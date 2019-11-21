Пока Владимир Путин занимался внешней политикой, внутренней управляло правительство Медведева. И вроде как решения правительством принимались с учетом пожеланий президента, о чем непременно громко говорилось при любом удобном случае, учитывались все разработанные ранее стратегии, в основу которых закладывались также ранее подписанные рамочные международные соглашения, но результаты этих решений явно расходились с целями, в том числе озвученными президентом. В итоге подключался президент, и появлялись новые решения, вновь и вновь меняющие ход событий, но правительство и его программы продолжали плыть по течению, по прежде заданному курсу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Вопрос даже не в том, вольно или невольно, но правительство превратилось в жертву. В жертву собственной политики. Дмитрий Медведев уже не раз устраивал разбор полетов из-за ряда невыполненных поручений президента, называя среди причин нерасторопность и несогласованность действий чиновников. Между тем именно несогласованность задач несут в себе сами программы, в частности нацпроекты, а также законодательные акты, следование которым и приводит к неисполнению намеченных целей. Поэтому и цели приходиться менять на ходу.

Почему-то плюсы и минусы предыдущих стратегий, созданных при прямом участии Алексея Кудрина, особенно на фоне изменившейся международной ситуации, не были учтены и легли в основу нацпроектов. Теперь реализация ряда нацпроектов вошла в ступор.

В отличие от правительства, которое и по сей день продолжает следовать прежнему курсу, глава Счетной палаты Алексей Кудрин уловил политические и экономические тренды, изменив, во всяком случае на словах, приоритеты. Хорошо владея данными построения предыдущих стратегий, а также, как бывший министр финансов, зная политику Минфина изнутри, он практически ежедневно бравирует новыми отчетами об угрозах срыва нацпроектов. И опять же никто из членов правительства, профильных министерств не поспешил пересмотреть структуру нацпроектов и его задачи, никто не обратил внимания на то, что решение социальных задач не стыкуется с заинтересованностью в реализации на деньги нацпроектов коммерческих интересов отдельных компаний.

Никто, опять же, не обратил внимания и не озвучил вслух, что мины были заложены еще Кудриным в тех самых прежних стратегиях и сейчас они взрываются уже под нацпроектами. И что сначала нужно обезвредить мины, пересмотреть проекты, взять на вооружение новые стратегии, составленные другими экономическими институтами — не ВШЭ. Перестать следовать заданному Кудриным курсу! Ведь именно его курс и привел к обнищанию регионов и народа. А теперь, зная каждую свою заложенную мину, глава Счетной палаты дает прогнозы. Хотя строить прогнозы, которые вмиг разлетаются в СМИ, — не удел отдельно взятого чиновника, более того, является превышением должностных полномочий. Только на основании проверок Счетная палата может делать выводы, но никак лично в лице его главы рассуждать о перспективах и итогах реализации проектов!

Government.ru Рабочая встреча Дмитрия Медведева с председателем Счётной палаты Алексеем Кудриным

Вспомним, сначала страну захлестнуло обманом дольщиков, и государству пришлось взять на себя расходы по решению их проблем, оттуда появилось и нововведение — «эскроу-счета», теперь вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщает о необходимости заморозки показателей нацпроекта по жилью на ближайшие три года.

Как сообщал «Коммерсантъ», Мутко предлагает зафиксировать уровень ежегодного ввода жилья в объеме прошлого года — 75,7 млн кв. метров. Ранее, напомним, планировалось строить, исходя из показателей нацпроекта, до 94 млн кв. метров жилья в 2019 году, а в 2020 и 2021 годах — до 98 и 94 млн кв. м. соответственно.

В качестве причин предлагаемого снижения объемов ввода жилья вице-премьер называет низкие темпы роста ВВП — 1,3% вместо планируемых 2,2%, высокие ставки по ипотечным кредитам, которые в среднем превышают предусмотренные нацпроектом на 1,2% и переход отрасли на проектное финансирование — «эскроу-счета».

Хочется вскрикнуть: «Подождите, подождите, ну ладно народ, он привык к затягиванию поясов, но как же планы бизнеса, ведь он наверняка строил планы, исходя из действующей программы, рассчитывал на рост спроса в рамках расширения ипотечных программ»? Как можно вести речь о повышении инвестиционной привлекательности в стране, где правительство не может составить не то чтобы долгосрочный план развития, а задать цели на ближайшую пятилетку, причем даже тогда, когда в его руках триллионы рублей?! Однако бизнес, в отличие от чиновников, уже давно все понял!

Задолго до того, как были введены эскроу-счета, эксперты, в том числе представители застройщиков, еще на фоне вынашивания планов по переводу отрасли на механизм проектного финансирования предсказывали предстоящие проблемы. Говорили и об уходе с рынка значительного числа строительных компаний, о росте цен на недвижимость, как следствие снижения количества застройщиков и увеличения за счет введения эскроу-счетов себестоимости стройки, и о снижении в связи с этим спроса, ведь доходы народа не растут, а жизнь дорожает. К чему при этих исходных предпосылках было ставить амбициозные задачи в нацпроектах???

И что же делает правительство? Сначала, отставив в сторону все «предсказания» экспертов, ставит нацпроектам амбициозные задачи, закрепляет их, кричит об этом что есть силы, мол, нас всех ожидает светлое будущее, а позже эти показатели исчезают, затем озвучиваются планы по их пересмотру. А что народ? Народ вновь решил, что его обманули! Да, правительство называет объективные причины невозможности выполнения поставленных задач, но ведь об этом было известно заранее, зачем же было ставить недостижимые задачи?!

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки

Напомним, в середине октября, издание finanz.ru сообщало со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект федерального бюджета 2020−2022 гг., который в конце сентября был внесен в ГосДуму, что целевые показатели двух ключевых национальных проектов, включенных в майские указы Владимира Путина 2018 года, исчезли из нормативных актов правительства России. Речь шла как раз о самых что ни на есть важных для страны национальных целях — по жилищным условиям, в частности — до 2024 года улучшить их как минимум 5 миллионам российских семей, — и повышению продолжительности жизни населения.

Мы, конечно, привыкли к игре профильных ведомств с цифрами и статистикой. Но данный случай — уже перебор!

Ранее Мутко, как сообщал РБК, пообещал «спустить» нормативы нацпроекта «Жилье» в пять регионов, отказавшихся подписывать с Минстроем соглашение в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Руководители Санкт-Петербурга, Крыма, Астраханской области, Еврейской автономной области и Пермского края. В ходе прошедшего 8 ноября заседания проектного комитета по нацпроекту, об этом заявлял заместитель министра Никита Стасишин, указав, что Минстрой до сих пор не подписал соглашения о реализации нацпроекта с главами указанных регионов по причине их несогласия с установленными в проекте показателями по вводу жилья, с требованием их снизить.

Подписание соглашения означает, что руководители субъектов берут на себя личную ответственность за исполнение значащихся в нем показателей. Уровень доступности жилья входит в перечень 15 критериев эффективности, по которым президент Владимир Путин распорядился оценивать губернаторов. Например, в 2024 году в Петербурге должны быть построены почти 5,4 млн кв. м, что превышает целевой показатель даже для Москвы (5,2 млн кв. м). В Крыму, где за 2018 год было введено 775 тыс. кв. м жилья, в 2024 году по нацпроекту нужно будет построить почти 1,3 млн кв. м жилья, Астраханская область должна нарастить ввод жилья в 2,2 раза — до 732 тыс. кв. м, Еврейская автономная область и Пермский край — в 1,5 раза, до 1,35 млн кв. м и 1,7 млн кв. м соответственно.

При этом мы понимаем, что эскроу-счета подразумевают наличие спроса на возводимые квадратные метры. Иначе бизнес должен строить жилье за свой счет и ждать спроса на него от граждан, оттягивая сроки окупаемости проектов. А спрос формирует человеческий капитал, обладающий хотя бы средними доходами, который не бежит из регионов туда, где прежде всего существуют рабочие места!

Не получится у правительства решить свои задачи за счет регионов! Не пересмотрев подходов к бюджетному обеспечению, фискальных методов, не получится переложить ответственность по невыполнению обещаний президента на губернаторов. Правительству нужно сначала найти баланс между своими же программами, привести их к общему знаменателю. А не менять на ходу по привычке правила игры!

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

Главным нацпроектом на сегодня должен быть проект «борьба с бедностью, повышение реальных доходов граждан и повышение рождаемости», задачи которого не решить без создания новых рабочих мест, предприятий или хотя бы развития малого бизнеса. В противном случае реализация всех остальных нацпроектов окажется бессмысленной и невыполнимой. И именно Алексею Кудрину, в силу ряда вышеуказанных причин, это хорошо известно, не зря же сейчас он делает акценты на необходимости вложений в человеческий капитал.

Еще до начала реализации нацпроектов, не только по строительству жилья, Алексей Кудрин спешно начал предрекать им провал. Что позволяло ему делать такие выводы? Вот так без каких-либо проверок проектов, реализовать которые еще и не начинали? Хорош тот предсказатель, который сам и подстроил события! Не правда ли?

2019-й — год начала реализации нацпроектов, впереди еще 4 года. Вполне еще есть время пересмотреть стратегии. Заметьте, глубоко либеральная психология предполагает веру в успех дела, мол, без нее ничего не получится. Именно эта психология сегодня навязывается народу и в особенности — молодежи. Что мешает Кудрину верить в успех нацпроектов, в основе которых лежат его прежние стратегии? Много чего! Это и инфляционное таргетирование, и новое бюджетное правило, и реализованная большая программа бюджетной консолидации, и переход к плавающему валютному курсу. Все это — разве не плод трудов Кудрина и ВШЭ?