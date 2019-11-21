На этой неделе в среду и пятницу на будничных службах звучит Евангелие от Луки, глава XIII, самое начало и конец. Здесь Христос продолжает учить в Иерусалиме, исцелять, из читаемых же в эти дни евангельских слов можно составить общую картину того, что происходило вокруг. Процитируем (не полностью):

Михай Мункачи. Христос перед Пилатом. 1881

«В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете… В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили Ему: выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить Тебя. И сказал им: пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу; а впрочем, Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Лк 13: 1−5, 31−34).

Hram-troicy.prihod.ru Палестина во времена Иисуса Христа

Здесь упомянуты два правителя: Пилат и Ирод. Римские власти и местные. Евангелист Лука в другом месте говорит, что Пилат и Ирод враждовали и сделались друзьями лишь во время суда над Иисусом, любезничая друг перед другом, передавая друг другу пленника на суд туда-сюда. Реверансы обоюдные что прежде, что нынче многое значат в политике, даже если никакой прямой выгоды ни одна сторона не получает. Просто подчеркивают весомость и значимость противной стороны, что само по себе уже некоторая выгода, подчеркивает обоюдную договороспособность. Качество вообще-то хорошее, но Лука очень тонко обозначил все лицемерие подобного, ибо повод начать договариваться был найден бесчеловечный. Но здесь еще Ирод с Пилатом во вражде. Не будем исключать и того, что тут — в начале XIII главы — описан эпизод, имеющей к этой вражде непосредственное или, может быть, косвенное отношение.

Политические силы внутри страны враждуют не так, как соседи между собой на улице. Основным инструментом вражды в политике почти всегда выступает народ. Иудейским властям интриговать против властей римских было довольно просто, религиозный фактор действовал безотказно. Галилейские паломники оказались как-то втянуты в эти политические разборки, и Пилат решил продемонстрировать, что сей религиозный фактор для него ничего не значит. На стороне префекта не было народа, были лишь политические партии, склонявшие народ к согласию или противлению римским порядкам. Но у Пилата была полиция, инструмент тоже довольно действенный. И вот во время жертвоприношения по приказу Пилата была проведена показательная карательная операция, где было убито много людей, совершавших обычный религиозный обряд. Иисусу о том поведали. Христос здесь произносит слова — «если не покаетесь, все так же погибнете» — трактуемые обычно очень однобоко, да, и оттого неверно. Вспоминая еще и недавнюю катастрофу с падением башни, придавившей восемнадцать, как сказано, людей, рядом находившихся.

Николай Ге. Христос и Пилат. 1890

«Покаяние» у нас понимается всегда православно. Между тем оно, метанойя, еще раз напомним, — это изменение строя ума. Пример с упавшей башней трактуется, как правило, как образец того, что нераскаянные грешники наказываются и что всех нераскаянных ждет нечто подобное или хуже. В «духовном» иногда смысле. Христос опровергает связь привычно понимаемого греха и «долга» перед кем-либо и этими случаями. Оба эти случая, по Его словам, связывает то, что человек становится жертвой своего безрассудства. Лезет куда не надо, втягивается в разборки, которые не его. Изменить свой ум, возвысить его над обыденностью — значит получить власть над обстоятельствами. Не быть глупыми орудиями в руках стихий и других, властных, людей, заинтересованных в таких вот орудиях.

Далее у Луки в конце главы Христа предупреждают о том, что Ирод «хочет Его убить». Желание, хотение кого-то убить вряд ли правильно передавать своей будущей жертве через посыльных. А что это были посыльные, видно из ответа Христа. В главе XXIII сказано, что «Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем, и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо». Поэтому здесь речь идет, скорее всего, о предупреждении Ирода. Мол, если не свернешь деятельность, буду вынужден принять меры. Передается все это, как сказано, через посыльных. Фарисеев. Уходи отсюда, пока цел, так следует понимать. Христос передает через тех же посыльных ответ, который на современный язык следует переложить так: два дня еще похожу, есть незаконченные дела на сегодня и на завтра, людям надо помочь, на третий день уйду. У Иисуса, видно, был список адресов, где люди нуждаются в Его помощи, незаконченные дела Он оставлять не хотел, поэтому тут Христос явно вступает в переговоры с Иродом через посыльных.

Два дня, мол, Меня не трогай, и Я уйду: «Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день». «Мне должно» (нужно Мне, так следует понимать) еще пару дней. «И в последующий день» — тут перевод обрезает мысль, ибо в оригинале «на следующий день идти», добавляя «потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Кому адресованы эти слова про «пророка вне Иерусалима»? Ирод здесь назвал «лисицей». То есть вертким и хитрым политиком. Но не тираном, не «волком» считает Его Иисус. В Своем ответе — Ироду, конечно — Он посылает упрек в том, что там, где Его проповедь могла бы быть наиболее эффективной, Его преследуют. Гонят подальше от столицы в провинцию, чтобы Он глаза не мозолил и не вынуждал принимать срочные меры к тому, чтобы прекратить Его проповедь, так раздражающую ревнителей.

Это всегда был один из способов скрыть правду — предать замалчиванию, забвению, отослать подальше от «центра», чтобы «обезопасить» от возможного влияния на правящие силы. Ибо, как мы видим, на сторону Христа, Его учения, примыкало все больше народу влиятельного, а не только простого люда.