Верховный суд РФ рассмотрел апелляционную жалобу жителей района Свиблово, в которой они попытались оспорить действия московских властей, изъявших под стартовую площадку для реновации часть земельного участка многоквартирного дома по улице Вересковая, 1, корпус 1, принадлежащего им на праве частной общедолевой собственности.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Суть конфликта банальная до неприличия, чиновники вдруг забыли о существовании утвержденного по их же правилам проекта межевания и вновь переделили территорию. В этот раз под строительство стартового дома по программе реновации. А свой правовой нигилизм объяснили тем, что раз собственники своевременно не поставили на кадастровый учет земельный участок под своим домом, то не очень-то он им и нужен. А раз так, то правительство Москвы вправе отрезать от него кусочек под свои нужды.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Напёрстки. Собянин

Обсуждаемый нами многоквартирный дом (МКД) по улице Верескова был построен в 2006 году, в это время уже действовали нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы (МГСН 1.01−99). Будет не лишним напомнить, что данные нормы умаляли «слишком вольные» советские градостроительные нормативы, и развязывали руки для уплотнительной застройки. Эти нормы действуют и по сию пору и не оспариваются нынешней администрацией.

Соответственно, дом был построен, а к нему обсчитан земельный участок согласно МГСН 1.01−99 (Проект межевания и установки границ земельного участка был утвержден в 2017 году распоряжением № 5798 департамента городского имущества — прим. ИА REGNUM). За гражданами оставалось право, особо отмечаю, что именно право, а не обязанность, поставить его на кадастровый учет. Реализовать которое может в любой момент любой из собственников МКД.

Конечно же, никто из граждан не торопился реализовать свое право и поставить на кадастровый учет придомовую территорию. Пока в 2017 году москвичей не осчастливили программой реновации. Столь масштабная программа сноса не угодивших мэрии пятиэтажек потребовала в и без того сверхуплотненном городе новых мест для строительства стартовых домов для волнового переселения.

Новостройка

Тут-то и пришла беда в дом на Вересковой улице, жители которого вдруг узнали, что у них во дворе появится стартовая 17-этажка. Для того, чтобы разместить такую махину, всего-то и понадобилось — немного землицы прирезать. Ее и прирезали, внесли коррективы в распоряжение № 5798, и поверх уже сформированного земельного участка сформировали новый.

Поскольку московские нормативные акты пишутся, переписываются и правятся по ходу дела, буквально по принципу «ошиблись, передумали, планы изменились», — обсуждать эту иезуитскую казуистику чиновников нет смысла, вновь будет «доуточнен» очередной нормативный акт и мы опять окажемся в дураках.

Отметим, что жители дома так и не смогли поставить на кадастровый учет принадлежащий им земельный участок. В Росреестре им без какого-либо внятного объяснения причин раз за разом отказывали. А потом и вовсе правительство Москвы воспользовалось «бесхозной землей». Возмущенные жители дома обратились в суд и, с треском проиграв во всех инстанциях, дошли с апелляцией до Верховного суда.

Возвращаясь к заседанию в ВС, вновь напомню об ошибках, которые допускают отстаивающие свои права граждане, и непередаваемом цинизме представителей правительства Москвы, которые своим формальным подходом к делу, умудряются довести рассмотрение ситуации до абсурда. Чем немало способствуют тому, что до предела формализованные российские суды встают на сторону чиновников.

В своей апелляции истцы, правильно сославшись на изначальный проект межевания территории и пресловутый МГСН 1.01−99, вместо того, чтобы остаться на территории имущественных отношений, далее попытались защитить свои права на благоприятную окружающую среду, право на образование (по мнению жителей, на спорной территории должны были построить школу — прим. ИА REGNUM). Кроме того, жители дома почему-то не представили расчетов полагающейся им придомовой территории, которые можно было сделать всё по тому же МГСН 1.01−99.

Tsitsurskaya Детская площадка во дворе

Этим воспользовались юристы мэрии, убедительно доказавшие, что претензии горожан к существу дела не относятся. А поскольку количественные претензии со стороны истцов озвучены не были, это позволило чиновникам, манипулируя лакунами в законодательстве, свести спор к формальной стороне дела. А также заявить, что граждане не так уж много и теряют и, не будь мэрия Москвы настолько «социально ориентированной», могла бы отрезать и более значительный кусок придомовой территории.

В итоге Верховный суд не внял эмоциональным доводам москвичей, в исковых требованиях им отказал. Москвичи могут обжаловать это решение. Мы будем следить за продолжением этой без преувеличения значимой реновационной истории и обязательно расскажем, чем же закончится этот спор.

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