Каждая осень превращается в марафон гик-праздников: сначала в Москве проходит Comic Con Russia, традиционно совмещенный с «Игромиром», а потом — фестиваль настольных игр «Игрокон». О последнем раньше никто особо не слышал (кроме увлеченных настольщиков, конечно), но несколько лет подряд повсеместная реклама на городских улицах не позволяет никому из москвичей пройти мимо этого праздника.

ИА REGNUM Гости фестиваля

Тем более, условия посещения куда более гибкие, чем у большинства подобных событий. Если на «Старкон» или «Игромир» стоимость входного билета заходит за тысячу рублей, то на «Игрокон» последние два года можно было попасть за 200 рублей, а до того и вовсе бесплатно. Правда, после отзывов посетителей создателям фестиваля пора задумываться о повышении цены: площадка, выбранная для проведения мероприятия, не справлялась с потоком жаждущих пристраститься к настольному хобби.

ИА REGNUM Лига партизан

Фестиваль проходил в московском КВЦ «Сокольники»: один зал был отведен стендам различных настольных издательств с их игротеками и прилавками, а второй — косплей-зоне, гик-ярмарке и владельцу «Игрокона» — холдингу Hobby World. Создавалось ощущение, будто фестивалей вовсе два и они толком не пересекаются друг с другом: любителей фантастики отделили.

ИА REGNUM Зона Warhammer

Впрочем, настольщикам это оказалось по душе: вдали от шумной сцены и костюмированной толпы раскладывать партии было проще и приятнее. Правда, толпы перемещающихся посетителей заставляли преодолевать расстояния со скоростью черепахи и ждать часами стола с интересующей игрой.

ИА REGNUM Конкурс косплея

Детскую зону тоже перенесли: правда, к сцене, где было шумно и громко; но все интерактивы для малышей были собраны в одном месте, что позволяло разделить аудитории фестиваля. Не то чтобы это соответствовало принципу «настолки объединяют», но всем было комфортно.

ИА REGNUM Гости фестиваля

Стоит напомнить, что Hobby World принадлежит львиная доля настольного рынка: например, кроме собственного издательства и сети магазинов команда владеет краундфандинговой платформой Crowd Republic и — с 2019 года, — культовым журналом «Мир Фантастики». В 2019 году они также стали совладельцами издательства «МосИгра», одного из крупнейших отечественных ритейлеров настольных игр. «Игрокон» — инициатива холдинга.

ИА REGNUM Двадцатигранный кубик — символ «Игрокона»

В этом году, кроме многочисленных игротек, турниров и конкурса косплея, акцент сделали на отечественных разработках. Так, хедлайнером со стороны Hobby World стал опытный российский геймдизайнер Герман Тихомиров: в рамках фестиваля он представил две новинки издательства — полукооперативное приключение «Одержимость» о сражении со своими внутренними демонами и кооператив под лицензией франшизы популярного мультсериала «Гравити-Фолз». Две полярные по настроениям новинки Тихомирову одинаково дороги, как он рассказал мне на «Игроконе».

ИА REGNUM Зона Одержимости — игры Германа Тихомирова

Герман Тихомиров: «Фестиваль в этом году прошел для меня необычно. Но в целом было занимательно. Особенно произвела на меня впечатление зона «Одержимости» в виде склепа. Люди на игры реагировали, по моим впечатлениям, хорошо. По крайней мере коробок я подписал немало».

Среди популярных авторов нельзя было не заметить Юрия Ямщикова («Стальная арена», «Правильный мед»): он является одним из основателей российской гильдии разработчиков настольных игр, самого крупного профессионального сообщества в стране. В этом году Юра представил одну из самых нашумевших новинок года — «Карманный детектив», выпущенный издательством Lavka Games («Лавка Игр»): его сравнивают с «Детективом» от Portal, зарубежным хитом Игнация Тшевичика. Наш отечественный «Детектив» действительно помещается в карман и уже подписан для издания в десяти разных странах.

Юрий Ямщиков: «Фестиваль прошел очень позитивно и продуктивно! Встретился со множеством старых друзей, познакомился с замечательными людьми, о которых раньше только слышал. На авторской игротеке потестировал свои игры, нашел для одной из них издателя. Поддержал и уже изданные проекты — побывал на четырех стендах со своими уже изданными настолками. Приятно, что меня узнавали игроки, был рад пофотографироваться с ними и подписать коробки с изданными играми»

ИА REGNUM: Расскажи об играх, которые ты привез?

Юрий Ямщиков: «Символично, что быстрее всего нашла издателя игра с рабочим названием «Скорость». Ее взяло молодое, но очень динамичное издательство ТЁМАBREW. Если все пойдет по плану, то она увидит свет уже в первой половине следующего года.

Другая игра, которую я показывал, называется «Grande: империя Цирк» (название и идея игры принадлежат моему соавтору Кириллу Горбачеву). Она победила в конкурсе КОРНИ и вызвала определенный интерес у издателей, но про договор пока еще говорить рано.

Что же до моих изданных игр — на Игроконе была детская развивашка «Динозаврикус» (издательство «Экономикус»), детское же приключение «Искатели: тайна гималайских гор» (MVP Games), молодежно-развлекательный «Турнир кренделя» от того же издательства, гиковская «Стальная арена» с первым дополнением «Арсенал» и прототипом второго — «Высокое напряжение». Но чаще всего у меня брали автограф на коробки со свежим «Карманным детективом» (Jet games studio и «Лавка игр») — несложной игрой, которая, как кажется интересна и новичкам в настольных играм и опытным игрокам».

ИА REGNUM Модель с миниатюрами

Если говорить о работе стендов издательств на фестивале, то практически весь мой «Игрокон» прошел у стенда все той же «Лавки игр» — мы с супругом представляли собственную игру, подписанную летом на прошедшем в Петербурге «Граниконе», — «Амулет». К издательству тоже был проявлен повышенный интерес со стороны посетителей: в этом году они привезли зарубежные хиты «Крылья» (игра про изучение птиц, взявшая несколько международных премий в 2019 году) и стратегию «Эпохи» Джейми Стегмайера, и еще несколько новинок, тоже связанных с авторскими разработками.

ИА REGNUM Игра «Амулет» от «Лавки игр»

Роман Шамолин, владелец компании, рассказал, что в 2019 году «Лавка» впервые делает упор не на локализации иностранных новинок для России, а на проектах отечественных разработчиков. Так, помимо моего «Амулета» и «Карманного детектива», на «Игроконе» были представлены «ПроРисунки» (игра Артема Лиса), «Кроманьонцы» (игра Артема Белоусова) и «Тортуга 2199» (от Михаила Лойко и Дениса Пластинина — ее издатели вывозили на прошедшую в конце октября 2019 года выставку настольных игр Internationale Spieltage в Эссене).

Видно, что российский геймдизайн встает с колен. Да, у нас не выделено своих школ или направлений: все авторы работают по-разному, но при этом начинают выдавать конкурентоспособные продукты. Общий наплыв посетителей — 40 тысяч человек за два дня, — говорит, что гик-праздники нужны горожанам, а настольные игры — одно из ведущих увлечений молодых россиян в 2019.

Читайте также: «Граникон-2019»: как в России создают и издают настольные игры?