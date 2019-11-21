«Всякая лесть первому лицу государства, похвалы его внешности, уму, прозорливости и таланту, выраженные в прозе, стихах или песенном жанре, следует приравнивать к взятке в особо крупном размере», — так судил автор трилогии о солдате Иване Чонкине творения своих коллег по ремеслу, целенаправленные вверх в расчете на эффект бумеранга похвалы.

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

Ни творцов, ни сановников такими остротами не остановить. Чиновное славословие и культ начальства — явление неискореняемое. Дай только повод — как бы объективный — и элементарное знание арифметики.

Например, если сложить восьмилетний стаж В. Путина в качестве президента, а также премьерство и новое президентство, то к 2019 году в сумме образуется двадцатилетие. А это уже вроде круглая дата. Которая кому-то видится как повод и причина для досрочного подведения итогов. Как будто национальные цели развития Российской Федерации, поставленные В. Путиным перед страной и перед самим собой всего год назад, уже достигнуты либо не требуют напряжения государственных сил и воли. Как-то неполиткорректна эта сумма лет в отношении действующего председателя правительства Российской Федерации, тоже бывшего ранее президентом страны, избранным нами же самими в ходе всенародных выборов, и имеющего самое непосредственное отношение ко всему двадцатилетнему периоду.

На этот раз капитально отличились в Красноярске. Учредитель — краевое агентство печати и массовых коммуникаций — даже не заметил, как его краевое государственное автономное учреждение «Редакция газеты «Сельский труженик» решило доказать, как радикально изменилась жизнь — но не их читателей, что было бы хотя бы объяснимо, а всех россиян — за два десятилетия. Форма доказательства — плакат «Двадцать лет с Путиным: как изменилась жизнь россиян». Аннотация к нему — безапелляционная: «Статистика — вещь упрямая. Обращаем внимание на глобальные изменения в России, произошедшие за последние двадцать лет. Достижения очевидны».

20 лет с Путиным

И дальше, как это часто бывает с неумными подхалимами, грубейшие ошибки применительно к данным и 1999 года, и 2019 года. Так, валовый внутренний продукт по итогам 1999 года составил 7 триллионов 305 млрд рублей, а не 4,8 млрд рублей, как об этом сообщается в плакатной статистической табличке. Средняя зарплата была невеликой, но больше, чем в той же табличке: 2223 рубля, а не 1523 рубля. Младенческая смертность на тысячу родившихся живыми составила 16,9, а не 19,4. Операций по прерыванию беременности оказалось 2060 тысяч, что на 80 тысяч меньше того, как об этом сообщила газета. Диву даешься, кому в редакционном коллективе пришло в голову, что в каждую российскую семью обязательно должно прийти счастье, если она узнает, что к 9 мостам длиннее полутора километров за 20 лет добавились еще 24, и теперь их в стране — 33. И что экспорт оружия вырос с 3,5 млрд долларов США до 15 млрд долларов США?

О себе самой редакция говорит в возвышенных тонах: «Первые номера районной газеты вышли в 1931-м году. Газета называлась тогда «На социалистической стройке». Сегодня газета не утратила актуальности. Она востребована, к ней обращаются, ей доверяют. Слова журналистов в течение свыше восьми десятилетий приходят в дома вестниками радостей и тревог, которые переживал в разные годы район». К какой категории отнести публикацию плаката «20 лет с Путиным/достижения» — либо это радость, либо тревога? На угодливую неуклюжесть красноярцев можно было бы и не обратить внимания, если бы не одно более существенное обстоятельство. В одно и то же время с красноярской публикацией в фейсбуке Минздрав опубликовал свой постер «20 лет с Путиным: достижения здравоохранения».

20 лет с Путиным в здравоохранении

Вранья тут нет, но чувство неловкости всё равно возникло. Если бы в Минздраве думали не о том, как польстить главе государства, как бы готовясь к проводам на отдых, а побольше о пользе дела, то плакат был бы подготовлен по тем критериям, по тем целям и задачам, которые в отношении системы здравоохранения использует сам президент. В контексте его установок. Они подробно изложены в Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной в июне 2019 года.

Стратегия отдает должное достигнутому, но и ориентирует на будущее. Стратегия относится к документам высшего уровня стратегического планирования из сферы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Так вот, из четырех наиболее значимых вызовов национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан, по мнению президента, двумя вызовами являются те, которые Минздраву точно не нравятся и о чём он предпочитает не говорить. А если и говорит, то обязательно с отсылкой — в других странах так же, если не хуже.

О чём речь идет в Стратегии как о вызове национальной безопасности в сфере охраны здоровья? О неудовлетворенности граждан доступностью и качеством медицинской помощи. О замещении бесплатных медицинских услуг платными услугами, что влечет за собой нарастание социальной напряженности в обществе. Вот так.

Президент в Стратегии отмечает позитив: с 2012 года выросла ожидаемая продолжительность жизни при рождении, показатель смертности снизился. Уровень профессиональных заболеваний тоже уменьшен, а число граждан, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, а также получивших санаторно-курортное лечение, увеличилось весьма существенно. Снижено количество фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств почти в два раза (до 0,4 процента).

Однако расходы граждан на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий выросли с 713,3 млрд рублей до 1254,1 млрд рублей, из них на приобретение лекарственных препаратов — с 598,1 млрд рублей до 1027,2 млрд рублей. Рост числа граждан с заболеваниями системы кровообращения, числа больных со злокачественными новообразованиями, числа лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, с сахарным диабетом говорит о том, что в стране взят курс на диспансеризацию населения.

Одновременно ставится вопрос о готовности здравоохранения качественно ответить на эти вызовы, потому что уровень качества первичной медико-санитарной помощи и ее доступности для населения недостаточны. Недостаточно развита инфраструктура детского здравоохранения. Доля зданий областных, краевых и республиканских детских больниц, не отвечающих современным требованиям, составляет 31,5 процента от общего числа зданий детских больниц. Серьезной проблемой является недостаточная оснащенность медицинских организаций средствами индивидуальной и коллективной защиты, эффективными средствами экстренной профилактики и лечения лиц с инфекционными заболеваниями, а также недостаточная оснащенность клинико-диагностических, в том числе микробиологических, лабораторий и патолого-анатомических отделений медицинских организаций современным оборудованием и расходными материалами.

Остаются нерешенными проблемы качества подготовки медицинских работников, ощущается дефицит врачей: анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов, онкологов (включая детских), фтизиатров, психиатров, патологоанатомов, а также врачей, работающих в амбулаторно-поликлинических организациях (при их избытке в стационарах). Российское здравоохранение отстает в технологическом отношении от здравоохранения западных государств.

«Делай как я», говорит плакатом Минздрав своим подчиненным структурам и всей отрасли. И напоследок. Без нравоучений. Оценку минздравовскому плакату дали фейсбучники. За полтора месяца размещения в фейсбуке он получил всего 36 лайков, в том числе шесть негативных. Фамилии тех, кто лайкнул, если их «кликнуть», раскрывают личные странички авторов лайков. Оказалось, что многие из них — из числа разного уровня руководящих сотрудников системы здравоохранения.

По поводу одной из прочитанных фамилий вспомнился анекдот — о том, что и у подхалимажа есть свои степени. Высшая степень подхалимажа такова: написать доклад своему руководителю, сесть на первом ряду прямо перед трибуной и усердно, не отрываясь, конспектировать этот доклад. Имеет ли советник министра В. Бузин, которому понравился пост про достижения здравоохранения, к нему какое-то отношение или нет, гадать не будем. Но думать именно в этом направлении заставляет его послужной список: после окончания института работал в рекламных агентствах Bates VIAG Saathci & Saathci, РА BEGEMOT, РА LBL Media, Euro RSCG Maxima, РА Premier SV, Cheil Communication RUS/Sorec-Medi, Аналитическом центре «Видео Интернешнл», телеканале МТРК «МИР». С 2013 года работает заместителем директора Департамента международного сотрудничества и общественных связей Министерства здравоохранения РФ, заместителем директора Департамента общественного здоровья и коммуникаций, директором Департамента общественного здоровья и коммуникаций. С января 2019 года приказом министра назначен на должность федеральной государственной гражданской службы советника федерального министра. Кандидат социологических наук, член экспертного совета по образованию IAA (Российского отделения Международной рекламной ассоциации), занимается преподавательской деятельностью. Автор монографий по медиапланированию.

На своей фейсбучной странице советник министра В. Бузин разместил понравившуюся, видимо, и поучительную фразу: «Электронный документооборот в России — это когда ты распечатываешь документы, чтобы подписать и снова отсканировать». Фраза получила 25 лайков.