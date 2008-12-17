Амурская область, 17 декабря, 2008, 10:52 — ИА Регнум. В Амурской области таможенники задержали российскую гражданку, которая, возвращаясь из Китая через пассажирское направление международного пункта пропуска Благовещенск - Хэйхэ, везла с собой 942 капсулы препарата для похудения. Как 17 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Благовещенской таможни, при этом женщина не задекларировала данный товар, который был обнаружен инспектором отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Благовещенский при таможенном контроле.

По факту не декларирования в таможенной декларации сведений в отношении товара - капсул, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество - сибутрамин, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 16.2., части 1 Кодекса Российской Федерации "Об административных правонарушениях".

Капсулы изъяты, ведётся расследование.