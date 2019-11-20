У Украины появился повод для гордости: она действительно «вошла» в высокую политику. Хотя туда можно «войти», а можно и «вляпаться».

Mignews.ua Крупный враг Трампа. Валерий Чалый — в 2015-2019 посол Украины в США

В Вашингтоне продолжается открытая часть слушаний Конгресса по импичменту президента США Дональда Трампа, которого подозревают в превышении служебных полномочий и незаконном давлении на Украину. Точнее, по версии демократов, бизнесмен Трамп предлагал Зеленскому «хорошую сделку»: американскую военно-экономическую помощь в обмен на официальное подтверждение компромата на Хантера Байдена, сына пока основного конкурента Дональда на уют президентского кресла в 2020 году. Что, собственно, является запрещённой законом попыткой втянуть иностранное государство в американскую внутреннюю политику.

Против Трампа — нижняя палата Конгресса, средства массовой информации и социологические опросы, предрекающие победу демократов. За него — аналитические исследования рейтинговых фирм. Так, недавно экономисты Moody's, которые точно предсказывали каждый результат выборов в течение двух десятилетий (за исключением победы Трампа в 2016 году) провели анализ американских политических перспектив-2020. Их прогноз, основанный на среднем значении трёх критериев: «здоровье» личных финансов, акций и рынка труда — сводится к тому, что на следующих президентских выборах Трамп получит 332 голоса избирателей, что превышает 305 баллов, набранных им в 2016 году, и 270 — необходимых для победы.

Основания для ещё большего оптимизма Трампу дают букмекеры. Ведь ставки — прогноз не менее серьёзный, чем интеллектуальные умствования экспертов. А на сегодняшний день ставки на Трампа — от 1 к 1,2 до 1 к 1,4, на демократку Элизабет Уоррен — от 1 к 4 до 1 к 6, на Байдена — от 1 к 5,5 до 1 к 7, на быстро растущего демократа Пола Буттигега (четвертое место) — от1 к 6,5 до 1 к 10 https://www.oddschecker.com/politics/us-politics/us-presidential-election-2020/winner.

Дональд Трамп +

Но Украине молиться всё равно надо на демократов. Потому что Трамп — человек, и ничто человеческое ему не чуждо. В том числе раздражение, злость и злопамятство. А Украина уже давно является для американских республиканцев именно фактором раздражения. Старт раздражению дала глупость порошенковских дипломатов. В американской политической памяти прекрасно сохранился эпизод прошлой президентской гонки, когда «посольство Украины в Вашингтоне встретилось с Демократической партией, решило не встречаться с Республиканской партией, решило не встречаться в это время с сенатором Тедом Крузом, с сенатором Джоном Маккейном, потому в посольстве решили сотрудничать только с Демократической партией. И посол Украины Чалый сам писал письма (если я правильно помню — в «Washington Post»), что Дональд Трамп не должен быть президентом» (из рассказа Джейсона Смарта, в то время — политконсультанта Тэда Круза).

А уж «высокий профессионализм» украинских дипломатов, кроме матерных восклицаний, и вызывать ничего не может: «Я в то время работал в Республиканской партии (у Круза — А.Г.) и прекрасно помню, что из посольства Украины нам звонили и сказали, что они хотели бы встретиться с сенатором, объяснить позицию Украины, объяснить о войне, что здесь происходит. Но через неделю или две мне перезвонили и сказали, что мы хотим отменить эту встречу. Я спросил: а почему? Это же сенатор. Мне сказали: мы решили, наша стратегия как посольства — только встретиться с Демократической партией сейчас, потому что очевидно, что Клинтон выиграет. Я сказал, что это ненормально, потому что всё равно он будет ещё сенатором после выборов, даже если и не выиграет президентские выборы» (из того же рассказа). «Стратеги», блин!!!

Одним из самых сложных моментов в президентской кампании Трампа в 2016 году был август, когда он был вынужден уволить руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта. У нас в Украине амбициозно считают, что начало скандалу положил киевский журналист, потом депутат порошенковского парламента Сергей Лещенко. На деле Лещенко был, скорее, сливной трубой. Он был «задействован» только в августе 2016-го, но куда раньше, всего за несколько дней до найма Манафорта (24 марта 2016 года), некая Александра Чалупа говорила с послом Украины в США Валерием Чалым (тем самым, «стратегом») и рассказала ему о своих опасениях, связанных с Манафортом. А на следующий день после найма Манафорта, Чалупа провела брифинг на тему «Манафорт, Трамп и их связи с Россией» для сотрудников отдела связи Демократического Национального Комитета. С этого момента началось «падение» Манафорта и головная боль Трампа, вынужденного «сменить коня на переправе».

Usa.mfa.gov.ua Валерий Чалый выступает в Конгрессе США

Александра Чалупа — американка украинского происхождения, бывший консультант в Национальном демократическом комитете. Согласно отчётам Федеральной избирательной комиссии, DNC выплатила ей 412000 долларов с 2004 по июнь 2016 года. Тогда Трамп не без изящества выкрутился из положения, применив вечный метод «сам дурак»: он пожаловался в «Твиттере» на то, что «украинские попытки саботировать кампанию Трампа — «тихо работают, чтобы подтолкнуть Клинтон». Так где жерасследование, генеральный прокурор?», что создало в США формат «Украинагейта» — обвинений уже Киева во вмешательстве во внутренние дела Америки, которые ещё могут болезненно икнуться Киеву и экс-президенту Порошенко.

И вот теперь — импичмент. И «звёздный свидетель» слушаний Конгресса — подполковник Александр Виндман, главный эксперт Совета национальной безопасности Украины. Виндман родился в Киеве в 1975 году и в трёхлетнем возрасте был перевезён в США. То есть — опять украинец. Хотя и ветеран войны в Ираке, кавалер «Пурпурного сердца», выпускник Гарварда.

Виндман был прямым свидетелем телефонного разговора Трампа с Зеленским, который, по мнению демократов, содержал элементы прямого давления американского президента на молодого украинского лидера. Это действительно находка для демократов, поскольку до того информация приходила либо от анонимов, либо «из вторых рук». Поэтому республиканцы заволновались и сейчас пытаются вовсю дискредитировать подполковника, вплоть до намёков на шпионаж: «Здесь у нас есть сотрудник национальной безопасности США, который консультирует Украину, работая в Белом доме, очевидно, против интересов президента, и обычно они говорят по-английски. Разве это не интересный ракурс этой истории?» — задалась вопросом Лаура Инграхам, авторитетная телеведущая на канале Fox News. А Джон Ю, бывший сотрудник Министерства юстиции при Джордже Буше, добавил: «Знаете, некоторые люди могут назвать это шпионажем».

President.gov.ua Дональд Трамп и Владимир Зеленский

И что теперь делать Украине? Надеяться, что «в сердце льстец всегда отыщет уголок»? Так сейчас и пытаются это делать: 15 августа Белый Дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским, имевшего место 21 апреля, сразу после ЗЕ-триумфа на президентских выборах. Кстати, очень грамотно опубликовал, за несколько минут до антитрамповских показаний экс-посла США в Украине Мари Йованович в комиссии по импичменту. Но сейчас о другом: из девяти реплик Зеленского восемь начинались словом «спасибо». И только одна «не благодарственная», девятая: гордое «До свиданья». Еще недавно Петра Порошенко прозывали «графом Дякулой», но до такой концентрации благодарностей на единицу времени не доходил даже он.

Mil.gov.ua Мари Йованович

Может, конечно, такой «прогиб-подход» и поможет, но вряд ли. Ведь получается, что весь первый президентский подход Трампа был украшен оскорблениями и неприятностями, связанными именно с Украиной или украинскими выходцами. А так и до идиосинкразии (резкое неприятие чего-либо) недалеко. Поэтому многих ли удивит, что в случае второго срока его отношение к этой стране будет совсем не любовным и ласковым?

Поэтому один из немногих выходов для нынешней украинской дипломатии — это молиться за победу демократов.