Мы живём в страшное время. Не только потому, что безумие визуализируется всё больше, но и потому, что ему всегда находятся оправдания. Униженные и оскорблённые сами хотят унижать и оскорблять. И делать они это будут жёстко. Потому что месть почти всегда страшнее первичного прегрешения.

Иван Шилов ИА REGNUM Голливуд

У древних греков было такое понятие amathia. Оно непереводимо на русский язык. Но если попытаться, то это нечто вроде не-мудрости, её противоположности. То, что позволяет грешить, совершать порочные вещи и того не осознавать, а потому не раскаиваться. Похоже, что сейчас amathia эта доминирует над всем. И особенно в культуре.

На днях Элизабет Бэнкс выдала показательное. К слову, кто она? Когда-то неплохая актриса, засветившаяся как в дурных комедиях, так и в приличных фильмах (у Стоуна, например), а теперь ещё и очень плохой режиссёр, снявшая, к примеру, фильм, где чудеса совершали исключительно дамочки («Идеальный голос 2»). Бэнкс идёт по этой фемовозвеличивающей стезе и дальше. Именно ей поручили сделать перезапуск франшизы «Ангелы Чарли». Той, которая в своё время шумела. И той, которая мне никогда не нравилась.

Последнему, кстати, есть объяснение по Бэнкс. Фокус в том, что я мужчина. И таких зрителей — мужчин — очень много. А они не желают смотреть боевики, в которых геройства совершают женщины. Именно по данной причине «Ангелы Чарли» и провалились в прокате. Так объясняет Бэнкс.

Она не распространяется, почему всё удалось другим фильмам, где женщина спасала себя, близких и мир. И, конечно, Элизабет не говорит, что новые «Ангелы Чарли» очень плохое кино, отвратительное просто. Возможно, поэтому оно и провалилось в прокате.

U.S. Forces Afghanistan USFOR-A Элизабет Бэнкс

Впрочем, Бэнкс говорить это необязательно. Для чего? Если её слова и так многие приняли на веру. И покивали головами: мол, да, сексизм повсюду. А в кино — особенно. Нас — зрителей — это уже не удивляет. И не возмущает даже. Нас — тех, кого кормят бесконечными историями о как бы слабых. Сначала о геях и лесбиянках и об афроамериканцах, конечно, потом не просто об афроамериканцах, а о тех, что имеют гомосексуальные наклонности, а потому уже и о тех чернокожих геях, которые больны СПИДом.

При таком раскладе стоит ли удивляться женщинам, которые всего лишь выходят на первые роли? Капитан Америка? Нет уж, лучше Капитан Марвел — дамочка. Джеймс Бонд? Нет, лучше мисс Бонд в юбке. Вот и в последнем «Терминаторе», для которого подтянули и Кэмерона, и Шварценеггера, а всё равно вышло паршиво, отменили спасение мира Джоном Коннором. Теперь сопротивление против машин возглавит мексиканка. Стоило ли ждать чего-то ещё?

Важнее другое — то, что в последнее время всей этой безумной конъюнктуре, глупости и бездарности, тотальной amathia находят такие же, ещё более дурковатые, оправдания. Ну что ж, виноваты мужчины. Не срослось? Ну что ж, все кругом так неполиткорректны.

Цитата из к/ф «Ангелы Чарли». Реж. Элизабет Бэнкс. 2019. США

Подобное, собственно, отменяет главное — то, ради чего люди и ходят в кинотеатры. Оно отменяет кинематограф как таковой. Его не остаётся. Вместо него нам подсовывают сомнительный суррогат, напоминающий агитационный ролик. Рекламу вроде той, что была у Reebok — «пересядь с иглы мужского одобрения ему на лицо». Вот этим и занимается Голливуд. Ну, а наши российские кинодеятели, давно забывшие, что значит независимость и индивидуальность, копируют западные образцы. Слизывают их, а на выходе получается чушь. Вот увидите: обязательно появится лента, в которой вместо трёх богатырей появятся три богатырши (или как их там называть?).

Всё это напоминает попытки обмануть природу. Дешёвые по своему посылу, но очень дорогие по своей реализации. И ни в коем разе нельзя снимать фильм про счастливую семью из мужа, жены и двух детей. Или, например, кино о правильной, честной, добросовестной матери. Такое слишком неактуально. Хуже — оно вульгарно в своей простоте и консерватизме. Поэтому срочно всем — надеть женские платья!

Кому хорошо от этого? Кинематографу? Нет, конечно. Мы видим, что кино в массе своей не становится лучше. Оно топчется на месте, пережёвывая, как несчастный баран, пожелтевшую траву. Все эти ремейки, сиквелы, перезапуски — да сколько можно? Придумайте что-нибудь своё. Нет, не выходит. Всё до ужаса вторично — и разница кроется лишь в уровне толерантности и политкорректности.

Выигрывают ли от того женщины? Сомневаюсь. У них не становится больше прав, и они не чувствуют себя счастливее, как бы их к тому не призывали. Потому что природу даже в нации прозака так легко не обманешь. Организм, как и душа (ещё можно говорить о ней?), требуют подлинного, а где его взять, когда вокруг суррогат?

Цитата из к/ф «Ангелы Чарли». Реж. Элизабет Бэнкс. 2019. США

В результате наступает полное торжество amathia. Мир смещается, переворачивается, изламывается — и чёрное становится белым, но белым в глазах большинства, а не на деле. Шизофрения, когнитивный диссонанс — вот те состояния, которые лучше всего описывают происходящее.

И не стоит обманываться, что в прокате «Ангелов Чарли» обгоняют столь маскулинные ленты, как «Мидуэй» и «Форд против Феррари». Не обманывайтесь — мир не остался патриархальным. Он, собственно, и не должен быть таким — важнее здравый смысл. А вот его как раз-таки катастрофически не хватает. Потому над всем царит и повелевает безумец «Джокер» с его миллиардными сборами.

Всё очень просто. И актёры, и режиссёры, и зрители — многие из них — чокнулись, а теперь нашли идеальное оправдание для своих безумств. Ведь для чего оставаться человеком, если в этом нет совсем никакого смысла?