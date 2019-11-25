В декабре 2019 года команда российских киберспортсменов отправится защищать честь страны на международный чемпионат в Южную Корею. Показывать свое мастерство молодые геймеры будут в двух дисциплинах: Dota 2 и Tekken 7. И если первая из них хорошо знакома большинству игроков из России ещё со времён компьютерных клубов и Warcraft III, то вторая в большей степени окутана пеленой таинственности.

Иван Шилов ИА REGNUM «Tekken 7»

На прошедшей в Москве конференции, организованной Федерацией компьютерного спорта России, корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с Михаилом Morton Кватером — игроком, которому предстоит сразиться с лучшими спортсменами мира в популярном файтинге (игровой жанр, имитирующий рукопашные сражения на замкнутой арене). «Теккенщик» с удовольствием рассказал о таком необычном выборе киберспортивной дисциплины, а также своему отношению к реальным боевым искусствам и провальному фильму Tekken 2010 года.

Почему Tekken?

Михаил Morton Кватер : Когда в детстве я впервые увидел Tekken 3, он показался мне самым стильным и эффектным из файтингов тех лет. Да и полноценная трёхмерная графика тогда была в новинку. В общем-то я всегда тяготел к файтингам, любил поиграть в Mortal Kombat на Sega. Но после первого знакомства с Tekken понял, что это мой выбор. И я нисколько о нём не жалею.

Кто твой мейн (основной персонаж)?

Михаил : Мой мейн — это Лаки Хлоя (Lucky Chloe), новый персонаж в Tekken 7. Выбор героини также был продиктован исключительно первыми впечатлениями. Когда я увидел трейлер с участием Лаки Хлои, то понял, что буду за неё играть.

Правда, не могу не сказать и о другом персонаже — Лин Сяоюй. Я играл за неё с самого детства, и она была номером один до появления Хлои.

Есть ли в Tekken 7 персонажи, которые нравятся тебе не визуально и стилистически, а по игровой механике?

Михаил : Да, такие тоже есть. Это мой турнирный пик (совокупность героев). Например, я параллельно тренирую Казуми и Алису. Но предпочтение всё же отдаю Лаки Хлое.

Tekken.fandom.com Лаки Хлоя (Lucky Chloe), персонаж игры «Tekken 7»

Какое место Tekken занимает на арене киберспортивных файтингов? Какая игра лидирует по популярности?

Михаил : На самом деле последние крупные турниры (такие как Evolution Championship Series) показывают, что Tekken собирает наибольшую зрительскую базу. Даже большую, чем Mortal Kombat. Причём значительно большую. Скажем так, Mortal Kombat более популярен в России — у наших геймеров эта игра вызывает ностальгические чувства. В США её тоже любят, всё-таки это их файтинг.

Однако по всему миру Tekken и Street Fighter всё же более популярны. А если судить по количеству участников на турнирах, то лидирует вообще Super Smash Bros. от Nintendo.

Почему так происходит? Какую из этих игр проще освоить начинающему геймеру?

Михаил : На мой взгляд, Mortal Kombat очень сложен для новичков. Если начинающий игрок сражается с более-менее знающим, то он будет долбиться в стену гораздо более отчаянно, чем в том же Tekken.

Там (в Tekken) хорошо оптимизированное управление и множество боевых комбинаций, поэтому даже новичок может хоть что-то показать. А в Mortal Kombat начинающему игроку будет сложно пользоваться даже базовыми механиками.

Получается, ты интересуешься и другими файтингами?

Да, я играю практически во все игры — представители жанра. Я очень люблю файтинги в целом и стараюсь не делить их на 3-D, 2-D и прочее, как это делают многие другие игроки. Но предпочитаю, конечно же, Tekken, так как играю в него больше всего и наиболее комфортно чувствую себя в его механике.

ФКС России Михаил Кватер

У файтингов как киберспортивной дисциплины есть принципиальные отличия от других представителей компьютерного спорта?

Михаил : Да, они, безусловно, есть. Большинство дисциплин, которые представлены на киберспортивной арене по всему миру, это командные игры — те же самые Dota 2 и Counter Strike. А файтинги дают в этом плане совсем другие впечатление и опыт.

В этой дисциплине вся ответственность лежит только на тебе. Начиная от выбора персонажа и до каждого отдельного аспекта в самом бою. Ты не можешь сослаться на то, что в команде кто-то затупил, а не ты. Или, наоборот, в командной игре, если вы победили — ты всегда можешь сказать, что внёс свою лепту. В файтингах подобное не прокатит.

Сколько нужно тренироваться, чтобы комфортно чувствовать себя на виртуальной арене?

Михаил : Я тренируюсь в день по 2−3 часа и нахожусь в форме. Но если человек впервые начинает знакомиться с файтингом, то ему нужно гораздо больше времени, так как этот жанр очень сложный сам по себе. По трудности он на уровне стратегий в реальном времени. Как, например, Starcraft.

После постоянных тренировок и соревнований у тебя получается относиться к Tekken, как к игре? Продолжаешь получать удовольствие от процесса?

Михаил : Обычно да. Правда, неприятное впечатление, о котором ты говоришь, у меня было от Tekken Tag Tournament 2. Потому что в нём нужно было выбирать команду из двух персонажей. И получалось, что Tekken и так безумно сложная игра, а в Tag Tournament 2 играть было ещё сложнее. Всё из-за необходимости постоянно учитывать удачные сочетания героев и держать в голове безумно много вещей. Но в других проектах серии подобного нет. Я могу спокойно поиграть, и это будет меня расслаблять.

Какие игры любишь, помимо файтингов?

Михаил : Я всегда слежу за творчеством Хидео Кодзимы и играю в каждую его игру.

Значит, Death Stranding уже пройден?

Михаил : Нет, ещё нет. Но в процессе! Также мне очень нравится серия Resident Evil, я её большой фанат с самого детства. Да и в целом люблю необычные проекты. Один из самых любимых — это Gravity Rush. Никогда не забуду свои впечатления, когда в PlayStation All-Stars: Battle Royale (к слову, это тоже файтинг) добавили Кэт (главная героиня Gravity Rush) в качестве DLC персонажа. Тогда я играл только за неё.

Между прочим PlayStation All-Stars: Battle Royale была достойным аналогом Super Smash Bros. Как считаешь, почему игра провалилась?

Михаил : Возможно, свою роль сыграло мнение критиков. Они обвинили проект в копировании элементов Super Smash Bros. Но я считаю, что игра была просто превосходная и очень фановая.

ФКС России Михаил Кватер

Нужно ли быть агрессивным в реальной жизни, чтобы успешно «драться» на виртуальной арене? Или эти факторы никак не связаны?

Михаил : Эти факторы вообще никак не связаны. Наоборот, нужны собранность и дисциплина, а не агрессия. Нужно уметь принимать решения здраво и подходить к делу с холодной головой. А ещё важно уметь вовремя себя отрезвлять.

Ты интересуешься реальными единоборствами?

Михаил : Только болею. С удовольствием смотрю бокс и UFC.

На это как-то повлияло твоё увлечение файтингами?

Михаил : Пожалуй, да. Благодаря Tekken я очень полюбил фильмы про боевые искусства. Но при этом самому заниматься ими мне никогда не хотелось.

В Tekken каждый персонаж представляет один из существующих боевых стилей. Какой из них ты считаешь наиболее эффективным?

Михаил : Ну, это самбо Сергея Драгунова, безусловно. Бокс тоже считаю очень эффективным.

Ты смотрел фильм Tekken 2010-го года выпуска?

Михаил : Я предпочитаю не вспоминать об этом фильме, для меня его не существует. Но, разумеется, я его смотрел. Я большой фанат вселенной Tekken, но эту картину я не считаю частью канона.

Чего ждёшь от предстоящего чемпионата?

Михаил : Я жду его, в большей мере, чтобы показать себя и свой скилл другим игрокам. Дело в том, что у меня необычный персонаж. Многие считают его очень слабым, а я стремлюсь доказать обратное.

Также я жду новых личных знакомств с игроками, которых раньше я видел только на стримах. Например, Корею будет представлять сам Knee, и будет очень приятно познакомиться со спортсменом, который на протяжении многих лет являлся лучшим в мире.

Получается, зная игроков, ты уже готовишься к определённым персонажам и тактикам?

Михаил : Разумеется, бояться нужно игроков, а не персонажей. Но всё же в Tekken, как я считаю, наибольшую роль играет всесторонняя подготовка. Поэтому я стараюсь подойти к этому чемпионату основательно и во всеоружии.