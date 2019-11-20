В январе московские эксперты, занимающиеся дипломатической активностью Смоленской площади, были возбуждены многократно подтверждённой информацией, подтверждённой несколькими источниками, о подготовке первого визита в Москву Исмаила Хании, лидера ХАМАСа — организации, признанной террористическомй во многих странах мира, но не в России. С русской стороны переговоры вёл Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел России и спецпосланник президента по Ближнему Востоку.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Возможный визит вызвал много вопросов. Прежде всего — а Москве это зачем? Приезд Хании, злейшего друга главы палестинской автономии Абу Мазена — идеальный повод испортить отношения с «официальными» палестинцами на ровном месте, а про Израиль, отношения с которым после сирийской кампании вышли на небывалую высоту, и говорить нечего. Что за странный ход?

Тогда визит не состоялся, официально — из-за «напряженного графика российского министра иностранных дел» (палестинская версия; Россия никогда не подтверждала официально факт подготовки визита). Но изумление московских аналитиков осталось — а что это было?

Whizzers's Place Исмаил Хания

Как становится понятно теперь, здесь молодая и задорно-агрессивная африканская политика захватила в свои руки рычаги управления дряхлеющей арабо-палестинской.

На прошлой неделе впервые официальные лица ХАМАС признали, что Египет де-факто изолировал лидера движения Исмаила Ханию на территории сектора Газа, блокируя любые дипломатические телодвижения главы террористической организации, а по совместительству — фактического правителя прото-государства с двухмиллионным населением, над которым безраздельно властвует террористическая машина ХАМАС.

Официальный представитель ХАМАС, заместитель главы политбюро организации Муса Абу Марзук заявил, что египетские власти «ограничивают передвижения руководителя террористической группы, … причем уже давно».

В последний раз Хания путешествовал за пределы Газы и Египта в конце 2016 года и в начале 2017 года, — ещё до того, как он был избран главой ХАМАС.

«Этот запрет [остается в силе] в течение последних трёх лет», — заявил Абу Марзук в интервью саудовскому изданию «Дар Аль-Хайят».

При этом запрет касается именно лидера ХАМАС — на «генералов» террористов он не распространяется. Источники в Эр Рияде сообщают, что делегация ХАМАСа, в которую входят высокопоставленные представители силового блока Роухи Муштаха и Халил аль-Хайя, в среду отправится в Каир для переговоров с представителями египетской разведки, а затем, согласовав поездку и получив разрешение египтян, отправится в Катар и Турцию.

Hamas.ps Халил аль-Хайя

Важная деталь: и Роухи Муштаха, и Халил аль-Хайя — официально разыскиваемые властями США и многих других стран преступники-террористы. Мы к этому здесь еще вернемся.

Другие аналитические источники в Каире пояснили нам в телефонном разговоре логику египетских военных (а в Каире у власти именно военные, если кто забыл). И мы склонны с этой логикой согласиться.

Каиру вовсе не интересно поддерживать исламистов — можно вспомнить, как фельдмаршал Ас-Сиси, нынешний президент, мелким гребнем зачистил местных «Братьев-мусульман», да так, что звук от лопающихся гнид под этим гребнем звучал по всему Ближнему Востоку и Северной Африке.

Но Египет не хочет, чтобы внешняя активность владельцев Газы, хамасовцев, шла мимо него. И вот Каир в полном объёме использует тот фактор, что единственные ворота наружу Газы, доступные для хамасовцев — это его пограничный переход Рафиах.

Перекрыть его для высокопоставленных хамасовцев — террорист-дипломаты уйдут в Египет по тоннелям, ловить их там египтянам — как горячих картофелин набрать полные ладони. Что потом с пойманными «борцами за палестинскую свободу» в генеральских чинах прикажете делать? Да и не переловишь всех.

(сс) Hoheit Митинг сторонников движения ХАМАС

А вот так, чтобы каждый раз перед зарубежной командировкой — в Каир, в здание Службы общей разведки «Мухабарат» — объясниться, куда, с какой целью едут, надолго ли — и получить (или не получить) разрешение, а по возвращении побеседовать с куратором о том, как съездили, о чём говорили… Это куда лучше агентурной разведки, это — власть. И особенно если выпускать только брендированных генерал-террористов — куда они денутся с петлей на шее?

А вот Исмаил Хания — совсем другое дело. Он внезапно может, как Арафат, из террориста стать государственным деятелем, Нобелевскую премию мира получить — мир уже видел такой кульбит в исполнении Арафата. И позволять ему в поездках накачивать легитимность и международные связи Каиру совсем не с руки: нафаршированная тротилом и фанатиками Газа граничит с Египтом, не с Саудовской Аравией, Катаром или Турцией. Египтянам нужно не греть в этом котле воду, а как минимум понимать, что за варево в нём варится.

Да и держать египтянам за кадык Махмуда Аббаса, официально признанного миром лидера «обеих» частей Палестины, злейшего друга Исмаила Хании, — весьма полезно для Каира.

Хания — первый лидер ХАМАС, который живёт в Газе, в Шати. Халед Мешааль, его предшественник, никогда не жил на Западном берегу или в Газе, пока занимал пост председателя ХАМАС. Перемещение лидера непосредственно в Газу значительно укрепило ХАМАС, сделало из террористической секты «владельцами земли и подданных», но и поставило в зависимость от Каира.

И теперь понятно, в чём была игра Москвы. Вспомним, что именно на начало года пришлось потепление в египетско-российских отношениях, впервые после гибели русского самолета в Синайской пустыне. В начале января шли интенсивные переговоры Богданова и Ихаба Насра, посла Египта в Москве, а в конце того же месяца Богданов вылетел в Каир на переговоры с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

Переговоры Владимира Путина с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Сочи. 2018

Наши источники на Смоленской, подсказывают, что Москва была очень довольна подтверждением того, что Исмаил Хания — по-прежнему невыездной из Газы и каирские пограничники бдят эту тему.

Зачем отказывать лидеру Газы, если он просится на встречу с Лавровым? Лучше согласиться, зная, что Каир не выпустит и ХАМАСовцы будут вынуждены искать способы не потерять реноме в террористических кругах. Во второй раз не попросят о встрече.

Умно и тонко. Мы редко хвалим русский МИД, но здесь — браво.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

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