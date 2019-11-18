Московские власти очень любят рассказывать о том, какие лидирующие места столица занимает в мировых рейтингах. Интернет у нас — лучший, метро — просто вне конкуренции, общественные пространства — любо-дорого посмотреть, да и вообще: «как же похорошела Москва при Сергее Семёновиче Собянине». Но есть сфера, которая теряется в виду более насущных проблем типа реновации, нескончаемого благоустройства и прочих, а чиновники предпочитают о ней не распространятся. Речь идёт об оголтелой пропаганде нетрадиционных ценностей, которую этой осенью обрушили на москвичей.

Screenshot сайт Москино Кино о сексуальности и запретной любви

Безусловно, пока преждевременно говорить о том, что Москва стала меккой мультикультурализма и толерантности к ЛГБТ. Только вот, судя по активности радетелей нетрадиционных ценностей и попустительству властей, недалёк тот час, когда столица будет оспаривать призовые места у таких признанных лидеров дружелюбности к ЛГБТ, как Мадрид, Амстердам и Торонто.

Я уже рассказывал о том, как под эгидой Минкульта считающие себя «гендерными конструктивистами», одержимые мыслями о смерти филологи представляют общественности работы видных гендерных идеологов. Предположу, что погружённый в укрепление скреп и инвестирование бюджетных миллиардов в российский кинематограф министр культуры Мединский попросту не уследил за тем, что происходит в подшефных его ведомству организациях. И перейду к деятельности неотстающего от федеральных коллег департамента культуры Москвы.

Подробности читайте здесь:В Москве под эгидой Минкульта занимаются гендерным конструированием

У всех на слуху эксперименты нынешних мастеров режиссуры, не будем поминать всуе их имён, но мало кому известно, что в сети подведомственного Депкульту столицы ГБУ «Москино» выходят в прокат фильмы, в которых то барышни XIX века «начинают чувствовать взаимное притяжение», то Ксавье Долан «вновь говорит о собственной сексуальности и запретной любви».

Screenshot сайт Москино Кино о сексуальности и запретной любви

От признанных мэтров не отстают и деятели рангом поменьше. Так, в ГБУ Электротеатр «Станиславский» обсуждают «Комфорт и дискомфорт на городских улицах, fashion in motion, фетиш, танец, боль и удовольствие». Примечательно, что инициаторы дискуссии активно призывают «делать перформансы» и тут же оговаривают какие именно: «материалом для перформанса становится любая из востребованных тем: (не)насилие, гендер, инаковость, эйджизм, идентичность, sustainability…».

Screenshot Электротеатр Станиславского Делайте перформансы!

Тут стоит добавить, что все эти «fashion in motion, фетиш, танец, боль и удовольствие» густо замешаны на идеях постструктуралистов Барта и Кристевой, которые, в свою очередь, черпали вдохновение у создателя концепции карнавала Михаила Бахтина. Суть концепции сводится к «инверсии двоичных противопоставлений»: королём объявляется шут, епископом — сквернослов и богохульник, верх становится низом, голова — задом и половыми органами (материально-телесный низ, по терминологии Бахтина). По мнению специалистов, именно Бахтин своей «инверсией бинарных оппозиций» положил начало опошлению всех сторон советской жизни. СССР давно уж нет, но столь ценные идеи, как можно убедиться, активно применяются до сих пор.

За лидерство в продвижении тем танатофилии и содомии с вышеназванными учреждениями Депкульта могут поспорить столичные библиотеки, ставшие после проведённой Минкультом реорганизации ещё и клубами по интересам. Тут пальму первенства по праву займёт лидер московских рейтингов посещаемости — библиотека имени Н. А. Некрасова.

Screenshot библиотека имени Н.А. Некрасова Приходите. Нам есть что обсудить

В стенах сего заведения в ближайшую среду, 20 ноября, соберутся любители «поговорить о смерти — без осуждения и косых взглядов». Проект с успехом реализуется во многих странах. В Death Café с распростёртыми объятиями ждут всех, у кого есть желание встретить единомышленников и поговорить о смерти как о событии.

В конце декабря там же, в «Некрасовке», намерены обсудить «Некрореализм в кино: спонтанность наваждения Евгения Юфита» и его иронии концептуальности, магии смерти и амбивалентности патологии. Тут необходимо отметить, что нынешние столь востребованные культурные, а, по существу, антикультурные явления пришлись на время агонии и смерти СССР. Московский концептуализм, писатель Сорокин, маниакально-депрессивный русский панк, кино про расстрельные подвалы, войну и психушки. Тогда же пышным цветом расцвёл некрореализм — художественное течение, наиболее полно представившее царившую во всём смертную и иррациональную эстетику.

Я не хочу показаться лицемерным моралистом и уж тем более не призываю запретить обсуждение вопросов, выводящих обывателя из зоны комфорта. Но ведь нечто подобное уже происходило, причём совсем недавно и закончилось появлением новой демократической России. И вновь разгоняются темы полной беспросветности нашего существования — как социально-политического, так и и культурного. Активное желание содомитов сделать нормой всяческие инверсии, популяризация принятия смерти — ещё больше усугубляют морально-психологический климат в обществе.

В политическом, культурном и идеологическом пространстве вновь оказываются лишь антигосударственные, а по сути, античеловеческие силы. Более того, с подачи или как минимум при попустительстве отдельных представителей государства они начинают расцветать буйным цветом. В связи с чем возникает вопрос: вышеописанное происходит лишь от недомыслия больших начальников или же укладывается в стратегию ведущейся с Россией войны?

Если к сказанному прибавить то, что многие политические события сводятся к рассмотрению гендера и прав секс-меньшинств, а осуществляемое феминистками и ЛГБТ-активистами вторжение в наши семьи находит поддержку на уровне руководства Совфеда, а также прочие «несуразности», которые не исчерпаешь в рамках одной статьи, — ответ будут очевидным. Мы с вами, дорогие читатели, переживаем ни что иное, как Перестройку-2.

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