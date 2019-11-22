Предстоятель Иерусалимской православной церкви патриарх Феофил III добавил интриги в «большую церковную игру». Выступая на днях в Москве по случаю присуждения ему премии имени патриарха Алексия II, он заявил: «Пользуясь данной возможностью, объявляем, что мы открываем двери нашего дома в Иорданском Хашимитском королевстве для проведения «братской встречи в любви», дабы засвидетельствовать перед Церковью и миром единство Православной церкви и нашу православную веру. Мы окажем гостеприимство освященному собранию в столице Иорданского Хашимитского королевства, хорошо зная, какую роль играет Его Величество король Абдалла II как хранитель христианских и мусульманских святых мест во Святой земле и какие усилия предпринимает Иорданское Хашимитское королевство для обеспечения такого положения, при котором Иордания останется страной, где христиане беспрепятственно совершают свои молитвы и где рады всем».

Patriarchia.ru Служение Предстоятелей Иерусалимской и Русской Православных Церквей в Храме Христа Спасителя

Идею Феофила тут же поддержала Русская православная церковь. Комментируя инициативу иерусалимского патриарха, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион отметил: «Мы очень положительно оцениваем эту инициативу». Но что именно? Корреспондент, задававший вопрос председателю ОВЦС, говорил о «встрече глав поместных православных Церквей для обсуждения возникшего в мировом Православии кризиса». Под кризисом подразумевается, если анализировать ответ митрополита Илариона, «украинская проблема» и то, что константинопольский патриарх Варфоломей «принял решение о «предоставлении автокефалии Украине», как он выражался, что на деле вылилось в предоставление «томоса об автокефалии» украинским раскольникам». В свою очередь председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напоминал в связи со словами иерусалимского патриарха, что «в Русской церкви уже неоднократно ранее призывали «к общеправославному решению в связи с неканоническими действиями Константинополя на Украине». То есть речь идет об урегулировании ситуации на Украине и обсуждении нового статуса Константинопольского патриархата, который он обозначил в последнее время своими действиями.

Patriarchia.ru Святейший Патриарх Кирилл возглавил церемонию вручения премии Международного фонда единства православных народов Блаженнейшему Патриарху Феофилу

Интерес вызывает то, что Московский патриархат мгновенно согласился с инициативой Феофила и поддержал ее. Между тем когда в апреле этого года предложение созвать всеправославное совещание выдвинул предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II, причем по итогам совещания с патриархами Александрийским, Антиохийским и тем же Иерусалимским, митрополит Иларион высказывал тогда некоторый скепсис, подчеркивая, что «трудность сейчас заключается в том, что если собор будет созван не константинопольским патриархом, то константинопольский патриарх на него не поедет, решения его проигнорирует и не признает. А если он будет созван константинопольским патриархом для всеправославной легализации того, что он учинил, то на этот собор не приедут многие Церкви». Получается, что сейчас такой «трудности» глава ОВЦС не видит. Хотя по сравнению с весной сего года произошли определенные изменения — александрийский патриарх Феодор II (а ранее — Элладская православная церковь) недавно признал Православную церковь Украины, что является «камнем преткновения» для Русской церкви.

Patriarchia.ru Предстоятель Иерусалимской православной церкви патриарх Феофил III

При этом, судя по реакции греческой прессы, заявление Феофила стало для них неожиданностью. Как отмечает одно из изданий, «неизвестно, связывался ли патриарх Иерусалимский с другими предстоятелями, чтобы выяснить их намерения, но в любом случае — это шаг большой важности и риска для многих». Но в то же самое время, если верить греческому порталу Ethnos, ожидается появление письма епископов Элладской церкви с просьбой созвать всеправославное совещание по «украинскому вопросу». Издание также сообщило, что сегодня, 22 ноября, посол США в Греции Джеффри Пайетт встретится с предстоятелем Элладской церкви архиепископом Иеронимом II в его резиденции, «основное внимание» будет уделено, среди прочего, «украинской автокефалии». Отсюда вопрос: если греческие епископы действительно выдвинут инициативу созыва всеправославного совещания, то как — в качестве альтернативы идее иерусалимского патриарха или в поддержку ее? Это первое. Второе. Иордания до сих пор не выказывала своего интереса к церковному кризису на Украине, а религиозные интересы Хашимитской монархии связаны преимущественно со Святой землей. Что должно быть тогда в повестке православного саммита, который инициирует Феофил, чтобы этим заинтересовался Амман?

Сергей Власов patriarchia.ru XIХ церемония вручения премий Международного фонда единства православных народов

Похоже, что дело всё-таки не в Украине и даже не в Константинопольском патриархате. Во время пребывания в российской столице иерусалимский патриарх, сопровождаемый патриархом Московским и всея Руси Кириллом, встретился с президентом России Владимиром Путиным. «Я совсем недавно, будучи в Венгрии, встречался с иерархами христианских Церквей, которые работают на Ближнем Востоке, — заявил Путин. — Мы отдаем себе отчет в том, в какое трудное положение попали христиане на Ближнем Востоке, в своей колыбели. И здесь нам нужно объединение усилий, для того чтобы защитить интересы христиан. Любое разобщение нанесет огромный ущерб христианскому миру вообще и христианам на Ближнем Востоке в том числе. Конечно, мы должны делать это с представителями других конфессий, и прежде всего, что касается Ближнего Востока — с мусульманскими конфессиями, с нашими братьями и сестрами среди представителей ислама… Представляется, что взаимодействие с Израилем тоже имеет серьезное значение. У нас, слава Богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля, с одной стороны, а с другой стороны, с иудеями в Российской Федерации, которые являются в определенном смысле «мостом», в том числе даже в межгосударственных наших отношениях».

Религиозная карта Ближнего Востока. Розовый — христианские конфессии

Защита христиан на Ближнем Востоке сегодня становится снова актуальной проблемой. В том числе на фоне прогнозов о реанимации экстремизма в этом регионе, возможности появления «второго халифата». Россия уже несколько лет принимает прямое участие в обеспечении христианского присутствия на Ближнем Востоке. Кремль в этом поддерживает Ватикан, который одновременно кооперируется с Московским патриархатом. В последнее время активность начали проявлять США. Таким образом, «собрание в столице Иорданского Хашимитского королевства», о котором говорил патриарх Феофил, может стать встречей как глав православных Церквей, так и других христианских конфессий, а также дружественных им исламских деятелей. И не только, поддержку в той или иной форме религиозным лидерам способны вместе и в сотрудничестве оказать Москва и Вашингтон. Равно как, видимо, не случайно президент России упомянул о «серьезном значении» взаимодействия с Израилем. Если еще и Израиль присоединится к коалиции по защите христиан Ближнего Востока, то это добавит многого. Но прежде иерусалимскому патриарху надо попытаться усадить за один стол хотя бы предстоятелей православных Церквей.