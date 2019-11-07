О том, что нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как и многие японские политики, человек тщеславный, известно давно. Именно с тем, чтобы оставить свое имя в истории, если не мировой, то хотя бы японской, он даже поклялся на могиле отца Абэ Синтаро, бывшего министром иностранных дел страны, добиться невозможного, а именно «вернуть» нации Ямато утраченные по итогам развязанной, в том числе и самой Японией, Второй мировой войны так называемые «северные территории». Как известно, так в Токио произвольно именуют российские Курильские острова, которые еще во времена Екатерины II официально входили в состав Российской Империи.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Если же это не удастся, есть еще один вопрос, решение которого позволит Абэ остаться в анналах новейшей истории Японии. Это — изменение послевоенной конституции Японии, которая, по утверждению правых сил страны, была навязана штабом оккупационных войск во главе с американским генералом Дугласом Макартуром. Особенно не нравится правым мирная 9-я статья конституции, провозглашающая отказ японского государства от обладания вооруженными силами и правом ведения войны. И, хотя эти положения основного закона страны не помешали правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) выхолостить конституционные ограничения и воссоздать армию, авиацию и флот, занимающие, по международным оценкам, шестое место в реестре сильнейших армий мира, этого правым силам мало. Они, как заявляет Абэ, хотят иметь «нормальное государство», под которым японский премьер понимает государство, обладающее мощной вооруженной силой.

Kenichi Nobusue Японские подводные лодки

Однако если Абэ не будет претендовать на очередное переписывание под него устава ЛДП с тем, чтобы продолжать руководить страной и четвертый срок (до 2024 года), ему едва ли удастся протащить изменение конституции. Ибо в оставшийся до ухода в отставку в сентябре 2021 года срок убедить большинство народа отказаться на референдуме от обеспечившего после войны экономическое благополучие страны японского пацифизма маловероятно.

Так что с выполнением широковещательных обещаний дело обстоит совсем не просто. И всё же имя в истории Синдзо Абэ себе уже обеспечил. Это произошло сегодня, 19 ноября 2019 года, когда исполнился 2886-й день пребывания Абэ на посту премьер-министра Японии. То есть он догнал по этому показателю премьер-министра Таро Кацура, возглавлявшего правительство в начале прошлого века. А завтра Абэ станет абсолютным чемпионом по продолжительности нахождения на Олимпе власти в Стране восходящего солнца за всю историю государства.

Кацура Таро

Что в условиях, когда до прихода к власти Абэ его предшественники меняли друг друга чуть ли не каждый год, известное достижение. И хотя политическое «долгожительство» этого политика одобряют далеко не все японцы, он продолжает пользоваться, как сообщают, популярностью у японской молодежи и женщин. Так что примите наши поздравления, Абэ-сан!