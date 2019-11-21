Знаменитую сентенцию юмориста Задорнова про американцев Соединённые Штаты в последнее время прекрасно подтверждают сами. И озабоченностью вопросом российского вмешательства во внутренние дела демократического Лимпопо. И наличием неких уникальных «молекул свободы» в американском СПГ. И многими другими подобными словами и поступками.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Но порой случается, что глупости о них отечественные издания придумывают сами. Вероятно, в целях получения дополнительного хайпа, хотя не исключено и элементарное непонимание авторами сути освещаемого вопроса. Что-то где-то услышали, смысла недопоняли, зато поторопились посмеяться.

Одним из таких примеров следует считать растиражированную в последние трое суток смешную статью портала C4ISRNET, считающегося одним из ведущих военных обозревателей в США. В ней раскрывалась сенсация о новой стратегии американских ВВС по преодолению российской ПВО.

Якобы лучший способ понять возможности нового подразделения — это посмотреть, как оно решает «типичную задачу» прорыва противовоздушной обороны противника. Далее излагается ноу-хау из последовательности действий конкретных авиационных крыльев некоей 19-й воздушной Армии ВВС США.

На бумаге они смотрятся внушительно, однако на практике абсолютно ничем не отличаются от методики преодоления рубежей ПВО противника, практикующейся во всех странах мира примерно с конца 60-х прошлого века. Вскрыть расположение частей и подразделений. Вычислить режимы и алгоритмы их работы. Найти бреши, технические или связанные со спецификой местности. Опираясь на них, придумать последовательность нанесения ударов и наращивания их мощи в пространстве и времени. Составить план атаки, который далее ударными средствами и реализовать. Ну, а дальше, как пойдёт.

Что в этом уникального — совершенно непонятно. Хотя конечно, если считать уместным на серьёзных воздушных учениях по преодолению рубежа ПВО, вроде прошедшего в Израиле «Голубого флага», заменить российский комплекс С-400 американским ЗРК «Пэтриот», то что ещё тут можно сказать?! Как говорится, за неимением королевы, методику её охмурения они решили отрабатывать на простой прачке, мечтающей стирать только для себя и для графа.

А вот с 19-й армией вышло смешно. Конечно, появление нового формирования у Пентагона исключать нельзя, однако в общей структуре ВВС США таковое не числится. Хотя раньше воздушная армия с таким номером действительно существовала, но была расформирована в 1992 году.

Да и с упомянутыми в статье авиакрыльями возникли не меньшие неувязочки. Например, 55-е разведывательное по сей день входит в состав совсем другой, а именно 12-й ВА, а 363-е, тоже разведывательное, вообще числится в подчинении ЦРУ, а также привлекается для решения полевых задач АНБ, потому считается отдельным и в состав какой-либо воздушной армии не входящим.

Принадлежность упомянутого авторами статьи 77-го крыла установить не удалось. Точнее, не получилось найти даже самой такой части в составе ВВС Соединенных Штатов.

В результате получилось, конечно, смешно. Американцы как бы заново изобрели велосипед. Но по факту сама статья — решительно ни о чём. Так что стоит ли смеяться над убогими, лично мне не понятно.