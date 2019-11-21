Японская газета «Хоккайдо симбун», что издается на ближайшем к российской территории одноименном острове Японии, в последнее время активнее других СМИ этой страны анализирует и комментирует ситуацию, сложившуюся вокруг переговоров по поводу так называемых «северных территорий», то бишь наших южных Курил. Причем надо отдать должное журналистам этой газеты, которые проявляют должную объективность и честность, не пытаются, с одной стороны, приукрашивать сложившуюся ситуацию, а с другой — не драматизировать излишне ход переговоров политиков и дипломатов двух стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Вот и на сей раз, отмечая стремление премьер-министра Японии Абэ Синдзо и его администрации представить переговоры по «территориальному вопросу» как «развивающиеся», выражается сомнение, дают ли они желаемый результат. Судя по недавнему заявлению заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова, не дают. Как сообщалось, высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства России прямо признал, что в подходах России и Японии к заключению мирного договора сохраняются принципиальные расхождения. «К сожалению, пока эти принципиальные расхождения не преодолены», — заявил Моргулов. По его словам, дальнейшее продвижение в переговорах без преодоления расхождений является «очень затруднительным».

Kremlin.ru Синдзо Абэ на переговорах в Москве

А правительство Абэ, похоже, хотело бы сгладить такие оценки, убедить японцев в том, что движение к поставленной цели — «возвращению северных территорий» продолжается, для чего Токио, по недавним словам генерального секретаря кабинета министров Суга Ёсихидэ, намерен интенсифицировать переговоры, сделать их более «плотными». Хотя создавать впечатление о «продвижении вперед» становится все сложнее. Комментируя срыв разрекламированных в Японии планов подписания летом в Осаке некоего предварительного соглашения об условиях заключения мирного договора, «Хоккайдо симбун» пишет: «Нельзя сказать, что это неожиданность, или что были допущены ошибки, но все не так просто. Вечером 3 июля в ходе телевизионной программы премьер-министру Японии Абэ Синдзо сказали о том, что июльская встреча с президентом России Владимиром Путиным дала осечку. Абэ покраснел и представил контраргументы. Он также подчеркнул, что переговоры по «северным территориям» развиваются, и это — факт».

Между тем постепенно в Японии начинают осознавать реальности, которые не позволяют российскому руководству идти на уступки Японии в «территориальном вопросе». Японская газета разъясняет своим читателям, что при решении этого «вопроса», вопреки ожиданиям японцев, Путин не всесилен и вынужден прислушиваться и выполнять волю российского народа. Указывается: «В правительстве начала проявляться апатия. «Мы ошибались, полагая, что президент Путин решает все», — поведал правительственный источник. «Путин любит Японию, и ему не чуждо сочувствие» (тот же источник), однако ему сложно, поскольку система управления, построенная на хрупком балансе, может пошатнуться, и в России общественное мнение настроено по территориальной проблеме негативно. Слова правительственного чиновника отражают, что, наконец-то, администрация Абэ осознала ситуацию».

Однако, судя по последнему заявлению генсека кабинета Суга, полного «осознания ситуации» не произошло, и администрация Абэ и сам премьер по-прежнему не отказываются от мысли все же найти выход из тупикового положения и убедить Москву продолжать поиск «устраивающего обе стороны» варианта решения «территориального вопроса». Хотя это практически невозможно, ибо, как заявил недавно во всеуслышание в парламенте премьер Абэ, Токио требует вовсе не легкомысленно обещанной Японии 63 года назад волюнтаристом Никитой Хрущевым «передачи» Малой Курильской гряды, а признания Москвой «суверенитета Японии» над всеми «северными территориями», то есть островами Кунашир, Итуруп, Шикотан, и Плоские (Хабомаи по-японски). Естественно, вместе с имеющими военно-стратегическое значение проливами и богатейшими 200-мильными экономическими зонами.

Latitude Курильские острова

Хотя в предыдущей редакционной статье на данную тему «Хоккайдо симбун» осуждала Абэ и его советников за якобы принятое решение ограничить территориальные требования к Москве Малой Курильской грядой, она сообщает о признаках того, что линия на получение (для начала — А. К.) островов Шикотан и Плоские-Хабомаи, видимо продолжится. Сообщается, что в ходе сентябрьского переформирования японского кабинета министров пост главы МИД занял Мотэги Тосимицу, который отвечал за торговые отношения с США. Абэ также назначил Имаи Такая, вместе с которым он решил взять курс на возврат двух островов, советником премьер-министра, а Китамуру Сигэру — секретарем Совета безопасности. Газета утверждает: «Это проявление намерений премьера, которое заключается в том, чтобы дипломатические проблемы, включая японо-российские отношения, решал дуэт Имаи — Китамура», — отмечает источник в правительстве».

Поясним читателям, что, по замыслу этих и других советников Абэ, речь о «возвращении» Шикотана и Хабомаи отнюдь не означает отказ Токио и лично Абэ от претензий на наиболее крупные и освоенные острова Большой Курильской гряды. Имеется несколько вариантов, реализации разработанной в МИД РФ и предложенной японцам еще в ельцинские времена формулы сдачи всех южных Курил, именовавшейся «два плюс альфа». Один из них — подписание мирного договора при «передаче» Японии Шикотана и Хабомаи, но с непременным условием фиксации в тексте договора согласия Москвы продолжать переговоры о принадлежности больших островов — Кунашира и Итурупа. Другой вариант — передача Шикотана и Хабомаи под полный суверенитет Японии с условием признания экстерриториальности для японских граждан на Кунашире и Итурупе. Имеется в виду свободный безвизовый въезд японцев на эти острова и освобождение их от обязанности следования на этих островах российскому законодательству. Затем по мере «японизации» этих островов должно последовать юридическое оформление их «возвращения» Японии. Как мне разъясняли японские специалисты по японо-российским отношениям, это «крайний вариант», на который при определенных обязательствах российской стороны может пойти Токио. Однако он пользуется лишь ограниченной поддержкой — 22 процента опрошенных, причем не во всем японском обществе, а лишь на северном острове Хоккайдо, где желающие как можно скорее получить богатые рыбой и морепродуктами 200-мильные зоны рыбаки более склонны к подобному компромиссу.

Takanobu Shuji Японские рыболовные суда у пристани порта Кочи. Япония

В статье в «Хоккайдо симбун» вновь содержится опасение того, что российская сторона может продолжить настаивать на заключении «промежуточного» соглашения о дружбе, направленного на развитие японо-российских отношений в различных областях. Приводится высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова: «Хотелось бы подготовить соглашение, которое станет основой для дружеских отношений».

В ответ на это газета приводит предупреждение безымянного бывшего сотрудника МИД Японии: «Если будет подписан договор о дружбе, территориальная проблема навсегда окажется под сукном».

Наиболее проницательные мои собеседники из числа японских специалистов по России и российской политике сегодня весьма скептически оценивают перспективы нахождения «компромисса» по поводу «северных территорий». Они винят в этом в первую очередь свое правительство, которое, не воспользовавшись «окном возможностей», приоткрытым Путиным и Лавровым в начале нынешнего века, стремилось, как это нередко бывало в японской дипломатии, «получить все и сразу». Ну, а теперь ситуация изменилась не в пользу Токио. Как говорят японцы, они «опоздали на автобус…».