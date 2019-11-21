Потенциал роста компании «Газпром» на сегодня один из самых высоких в мире среди всех энергетических компаний. Об этом вчера заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ-Капитала» «Россия зовет!».

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

«Она вообще явно занижена, капитализация «Газпрома». Это очевидно для всех экспертов, она находится на минимальном уровне. Потенциал роста компании «Газпром», его даже трудно посчитать, — подчеркнул президент . — У нее самые большие запасы в мире. И они, конечно, должны быть соответствующим образом отражены в отчетности и оценены соответствующим образом. Самый большой потенциал развития — это у компании «Газпром» среди энергетических компаний мира».

Действительно, акциям «Газпрома» сегодня прочат небывалый рост самые авторитетные международные инвестбанки. Буквально несколько дней назад Morgan Stanley выпустил отчет, в котором спрогнозировал рост цен бумаг «Газпрома» как минимум на 60% выше его текущих котировок. Среди главных причин будущего роста в Morgan Stanley называют существенное улучшение дивидендной политики, открытое обсуждение менеджментом будущих капитальных затрат, продажу квазиказначейского пакета акций и позитивные изменения в руководстве компании.

О готовящихся изменениях по увеличению дивидендных выплат вчера говорил и президент. «Все эти изменения — это инициатива руководителя компании, господина Миллера, в том числе и его настойчивая позиция по увеличению дивидендной части. Исхожу из того, что политика подобного рода будет продолжена», — заявил Владимир Путин.

Напомним, что еще летом этого года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что компания готова увеличить выплату дивидендов до 50% от чистой прибыли от МСФО. На это заявление инвесторы отреагировали незамедлительно, в результате чего «Газпрому» удалось выбиться в лидеры фондового рынка.

Тогда же аналитики инвестбанковначали в срочном порядке пересматривать свои прогнозы относительно потенциала роста бумаг газовой монополии: пессимистический тренд об отсутствии перспектив роста сменился на прямо противоположный. Эксперты не исключают, что бумаги «Газпрома» могут вырасти и на 100%, и на 200%.

Недавние заявления президента Владимира Путина на форуме «Россия зовет!», очевидно, только укрепят этот тренд. О будущем росте капитализации «Газпрома» говорил и глава Минфина Антон Силуанов, отметив, что заявления президента также тому поспособствуют. «Президент дал полную характеристику ситуации с «Газпромом». Уверен, что компания имеет большой потенциал своего роста, на фоне оценок лидера нашей страны, думаю, что эта динамика продолжит расти», — сказал Силуанов.

Заметим, что на сегоднякапитализация «Газпрома» составляет порядка 6 трлн рублей и только за последний месяц компания прибавила в весе примерно на 10%.

А с начала года по 31 октября 2019 года стоимость акций «Газпрома» взлетела почти на 70% в рублях и более чем на 80% в долларовом эквиваленте.