часть нашей экономики, которую составляют независимые владельцы бизнеса.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Американские индивидуальные предприниматели, как правило, любят президента Трампа. Их оптимизм достиг рекордно высокого уровня с тех пор, как он вступил в должность в 2017 году. На данный момент возникло ощущение, что возможность для малых предприятий продолжить рост и приносить прибыль связана со способностью президента продвигаться вперед в реализации своей политической программы. Предприниматели хорошо осведомлены о том, какие именно возможности они могут потерять из-за расследования по делу об импичменте, которое тормозит процесс управления в Вашингтоне, округ Колумбия.

Например, до начала расследования по делу об импичменте сохранялась высокая вероятность того, что Конгресс ратифицирует соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Решение Трампа заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) на USMCA имеет невероятно важное значение для малых предприятий США, которые составляют 98% всех экспортёров США.

Почти 300 тыс. малых и средних предприятий, на которых работают около четырёх миллионов рабочих, заняты экспортом своей продукции на зарубежные рынки. Скорее всего, USMCA позволит увеличить данный показатель, поскольку оно включает положение, предусматривающее улучшение инвестиционных возможностей для малых предприятий. Фактически это первое торговое соглашение в истории США, включающее в себя главу, специально посвящённую малым и средним предприятиям. USMCA также учитывает непропорциональное воздействие существующих правил на малые предприятия и фактически устранит некоторые потенциальные барьеры, которые могут помешать небольшим фирмам участвовать в международной торговле. Например, соглашение устранит требование об открытии иностранного офиса для ведения бизнеса в другой стране.

Рабочие в США

Данное улучшение в области международной торговли может расширить и без того улучшающийся ландшафт американских индивидуальных предпринимателей. USMCA послужит прекрасным экономическим дополнением к налоговой реформе и текущим реформам в сфере регулирования. Но из-за импичмента кажется маловероятным то, что соглашение USMCA будет ратифицировано в ближайшее время. Конгресс, скорее всего, упустит из виду столь редкую возможность помочь американскому малому бизнес-сообществу улучшить свои позиции в международной торговле.

С другой стороны, реформа инфраструктуры также очень важна для экономики, однако Конгресс почти наверняка откажется от её рассмотрения и предпочтёт устроить импичмент-шоу. Прискорбное состояние наших дорог, мостов и туннелей не только представляет опасность, но и тормозит экономический рост. Американское общество инженеров-строителей (ASCE) подтвердило затруднительное положение США, поставив оценку D+ в своём последнем отчете по инфраструктуре. Я каждый день слышу, как владельцы малого бизнеса жалуются на то, что наша разрушающаяся инфраструктура замедляет темпы роста бизнеса как на местном, так и национальном уровне.

По оценкам совета экономических консультантов Белого дома, 10-летняя программа инвестиций в инфраструктуру стоимостью $1,5 трлн, предложенная президентом Трампом, может прибавить от 0,1 до 0,2 процентного пункта к среднегодовому реальному росту ВВП. Президентский инфраструктурный план также позволил бы создать сотни тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

Преимущества для малого бизнеса могут носить двоякий характер. С одной стороны, это 10-летние контракты и субконтракты на фоне крупных федеральных инвестиций. С другой стороны, это более долгосрочные последствия: безопасные и эффективно функционирующие мосты, автодороги, порты, железные дороги.

Дороги в США

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Крупный бизнес сможет выстоять, несмотря на шторм, вызванный импичментом, собственно как и всегда, поскольку их лоббисты и юристы помогут им найти способы, как обойти устаревшие законы и правила. Но представители малого бизнеса не располагают такими ресурсами, поэтому им нужно, чтобы государство само создавало и поддерживало справедливую среду, в которой предприятия малого бизнеса могли бы процветать. Поляризованное и неэффективное правительство оказывает непропорционально сильное влияние на самые мелкие американские предприятия.

Конгресс должен больше думать о всех своих избирателях. Владельцы малого бизнеса — двигатель нашей экономики, и они ожидают от своих выборных должностных лиц чего-то большего, чем бесконечные политические баталии.