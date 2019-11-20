Мы живем в эпоху господства рекламных фантиков. Вот как заставить покупателя, имеющего и без того отличные самолеты, купить что-то более новое и, соответственно, гораздо более дорогое? Элементарно. Нужно объявить новинку не просто технически лучшей, а отнести её к новому поколению. Что в ней такого эпохального — не любой специалист способен внятно объяснить сходу. А вот что истребитель пятого поколения заведомо превосходит самолет четвёртого, благодаря стараниям маркетологов сегодня понимает любой ребёнок.

Mil.ru ЗРС С-400

Правда, на практике преимущество американского F-35 (пятое поколение) над последними модернизациями F-16, F/A — 18 и Су-35 (формально четвёртое поколение) оказалось, мягко скажем, не очевидным. Подчеркну — мягко говоря.

Положение окончательно запутали снова русские, сначала модернизировавшие зенитно-ракетные комплексы С-300, а потом выкатившие систему С-400 «Триумф». Почти на пальцах пояснив, что в бою самолеты именно с самолетами сталкиваться станут куда реже, чем с зенитно-ракетными комплексами при прорыве к цели. И с этим делом у ВВС Альянса теперь возникли практически непреодолимые трудности.

Технически, при большом желании, прорвать абсолютно любую ПРО и ПВО, безусловно, можно. Вопрос лишь в наличии достаточного ресурса и готовности согласиться на некий допустимый уровень потерь. Например, 2 ракеты — 1 самолет. Однако превосходство «Триумфа» основывается именно на том, что цена прорыва его рубежа для атакующих становится недопустимо высокой. Например, 1,2 ракеты — 1 самолет.

Mil.ru Пуск ракеты ЗРК С-400

Традиционно предельно приемлемым ранее считалось потерять за вылет не более 3−4% машин. В норме — не более 2%. Эту убыль промышленность способна в разумные сроки восполнять, а личный состав морально готов выносить. Точные возможности «Триумфа» в боевых условиях ещё никто не проверял, однако даже западные источники, в частности National Interest, признают, что его возможности практически на порядок превосходят прежний уровень сопротивления.

В переводе на русский получается, что в случае реальной войны уровень потерь атакующего ордера может достигнуть 30−40%. И даже половины машин в особо неблагоприятном случае.

Комплексы предыдущего уровня тоже отличались выдающимися возможностями, однако при этом обладали существенным числом отдельных уязвимостей, комбинируя воздействие на которые, представлялось возможным рубеж ПВО в целом прорывать.

Например, сначала какой-нибудь малозаметный F-22 или несколько крылатых ракет выбивают опорный радар, вынуждая батареи ПВО активировать менее совершенные собственные системы, уже уязвимые для противорадиолокационных ракет или планирующих бомб, сбрасываемых за пределом их радиуса стрельбы. Чтобы потом в образовавшуюся брешь уже ворвались обычные ударные машины.

U.S. Air Force Истребители F-22 ВВС США

Технические характеристики С-400 большинства подобных лазеек лишены. «Триумф» способен работать, опираясь как на собственную РЛС кругового обзора с дальностью обнаружения до 600 километров, так и в кооперации с широкой гаммой внешнего целеуказания, включая сеть радаров разного типа, в том числе работающих в мерцающем режиме. Плюс к тому, используемые ракеты, благодаря вертикальному старту, обладают полной всеракурсностью. То есть позволяют стрелять по целям в любом направлении.

С этого места возник классический затык на уровне брендов. Западная военная мощь, особенно в авиации, на которой основана вся стратегия и тактика действий ВС стран НАТО, включая США, утратила абсолютность своего превосходства, без которого, как показал цикл учений 2016−2018 годов, их сухопутные войска оказываются не так чтобы очень готовыми умирать за «идеалы демократии».

Дело обострилось проблемой с продвижением продаж F-35, которые, согласно рекламному буклету, обязаны заведомо превосходить всех и вся, как в воздухе, так и, как минимум, на суше. А то и вообще — «внизу», учитывая наличие палубной версии этой машины.

Чтобы это доказать, на международных учениях под кодовым наименованием «Голубой флаг» на авиабазе Увда в Израиле совместно с пилотами США, Греции, Италии и Германии израильские ВВС отработали «успешный прорыв» рубежа ПВО С-400. С применением как новейших F-35i «Адир», так и машин других типов, включая F-16, F-15 и Eurofighter. Общим количеством свыше двух дюжин.

U.S. Air Force Истребители F-35 в полёте

А так как собственных «Триумфов» у устроителей не было, их работу имитировала батарея MIM-104 Patriot. На нижний предел работы в 60 метров (у С-400 — 5 метров), дальность перехвата до 100 км (у С-400 — не менее 400), одновременное сопровождение до 8 целей (у С-400 до 100), угол обзора до 90 градусов (у С-400 — 360) и прочие различия командованием было решено внимания не обращать. Приказано имитировать, значит имитировать.

Что зенитчики (в источниках не сказано, израильские или американские) и делали. А ВВС стран НАТО их лихо и с большой помпой прорывали. На основании чего организаторы учений потом заявили об успешном освоении задачи прорыва позиций С-400.

Нет, ну, а что? У русских появился сильный бренд, который стал много кому мешать. Надо решительно доказать, что американский бренд всё равно круче и сильнее, а главное — больше. Просто на слово публика уже не верит. А так вот, типа, проверили на практике. На учениях, да в условиях, максимально приближённых к реальным. А что в мелочах неувязочки, так кого там они волнуют. Преодолели и точка.