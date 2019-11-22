Производители зеленой энергии призвали правительство разрешить иностранным компаниям проектировать и строить станции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), а также смягчить требования по экспорту оборудования для зеленых электростанций. Несложно догадаться, что за данным предложением стоит созданная в прошлом году Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), возглавил которую председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Как сообщают «Ведомости», Ассоциация направила письмо с просьбой о допуске иностранцев на рынок по строительству ВИЭ в Минпромторг. Организация считает, что России необходим международный опыт в этом деле.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Между тем, напомним, в Ассоциацию входят международные эксперты, в частности, одним из членов Правления является консультант из Европы, бельгийского происхождения, а технологические партнеры — мировой лидер в производстве, монтаже и обслуживании ветроустановок Vestas Wind System A/S, который уже реализует в России совместные проекты в российских регионах, а также китайская «Солар Системс», специализирующаяся на солнечной генерации.

Ветроустановока Vestas Wind System

Какого еще международного опыта не хватает Ассоциации? Подчеркнем, что объекты возобновляемой энергетики строятся в нашей стране по договорам предоставления мощности, которые позволяют инвесторам вернуть вложения с гарантированной доходностью 12%. Действующая программа закончится в 2024 году. В правительстве обсуждается продление программы еще на 10 лет. Гарантированный возврат прибыли — мечта любого инвестора. Но Ассоциация, судя по всему, хотела бы обеспечить ею иностранных инвесторов.

Однако правила строительства зеленых станций, будь то ветряные или солнечные, в России в полной мере не выработаны. Кто-нибудь в курсе, каков статус земель, используемых под станциями? А какой статус эти земли приобретают после возведения на них «зеленых» устройств? В чьей собственности находятся эти земли? Кроме как о том, что для станций нужны хорошо продуваемые, либо наиболее солнечные места, нам ничего неизвестно! Хотя именно богатые на солнце регионы имеют наибольшее количество плодородной земли. И именно эти территории должны в полной мере быть вовлечены в сельхозпроизводство.

«Зеленые» лобби нас убеждали в том, что ветряки не мешают возведению сельхозкультур. Но это очень спорное утверждение. Россия встала на путь цифровизации экономики, взяла курс на освоение технологий. Сельхозотрасль в этом деле не отстает, если не сказать больше — беспилотные комбайны, как и автомобили, уже проходят испытания, тестируются. Управляться беспилотная техника, как известно, будет дистанционно. Дистанционные способы управления не только зависимы от подачи сигналов связи, но и не любят помех. А ветростанции, особенно с лопастями большого диаметра и высокой скоростью вращения, создают радиолокационные помехи. В будущем, которое уже стоит на пороге, у сельхозпроизводителей, использующих беспилотную технику, могут возникнуть проблемы с ее управлением. Тем более в тех отдаленных местах, где и без того отсутствует не то что устойчивый сигнал связи, а его в принципе еще там нет!

Depagro.tomsk.gov.ru Цифровое сельское хозяйство

Вот и получим мы новые проблемы. Более того, правительство уже обладает данными, которые позволили бы судить о приоритетах развития экономики, что выгоднее нашей стране — обеспечить производителей зеленой энергетики гарантированной прибылью или, прежде всего, развивать сельхозпроизводство? Кому за рубежом нужны российские зеленые электростанции — Китаю, Европе, где, по данным Анатолия Чубайса, вкладываются огромные инвестиции в эту сферу?! Может, США? Возможно, Африке? Но экспортировать в Африку лопасти, вероятно, будет дорогим удовольствием! Часть этих расходов Ассоциация хотела бы переложить на российский бюджет? А для чего же тогда в Египте создается российская экономическая зона? Не проще ли наладить производство там на месте?! Не ответив на эти вопросы, развивать активно и бездумно зеленую энергетику нельзя.

Напомним, на днях в ходе форума «Россия зовет!», Владимир Путин заявлял, что идеи о безуглеводородной энергетике опасны для развития цивилизации. По его мнению, эти идеи продвигают сторонники «определенных бизнес-структур» на фоне внимания общества к экологии, пользующихся модой на зеленые технологии в своих собственных конкурентных интересах. Президент РФ считает необходимым концентрировать ресурсы на развитии возобновляемых источников, способных сохранить природу на многое тысячелетия вперед, соблюдая при этом баланс нашей энергетики.

Вот и возникает главный вопрос: правительство достаточно ли просчитало все риски, издержки и имеет ли представление о ближайшем пути развития экономики нашей страны? Сможем ли мы соблюсти экономический баланс, когда наиболее плодородные поля будут засеяны не сельхозкультурами, а солнечными и ветряными станциями каких бы то ни было инвесторов и, тем более иностранных?