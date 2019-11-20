Вчера Израиль получил историческое признание своим полувековым трудам по заселению Иудеи и Самарии. Глава Государственного департамента США Майкл Помпео объявил, что Вашингтон не рассматривает более израильские поселения в Иудеи и Самарии как несоответствующие международному праву. Речь идет об отвоеванных Израилем у Иордании территориях, которые назывались Западным берегом, поскольку основная часть Хашимитского королевства располагалась на восточном берегу реки Иордан, а другая, малая — на западном. Особо «напротивоизраиленные» называют эти территории Палестиной, невзирая на несуществование такого государства как в настоящем, там и в прошлом.

Дональд Трамп у Стены Плача

Мы уже неоднократно писали, что речь идет о шести тысячах квадратных километрах вместе с Восточным Иерусалимом. Сотни лет эти земли принадлежали Оттоманской империи. В 1917 году их отвоевали англичане, которым Лига наций выдала юридически обязующий мандат на создание там «еврейского национального очага». Этот план включал в себя не только нынешнюю территорию Израиля, включая Иудею и Самарию, но и всю сегодняшнюю Иорданию.

(сс) U.S. Department of State Майк Помпео

Согласно резолюции ООН от 29 ноября 1947 года, территория мандаторной Палестины (не включая уже новообразованную Иорданию) должна была быть разделена между еврейским и арабским государством. Однако арабские страны отвергли эту резолюцию. Более того, после окончания Войны за независимость 1948 года, закончившейся победой Израиля и перемирием, арабская сторона вовсе забыла о создании государства Палестина. Иордания незаконно оккупировала эти территории Иудеи и Самарии, назвав их «западным берегом».

Таким образом, с 1948 года по 1967-й год эти территории были незаконно оккупированы Иорданией. Никто не помышлял тогда об образовании там государства Палестина. Когда в 1964 году появилась на свет Организация освобождения Палестины, то в ее хартии было прописано, что она не претендует на эти земли, включая Восточный Иерусалим. Ее целью было уничтожение Израиля и самовоцарение там. В 1967 году Иордания напала на Израиль. То есть, в отличие от Египта и Сирии, по которым Израиль нанес превентивные удары, Иордания открыла огонь первой. В результате войны Иудея, Самария и Восточный Иерусалим были завоеваны Израилем. Уже пятьдесят два года они находятся под контролем Израиля.

Всё это не интерпретация, а череда неоспоримых фактов. Ежели так, то откуда взялся термин «оккупированные Израилем палестинские территории»? То есть кто-то может считать, что Израиль обязан отдать эти земли местным арабам, именующим себя палестинцами, и создать там государство в соответствии с рекомендательной резолюцией 1947 года. Можно считать несправедливым отказ Израиля от передачи своих земель для образования там двадцать третьего арабского государства. Однако при чём тут оккупированные палестинские территории, если оные были турецкими, британскими и иорданскими? И уж всем известно, кому они принадлежали в былые времена и кто там продолжал жить и селиться всю историю.

Dennis Jarvis Западный берег реки Иордан

За минувшие пятьдесят два года демографическая карта этой территории изменилась. Сегодня там живут около полутора миллиона арабов и около девятисот тысяч израильтян, если включаем Восточный Иерусалим. Таким образом, реальность и лозунги международного сообщества пошли порознь. Сегодня никто в Израиле не будет обсуждать всерьез насильственную депортацию около миллиона граждан Израиля.

Тем не менее на протяжении более полувека большинство стран мира рассматривало эти территории как незаконно оккупированные Израилем, а еврейские поселения — как незаконные. Госдеп США, правительство СССР, Евросоюз и весь мусульманский мир были все годы едины в оценке израильских поселений в Иудее и Самарии.

И вот Майкл Помпео сокрушил всю международную систему отношения к Израилю и к контролируемым им территориям. Он провозгласил это политическим конфликтом, требующим политического решения. Помпео отверг старую концепцию о незаконности поселенческой программы Израиля.

В заявлении Помпео не было прямой поддержки идее распространения полного суверенитета Израиля на Иудею и Самарию (Западный берег). Но он изменил мировой баланс в вопросе израильского присутствия на этих территориях.

Палестинская демонстрация против сноса деревни на западном берегу

Как известно, год назад президент Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, а несколько месяцев позже перевел туда посольство США. Затем он признал израильский суверенитет над Голанскими высотами. Теперь он вписал себя в мировую историю новой декларацией вместе с Майклом Помпео.

Нет сомнения, что Дональда Трампа будут помнить и через множество сотен лет по его инициативам признания израаильского суверенитета. Земля Библии попадает на первые страницы газет и впечатывается навсегда в историческую канву. Весь мир помнит лорда Артура Бальфура благодаря его декларации в пользу создания будущего Израиля. Как помнит весь мир по восстроению Второго Храма императора Кира, имя которого вписано в книгу пророка Исаии. Дональд Трамп метит туда же вместе в Майклом Помпео.