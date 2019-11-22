На авиашоу в Дубае 18 ноября 2019 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал потенциальных покупателей российского истребителя пятого поколения Су-57: «Индия, Эмираты — вполне возможно. Они смотрят уже и обсуждают давно, пока решения нет».

Иван Шилов ИА REGNUM Су-57

В этот же день, 18 ноября, на американском портале The Drive в специальном разделе The War Zone появилась публикация, в которой был выдвинут тезис, что Россия по-прежнему очень хочет найти иностранных партнёров, чтобы распределить бремя расходов по программе Су-57. Издание также пишет, что партнёр, который согласится сделать существенную покупку Су-57, «может снизить удельные издержки для России, а также помочь обеспечить разработку будущих модернизаций и новых вооружений».

Кроме того, The Drive сомневается в способности нашей страны самостоятельно производить Су-57: «Постоянно возникают вопросы о том, сможет ли Кремль позволить себе самостоятельно закупать самолёты, а также разрабатывать для них новые, более мощные двигатели на фоне сокращения оборонных бюджетов, последствий международных санкций и других экономических проблем».

На следующий день, 19 ноября, вышла статья в американском журнале The National Interest. Это издание выразило своё мнение в менее корректной форме: «Россия отчаянно нуждается в иностранных инвестициях в свою программу истребителей-невидимок. Су-57 впервые полетел в опытном виде ещё в 2010 году. С тех пор компании «Сухой» удалось построить всего около десятка Су-57, они дороги и не имеют ключевых боевых систем. Краткое развёртывание в Сирии пары Су-57, по-видимому, было чистой пропагандой».

Иван Соболев ИА Красная Весна Су-57

Далее The National Interest пишет, что «Москва изо всех сил пытается позволить себе самолёты, которые легко могут стоить 100 миллионов долларов или больше за единицу». Журнал также выдвигает тезис, что предложение России потенциальным покупателям не означает, что Су-57 готов к продаже.

Кстати, издание The Drive оценивает боевой потенциал Су-57 ниже, чем боевой потенциал F-35: «Су-57, конечно, не эквивалентен F-35, но у него есть ряд интересных и уникальных особенностей, которые делают его очень способным дизайном, если всё работает так, как должно».

Pacaf.af.mil F-35

В отношении высказанных американскими СМИ мнений, прежде всего, хотелось бы отметить, что привлечение зарубежных участников к соавторству в проектах разработки перспективных самолётов является общемировой практикой. И США в этом вопросе пошли гораздо дальше России: программу создания и производства истребителя пятого поколения F-35 вместе с Соединёнными Штатами финансировали Британия, Италия, Нидерланды, Канада, Турция, Австралия, Норвегия и Дания.

Работа над проектом Су-57 идёт в рамках объявленного графика. 21 ноября 2019 года в Дубае индустриальный директор авиационного кластера ГК «Ростех» Анатолий Сердюков в интервью «Интерфаксу» сообщил, что первая серийная боевая машина будет поставлена ВКС РФ до конца 2019 года.

Анатолий Сердюков также проинформировал о том, что сейчас продолжаются стендовые инженерные испытания перспективного двигателя для Су-57. Его отработка ведётся в составе летающей лаборатории. В октябре был выполнен очередной полёт — проверялись характеристики двигателя на разных режимах полёта, в том числе работа поворотного реактивного сопла и маслосистемы при отрицательных перегрузках.

Этот двигатель ещё называют двигателем второго этапа для истребителя Су-57. В начале 2018 года сообщалось, что весь цикл его лётных испытаний может занять три года.

Поставка ВКС РФ 76 истребителей Су-57 внесена в государственную программу вооружений на 2018−2027 годы. Соответственно, под неё уже выделено финансирование. С учётом того, что по этой закупке есть личное указание президента России Владимира Путина, можно не сомневаться — все самолёты в ВКС России будут поставлены вовремя.

Вместе с тем есть все основания полагать, что столь нервная реакция американских СМИ на новость о потенциальных покупателях российского истребителя Су-57 вызвана самим фактом возможного появления российского истребителя Су-57 на Ближнем Востоке — зоне стратегических интересов США, если его закупят Объединённые Арабские Эмираты. Статья в журнале The National Interest так и называется «Российский истребитель-невидимка Су-57: скоро ли он появится в Персидском заливе?».

Надо понимать, что любая поставка российских Су-57 за рубеж и их дальнейшая эксплуатация продемонстрируют высокие лётно-технические характеристики нашего самолёта, превосходящие соответствующие показатели американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35. Соединённые Штаты очень опасаются появления на мировом рынке вооружений Су-57 — сильного конкурента их сырым и дорогим F-35, по выражению министерства обороны РФ — «невидимым» только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей американских истребителей 5-го поколения.

Нападки в СМИ США на российскую программу по созданию истребителя пятого поколения Су-57 также предназначены для отвлечения внимания от преданной недавно широкой огласке очередной порции негативной информации о программе американского истребителя F-35.

На слушаниях 13 ноября 2019 года в Комитете по вооружённым силам Палаты представителей США директор по оперативным испытаниям и оценке Пентагона Роберт Бехлер заявил, что ни один из трёх вариантов истребителя F-35 не соответствует пяти ключевым показателем министерства обороны США по надёжности и ремонтопригодности. По словам Бехлера, «эксплуатационная пригодность флота F-35 остаётся ниже уровня ожиданий по обслуживанию для всех вариантов самолёта, самолёты ломаются чаще, чем планировалось, и требуется больше времени для их ремонта».

U.S. Air Force Два F-35A ВВС США в патрулировании над Ираком. 2019

Согласно отчету Счётной палаты США от 13 ноября 2019 года, с мая по ноябрь 2018 года процент возможности полёта истребителей F-35 для выполнения одной миссии от общего количества времени составил 52%. В то же время минимальные требования к этому показателю — 75%. В течение того же периода времени полная боеспособность — процент времени, когда самолёт может выполнять все поставленные задачи — составляла около 27%, по сравнению с минимальным требованием в 60%.

Следует заметить, что по состоянию на январь 2018 года у истребителя F-35 было выявлено 966 критических недостатков! Из этого количества 111 дефектов относятся к первой категории сложности — могут привести к гибели, тяжёлой травме, профессиональным заболеваниям; 855 недостатков относятся ко второй категории сложности — неисправности отдельных элементов конструкции и бортовых систем.

Основной производитель F-35 американская компания Lockheed Martin заявила, что процесс ликвидации дефектов растянется до 2024 года. В то же время полномасштабное производство этих самолётов идёт полным ходом.

Если говорить в целом о программе, то в процессе разработки программы F-35 в течение почти 18 лет, в том числе восьми лет с отставанием от графика, общие затраты на её реализацию на данный момент превышают 428 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает первоначальную оценку в 233 миллиарда.

Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание самой дорогой системы вооружений в истории составят примерно 1,2 триллиона долларов, или на 20% больше, чем 1 триллион долларов, объявленный в апреле 2015 года Исследовательской службой Конгресса США.

В качестве вывода хотелось бы посоветовать американским «коллегам» из СМИ больше обращать внимание на то, что происходит у них дома, а также запомнить старую русскую поговорку — «в чужом глазу соринку видим, в своём бревна не замечаем».