Обвинительное заключение против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ожидалось больше года. Полиция и прокуратура внедряли в СМИ обрывки информации с целью раздувания атмосферы неизбежности в отношении предания суду главы правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

День, выбранный прокуратурой и юридическим советником правительства для объявления Нетаньяху обвиняемым, дезавуирует полностью тенденциозность ополчившейся на него системы «глубокого государства». После неудачных попыток Нетаньяху и главы оппозиции Ганца сформировать следующее правительство последняя попытка спасти положение и избежать следующих выборов остаётся за Кнессетом. Инициативы оттуда по объединению главных партий и образования широкой правительственной коалиции имели шансы на успех. Но после выдвижения обвинений никакой возможности сформировать правительство национального единства. Оппозиционный блок не вступит теперь в правительство под началием Нетаньяху. Таким образом, выборы стали неизбежными.

Кнессет. Израиль

Противники Нетаньяху надеятся, что обвинения против него ослабят его позиции и обеспечат победу центристской оппозиции. Можно с уверенностью отнести юридический государственный аппарат вместе со СМИ к безжалостным супостатам нынешнего премьера.

Для понимания ситуации давайте откажемся от пахнущего конспирологией термина «глубокое государство». Речь же идёт об известных нам персонажах в полиции, прокуратуре и в самом Верховном суде вкупе с либеральными СМИ. Одного штриха для понимания глубины противостояния будет достаточно: Нетаньяху почти никогда не даёт интервью израильским СМИ, а ограничивается заявлениями через «Фейсбук» и редкими пресс-конференциями.

Очень похожая ситуация у Дональда Трампа в США. Он тоже бросил вызов всему вельможному сословию вкупе с прессой. Мы видели, как прокуратура привлекла все силы к поиску компромата на президента США. Вопиющая тенденциозность расследования по связям с Россией привела к нулевым результатам. Надо отдать должное юридической системе США: при отсутствии фактов прокурор Мюллер снял все подозрения с Дональда Трампа. Но израильская прокуратура оказалась ещё более пронизанной беззаконием тенденциозности, нежели американская.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

68 страниц обвинительного заключения пестреют грубейшими противоречиями, грубыми домыслами и жирными логическими кляксами. Но мы не будем тратить время читателя на все аспекты профессиональной несостоятельности и моральной замусоренности этого документа. Достаточно привести мнение крупнейшего американского юриста Алана Дершовица, который после скрупулезного ознакомления с делом дал однозначное заключение: нет никаких оснований для выдвижения обвинений.

Что нам грядущий день готовит? Выборы в марте. Оппозиция вместе с юридической кликой и СМИ рассчитывают на разгром Нетаньяху на следующих выборах. Для этого все и делалось. Однако их расчёт может оказаться неверным.

Согласно закону, обвиняемый может продолжать исполнять свои обязанности премьера, покуда не приговорён судом. Ожидаемая судебная процедура в случае Нетаньяху займёт лет восемь, если не дольше. Поэтому разговоры о его политической гибели преждевременны.

Как скажется обвинение на его статусе в израильском общественном мнении? Либеральное меньшинство полагает, что удалось нанести по премьеру сокрушительный удар.

Зал суда

Но может все выйти и иначе. При умелом обращении к израильскому большинству Биньямин Нетаньяху располагает широкими возможностями укрепить свои позиции и убедительно победить на следующих выборах. Нелюбовь к либеральной верхушке объединяет всех религиозных и традиционалистов, а также немалую часть русскоязычных израильтян.

При умелом ведении кампании Нетаньяху имеет неплохие шансы на победу. Для этого ему необходимо бросить все силы на привлечение лучших профессионалов в вопросе предвыборной кампании. И что ещё важнее — снять перчатки и идти смело против той системы, которая пытается расправиться с ним юридически. Его поддержат в этом очень многие. Ибо лучшего премьера Израиль не знал со времён Давида Бен-Гуриона.

Иерусалим