Государственному секретарю США Майку Помпео потребовалось всего 12 слов, чтобы радикально изменить политику США в отношении Западного берега Иордана: «Администрация Трампа решила внести изменения в подход администрации Обамы по отношению к израильским поселениям». Жители Израиля, которые придерживаются правых взглядов, решили, что это шаг в направлении аннексии Западного берега. Это не совсем так, но данное решение США знаменует собой крупное историческое изменение политики Вашингтона, который всегда придерживался концепции двух государств в рамках урегулирования израильско-палестинского конфликта, пишет Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Читайте также: Bloomberg: коммунистический Вьетнам нужен США как никогда

В 1978 году администрация бывшего президента США Джимми Картера приняла соответствующее решение. Вашингтон заявил, что, согласно международному праву, израильские поселения на Западном берегу являются незаконными и представляют собой препятствие на пути к миру. Сменявшие друг друга американские администрации использовали разный язык для выражения своего несогласие со строительством израильских поселений, но администрация президента США Дональда Трампа решила отказаться от основополагающих принципов. «Мы никогда не добьёмся урегулирования конфликта в суде… Аргументы, которые используют для того, чтобы определить, кто прав, а кто виноват в рамках международного права, не принесут мира», — заявил Помпео. Только сделка между двумя сторонами может принести мир.

Майк Помпео

Подобное заявление не удивило тех, кто следил за ситуацией. Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт сделал аналогичное заявление на заседании Совбеза ООН в мае 2019 года. Это был пробный шаг, который вызвал недовольство со стороны послов ЕС и других пропалестинских дипломатов. Помпео, увидев, что заявление Гринблатта привело к незначительным международным последствиям, решил сделать официальное заявление.

Несмотря на все возражения со стороны США, сотни тысяч евреев уже живут на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. При отсутствии противодействия со стороны США эти поселения станут быстро расширяться и могут достичь районов, обозначенных как «палестинские» в соответствии с ныне не существующими договорённостями, ранее достигнутыми в Осло. Если это произойдёт, то может повлечь за собой бурную ответную реакцию.

Палестина, естественно, обеспокоена подобной перспективой. Палестинские власти объявили бойкот переговорам с Израилем и попытались заручиться поддержкой со стороны международного сообщества. Официальные представители Палестины уже давно указывают на то, что они считают самоочевидной законностью и справедливостью требований о создании независимого государства на Западном берегу. Израильские поселения на Западном берегу признаны в ООН незаконными, однако Израиль, так же, как и США, считают заявления ООН предвзятыми по отношению к Израилю. США в настоящий момент открыто отвергли палестинские требования.

Beivushtang Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа

Более того, Помпео отметил, что у Израиля может оказаться больше оснований для предъявления территориальных требований, чем у палестинцев. Присутствие Израиля на Западном берегу оправдывают «уникальные факты, истории и обстоятельства». Подобное заявление представляет собой прямое отрицание 50-летней палестинской дипломатии.

Когда-то палестинцы могли рассчитывать на поддержку израильских левоцентристов и либералов, которые хотели остановить строительство новых еврейских поселений и предотвратить аннексию. Подобной позиции, например, придерживалась «Израильская партия труда» при Шимоне Пересе. Сегодня идею создания палестинского государства на Западном берегу поддерживает лишь незначительное число еврейских левых и большинство арабской общины. Не обязательно быть сторонником партии «Ликуд», чтобы противостоять идее создания палестинского государства на Западном берегу. Например, лидер левоцентристской партии «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц явным образом благословил заявление Помпео.

Широко распространено мнение, что заявление Помпео, прозвучавшее на фоне напряжённых коалиционных переговоров в Израиле, направлено на то, чтобы помочь премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху удержать власть в своих руках. Трамп предпринял аналогичные попытки в ходе двух предыдущих выборов. Однако в ближайшие несколько недель против Нетаньяху могут выдвинуть обвинения в коррупции, после чего никакая поддержка со стороны его друзей из Вашингтона уже не принесёт ему никакой пользы.

Но независимо от того, какая именно судьба постигнет Нетаньяху, следующее израильское правительство превратит строительство новых поселений в средство по разрушению концепции создания палестинского государства на Западном берегу реки Иордан. Всё это будет сделано с благословения США. Помпео заявил, что изменение политики США не должно предрешить окончательный статус Западного берега. В действительности же так оно и будет.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Читайте также: Washington Post: смогут ли США защитить демократию в Солнечной системе?

Другими словами, Палестина сейчас предоставлена сама себе. Её интересы не защитят международные трибуналы. Декларации ООН и осуждение со стороны ЕС, как и прежде, ни к чему не приведут. Однако существует очевидная опасность того, что терпению Палестины может прийти конец. Если это произойдёт, Израиль хорошо к этому подготовлен. Действительно, США выпустили предупреждение для своих граждан, которые собираются посетить Израиль. Аналогичные предупреждения граждане США получили, когда Израиль аннексировал Голанские высоты, а также когда США приняли решение о переносе своего посольства в Иерусалим.

В данных условиях перед палестинскими властями встал сложный выбор. Они могут запастись терпением, молиться о скором уходе администрации Трампа и надеяться на то, что позиция, озвученная Помпео, будет полностью изменена. Или же они могут отказаться от дипломатического бойкота, сесть за стол переговоров и получить существенную экономическую помощь со стороны США. Им это может не понравиться, но в данный момент США предоставили Израилю право выбирать, какие территории Западного берега он хочет оставить за собой.