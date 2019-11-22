Массовое кино редко вызывает у меня любопытство, но это именно тот случай. Признаюсь, что я даже чуть быстрее торопился из кинозала домой, чтобы купить чипсов и сесть сразу за клавиатуру. Перед нами детектив, или триллер, или что-то вроде «криминального фильма». Жанры давно плывут, как понятия о чести у героев фильма. Когда-то возник жанр, который условно называется «психологический детектив», то есть предполагалось, что помимо традиционной фабулы «убийство"\"расследование, возмездие», фильм или роман наполняется ещё психологическими подробностями, характерами, мотивировками, этической и даже философской проблематикой, etc. Кстати говоря, этот фильм тоже снят по роману, который, скорее всего, был заслуженным бестселлером, и если бы не лень и нехватка времени, то я бы его прочитал… Но перед нами кино.

Иван Шилов ИА REGNUM

И как это редко бывает — действительно кино. Произведение (пусть не особо искусства), но которое сделано явно со знанием законов кинематографа. И с определённым вкусом даже… При это ценно, что это камерная история: два очень немолодых главных героя, несколько вспомогательных. И всё. Причём оправдывать они должны экстремальные психологические обстоятельства. Собственно, это и интересно смотреть, как фильм то как бы расслаивается, и ты видишь его швы, то вновь собирается в гипнотическую реальность. Как и положено попыткам «психологических» фильмов и романов, здесь будут большие темы: «Вторая мировая война», преступление (в данном случае речь идёт о мести не за убийство, хотя убийства тоже будут), будет в картине и картинная же русская мафия в Лондоне, и обязательные «цветные» и «гомосексуальные» герои. Это всё как раз не так интересно. Поскольку типично. Многие ходы режиссёра вроде буквализация метафоры «сделать отбивную», когда разборки происходят в мясном магазичике — тоже не слишком уж… Но мне лично, безусловно, интересна актёрская игра… И попытка развития темы. Весь фильм завязан на лжи, которая пропитывает каждый уголок экрана… В некотором смысле один из немногих фильмов популярных, который позволяет задаться вопросом о том, бывает ли «ложь во спасение»… Впрочем, для нелюбителей «спойлеров» уже сказано достаточно, и вы можете смело отправляться в кинозал. Я-то уж вас не обманываю… А для тех, кто верит, что хороший фильм узнанным сюжетом не испортишь — добро пожаловать в следующий абзац…

Собственно говоря, угадать главный ход мне удалось почти на середине картины, хотя он, как положено по учебникам, раскрывается чуть позже. Речь идёт о том, что, как и во многих историях, «Игроки» Гоголя, например… Перед нами типичный полукомедийный приём «обманутого обманщика». Незаурядный мошенник оказывается обманут женщиной, которая мстит ему за изнасилование в подростковом возрасте. Когда им было по 15 лет. Или что-то вроде. Позже она выследила его. Наблюдая по газетам за его аферами, где он втирался в доверия то к инвесторам, то одиноким богатым женщинам, чтобы их примерно одинаковым способом лишать денег с помощью нехитрых уловок. Звучит несколько кондово. Такова фабула и есть. Незамысловато. В конце концов, российская жизнь с её «чёрными риэлторами», которые пачками отравляют старушек — ветеранов войны и труда, чтобы завладеть квартирами, дала бы сто очков вперёд в смысле мрачности и мизантропии, и цинизма… Ценность картины не в этом. А в том, что предельная жестокость нескольких сцен чередуется с почти «сентиментальной» интонацией. Вплоть до второй половины фильма мы почти «болеем» за героиню, ещё не понимая, что она водит героя вокруг пальца, а не он её… И, наверное, самое грустное и пронзительное, что герои талантливо (местами гениально как актёры!!!) изображают «искреннюю любовь» к друг другу, причём по сюжету, как позже выясняется, это ещё могла бы быть и действительно детская любовь, которая превратилась в насилие и ложь… Да, сюжеты с войной и самоубийствами родителей и проч. условны и аляповаты. Видно, как всё шито сценарными белыми нитками. Но прекрасная актёрская игра делает своё дело. И мы невольно задаёмся вопросами о том, что такое любовь в мире лжи и возможна ли она? Ну, может быть, не таким пафосным, но примерно…

По-своему примечательное кино. С одной стороны, для любителей «остросюжетных» фильмов это образец закрученности и изобретательности сюжета, с другой стороны… Здесь есть о чём пофилософствовать. Разумеется, если бы герои были молоды, ничего бы не происходило так. Но они ещё и пожилые люди. Речь идёт о последних активных годах их жизни. Для главного героя его история саркастически заканчивается на фоне роскошного пейзажа, но только в форме фотообоев в больнице для умирающих, а не так, как он мечтал… Интересное кино. За кажущейся однозначностью возникает, пусть несколько умозрительная, игра на вечную тему «ловца» и «жертвы». Игра в том числе с нашими зрительскими стереотипами. А если добавить сюда ещё толику феминистской критики и щепотку размышлений криминолога… То точно будет что обсудить в компании. Короче говоря, «хайли рекомендет».

Пусть главным обманщиком, разумеется, здесь является сам его величество кинематограф. Есть тут и флешбеки многочисленные. И самые разные мизансцены. Не говоря уже про драматургию. Нас обмануть нетрудно, мы сами обманываться рады. Впрочем, может быть, я вам и наврал, что фильм такой уж хороший…