На днях произошло весьма важное событие — Европейский союз решил приступить к созданию собственной системы противоракетной обороны. На сегодняшний день только две страны в мире имеют развёрнутые системы ПРО: это США и Россия.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

Старт проекту создания системы противоракетной обороны Евросоюза 12 ноября 2019 года своим решением дал Совет Европейского союза. Данный проект носит название Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance (TWISTER), что в переводе на русский означает «Своевременное предупреждение и перехват при помощи космического наблюдения за театром военных действий». Проект TWISTER входит в программу Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO).

В кратком описании проекта указано, что европейская ПРО будет способствовать развитию самостоятельной способности Европы вносить свой вклад в противоракетную оборону НАТО. ПРО Евросоюза будет состоять из двух систем: системы раннего предупреждения космического базирования и эндоатмосферных перехватчиков ракет. Перехват в эндо-атмосфере — это перехват до границы земной атмосферы и космоса, т. е. до высоты 100 километров над уровнем моря.

В проекте TWISTER участвует пять европейских стран. Он будет осуществляться при поддержке Европейского оборонного фонда. Координатор проекта — Франция. Остальные участники проекта — Финляндия, Италия, Нидерланды и Испания.

Военнослужащий Франции

Европейская ПРО должна обеспечить перехват баллистических ракет, сверхзвуковых и гиперзвуковых крылатых ракет, гиперзвуковых планирующих блоков, а также обычных целей, таких как истребители последнего поколения. В эту ПРО будут интегрированы существующие и перспективные системы вооружений наземного и морского базирования.

Ожидается, что европейская система ПРО заступит на боевое дежурство к 2030 году.

13 ноября 2019 года появился пресс-релиз ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA), в котором компания сообщила о готовности приступить к созданию системы противоракетной обороны Европы.

Генеральный директор MBDA Эрика Беранже заявил: «Эта разработка станет качественным рывком вперёд для всей европейской ракетной отрасли. У нас достаточно возможностей, чтобы реализовать столь сложный проект в сотрудничестве с нашими промышленными партнёрами».

Следует заметить, что MBDA является совместным предприятием трех европейских лидеров в области аэрокосмической и оборонной промышленности: Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) и Leonardo (25%).

(сс) Bin im Garten Система противовоздушной обороны компании MBDA

По мнению ряда российских военных экспертов, на реализацию проекта по созданию европейской системы ПРО потребуются гигантские финансовые вложения и научно-технические ресурсы, т. к. Европа пока не располагает нужными технологиями в этой сфере. Они также отмечают, что разработка подобной системы займёт не менее десяти лет.

Кстати, тот факт, что координатором проекта европейской системы ПРО является Франция, не вызывает удивления. Именно президент Франции Эммануэль Макрон отметился рядом громких заявлений о повышении стратегической автономности Европейского союза. Он, в частности, говорил: «У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединённые Штаты».

На сегодняшний день на европейском континенте уже развёрнуты системы противоракетной обороны США наземного базирования. С мая 2016 года один комплекс ПРО Aegis Ashore несёт боевое дежурство в румынском населённом пункте Девеселу, прикрывая южный фланг НАТО. С целью защиты северных рубежей альянса в польском городке Редзиково строится ещё один комплекс, который должен быть поставлен на боевое дежурство в 2020 году.

Один комплекс Aegis Ashore включает в себя 24 пусковые установки Mk41 для ракет-перехватчиков SM-3. Особенность пусковой установки Mk41 заключается в её универсальности — в возможности переснаряжения крылатыми ракетами «Томагавк». Это сразу же превращает данные противоракетные комплексы в ракетные ударные комплексы средней дальности.

Комплекс ПРО Aegis Ashore в румынском населённом пункте Девеселу

Дальность полёта крылатой ракеты «Томагавк» в варианте для надводных кораблей достигает 2500 километров. Соответственно, и для наземной пусковой установки она будет такой же.

Не исключено, что европейцы пойдут по тому же пути, что и американцы: их система ПРО также будет иметь двойное назначение, т. е. располагать ещё и ударными возможностями.

Таким образом, что мы имеем на данный момент: есть проект по созданию европейской ПРО, есть потенциальный исполнитель в лице MBDA, и есть срок реализации проекта — к 2030 году. Но сделает ли собственная система ПРО жизнь европейцев более безопасной?

Как указывалось выше, по замыслу европейская ПРО будет способствовать развитию самостоятельной способности Европы вносить свой вклад в противоракетную оборону НАТО. Получается, что за счёт развёртывания системы противоракетной обороны Евросоюза к 2030 году произойдёт в целом усиление компоненты ПРО НАТО на Европейском континенте.

Кстати, участником проекта TWISTER является Финляндия, поэтому совершенно не исключено развёртывание базы европейской системы ПРО на финской территории. Расстояние от Хельсинки до Санкт-Петербурга по прямой составляет 299 километров.

(сс) Timo Newton-Syms Хельсинки, Финляндия

Совершенно очевидно, что увеличение возможностей противоракетной обороны ведёт к нарушению сложившегося баланса сил сдерживания между Североатлантическим альянсом и Россией. Это снижает порог применения ядерного оружия, так как может создать у стран НАТО иллюзию безнаказанности внезапного применения стратегических наступательных вооружений, используя зонтик противоракетной обороны.

Безусловно, данные шаги вызовут ответные меры со стороны России, и все объекты ПРО Евросоюза окажутся в списке первоочередных целей для российских ударных средств.

Несмотря на возможное повышение стратегической автономности Европы в результате реализации проекта по созданию европейской системы ПРО, данный сценарий полностью вписывается в стратегию и замысел Вашингтона. В случае возможного военного конфликта с Россией Соединённые Штаты хотели бы свести его к ограниченной ядерной войне в Европе, а самим отсидеться за океаном. Поэтому общее повышение потенциала ПРО на европейском континенте является выгодным для США.

В конечном итоге инициатива создания системы ПРО Евросоюза приведёт к ещё одному витку гонки вооружений и повышению уровня напряжённости, а уровень безопасности на Европейском континенте только снизится. Данный шаг ЕС приведёт к ухудшению отношений между Россией и Европой.

Евросоюзу следует также учитывать реальное положение дел в сфере создания новейших вооружений. Россия в последние годы ушла далеко вперёд от стран НАТО в разработке самого передового стратегического наступательного оружия. Никакая действующая или перспективная система ПРО не сможет в ближайшие десятилетия эффективно защитить от стоящих на вооружении и разрабатываемых российских ракетных систем.

Mil.ru Беспилотный подводный аппарат «Посейдон»

Кроме того, у России есть и ассиметричный ответ на развёртывание европейской ПРО. Это океанская многоцелевая система «Посейдон». Две из четырёх российских атомных подводных лодок, несущих каждая по восемь беспилотных аппаратов «Посейдон» с ядерной боевой частью мощностью от 2 до 100 мегатонн, поступят на вооружение Северного флота РФ. И гигантское радиоактивное цунами может смыть не только побережье США, но и бывшую великую Британию, как и Западную Европу. Правильно надо вести себя, правильно.