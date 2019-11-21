«Газпром»: взрывной рост еще впереди
Потенциал роста компании «Газпром» на сегодня один из самых высоких в мире среди всех энергетических компаний. Об этом вчера заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ-Капитала» «Россия зовет!».
Действительно, акциям «Газпрома» сегодня прочат небывалый рост самые авторитетные международные инвестбанки. Буквально несколько дней назад Morgan Stanley выпустил отчет, в котором спрогнозировал рост цен бумаг «Газпрома» как минимум на 60% выше его текущих котировок. Среди главных причин будущего роста в Morgan Stanley называют существенное улучшение дивидендной политики, открытое обсуждение менеджментом будущих капитальных затрат, продажу квазиказначейского пакета акций и позитивные изменения в руководстве компании.
О готовящихся изменениях по увеличению дивидендных выплат вчера говорил и президент. «Все эти изменения — это инициатива руководителя компании, господина Миллера, в том числе и его настойчивая позиция по увеличению дивидендной части. Исхожу из того, что политика подобного рода будет продолжена», — заявил Владимир Путин.
Напомним, что еще летом этого года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что компания готова увеличить выплату дивидендов до 50% от чистой прибыли от МСФО. На это заявление инвесторы отреагировали незамедлительно, в результате чего «Газпрому» удалось выбиться в лидеры фондового рынка.
Тогда же аналитики инвестбанковначали в срочном порядке пересматривать свои прогнозы относительно потенциала роста бумаг газовой монополии: пессимистический тренд об отсутствии перспектив роста сменился на прямо противоположный. Эксперты не исключают, что бумаги «Газпрома» могут вырасти и на 100%, и на 200%.
Недавние заявления президента Владимира Путина на форуме «Россия зовет!», очевидно, только укрепят этот тренд. О будущем росте капитализации «Газпрома» говорил и глава Минфина Антон Силуанов, отметив, что заявления президента также тому поспособствуют. «Президент дал полную характеристику ситуации с «Газпромом». Уверен, что компания имеет большой потенциал своего роста, на фоне оценок лидера нашей страны, думаю, что эта динамика продолжит расти», — сказал Силуанов.
Заметим, что на сегоднякапитализация «Газпрома» составляет порядка 6 трлн рублей и только за последний месяц компания прибавила в весе примерно на 10%.
А с начала года по 31 октября 2019 года стоимость акций «Газпрома» взлетела почти на 70% в рублях и более чем на 80% в долларовом эквиваленте.