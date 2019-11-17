Этого решения президента США Дональда Трампа можно было ожидать. А именно требования главы Белого дома к Японии и Республике Корея (Южная Корея) платить за пребывание американской армии на их территории в несколько раз больше, чем в настоящее время. Ведь он, по сути, предупредил правительства этих государств о том, что они «недоплачивают», еще в бытность только кандидатом в президенты США.

Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин

Автору этих строк уже доводилось писать, что Трамп изначально высказывается за то, чтобы обладающие экономической и финансовой мощью младшие союзники перестали, как ему кажется, в вопросах обороны «бесплатно кататься, как зайчики в трамвайчике», уповая на американский «ядерный зонтик» и обязательства Вашингтона прийти на защиту в случае возникновения военной опасности. И это при том, что в последние годы Япония и Южная Корея увеличивают свои «взносы» в поддержание военной стратегии США в Восточной Азии и западной части Тихого океана.

Однако Трамп считает это недостаточным и требует от союзников больше платить за военную поддержку США. При этом он, безусловно, опирается и апеллирует к поддерживающим его американцам, которым, похоже, надоело финансирование оснащения армий союзников, в первую очередь, как указывал Трамп, Саудовской Аравии, Японии и Республики Корея. «Для чего финансировать их армии? Пусть они платят нам», — восклицал президент-бизнесмен. При этом он утверждал, что Америка финансирует «около 60 процентов армии Южной Кореи». Аргумент же американских военных о том, что-де «они наши союзники», Трамп назвал «отвратительной торговой сделкой и отвратительной военной операцией». Не преминув при этом обвинить высшие военные чины в неумении «разбираться в финансах».

Дональд Трамп выступает с речью на авиабазе Йокота. Япония

Между тем известно, что значительная часть военных расходов Японии направлена на обеспечение поддержки войск США. Даже по оценкам министерства обороны США японское правительство берет на себя примерно 75% расходов, связанных с содержанием американских войск в Японии. «Только в прошлом году (2018) правительство Японии выделило $1,7 млрд в рамках распределения расходов, $2 млрд на перегруппировку сил США и $2,3 млрд на различные виды поддержки военнослужащих и их семей в гарнизонах», — сообщало одно из японских изданий.

Обычно не позволяющее себе возражать заокеанскому сюзерену японское правительство сочло необходимым напомнить тогда кандидату в президенты Трампу о немалых затратах Токио на армию США, несмотря на огромный государственный долг в размере 259,9% ВВП (США — 107,48%, Россия — 19,43%). По поручению кабинета министров Японии тогдашний министр обороны Японии Томоми Инада заявила, что ее страна достаточно платит за размещение на японской земле армии США. «Я думаю, что (мы платим) достаточно. Сейчас мы несем на себе то бремя, которое должны нести», — привело ее слова японское информационное агентство «Киодо цусин». В то же время она сочла необходимым в который раз отметить, что «японо-американский альянс является основой безопасности». «Присутствие американских войск важно не только для обороны нашей страны, но и с точки зрения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также поддержания верховенства права», — верноподданнически изрекла министр.

Слова министра обороны подтвердила японская газета деловых кругов «Нихон кэйдзай», сообщив, что в 2016 году Япония выделила около 760 млрд иен (порядка $7,18 млрд) на расходы, связанные с размещением баз США. «Чему равен вклад США в содержание баз, в Токио в точности не знают, но эта сумма примерно равна $5,5 млрд», — указала газета.

Дональд Трамп на американском авианосце USS Wasp на базе ВМС США в Йокосуке

Однако, похоже, эти разъяснения не произвели впечатления на Трампа и его администрацию. В Вашингтоне решили перейти от слов к делу. Как выясняется, высокопоставленные представители администрации Трампа, а именно в то время помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и занимающийся проблемами Азии ныне заместитель помощника президента Мэтт Поттингер, находясь в июле в Японии, потребовали от Токио почти в четыре раза увеличить затраты на содержание 50-тысячного контингента войск США, находящихся с 1945 года на территории этой страны.

Аналогичное требование повысить расходы на содержание американских «Джи-ай» численностью в 28 500 солдат и офицеров, но уже в пять раз, поступило тогда от эмиссаров Вашингтона и к правительству Республики Корея (Южная Корея).

Как сообщало Reuters, с требованием к Сеулу «увеличить вклад» выступил и лично Трамп. Комментируя создавшуюся ситуацию, американский журнал Foreign Policy с беспокойством отмечает, что, «по мнению некоторых экспертов, попытки давить на азиатских союзников с тем, чтобы переложить на их плечи затраты на содержание американских войск в регионе, могут обострить напряженность между США и их азиатскими союзниками, играя тем самым на руку таким противникам, как Китай и Северная Корея».

Дональд Трамп Мун Чжэ Ин с военнослужащими в демилитаризованной зоне

Обеспокоенность, прямо скажем, небезосновательная. Ибо в Японии и Республике Корея, хотя и сознают определенную сдерживающую роль войск США, балансирующих расстановку сил в Северо-Восточной Азии, но явно устали от незваных «гостей», которые и ведут-то себя не как гости, а как хозяева. В ходе бесед с японскими политиками, политологами, да и простыми людьми в ходе недавней поездки в Японию в отличие от прежних времен все чаще доводилось слышать нарекания по поводу американских баз на японской земле. Многие, в частности, соглашались, что именно опасность военного использования американцами южных Курильских островов в случае их гипотетического перехода к Японии не позволяет российскому руководству и лично президенту РФ Владимиру Путину идти даже на компромиссное решение о «возвращении» части островов. При этом один из известных японских политиков назвал справедливым и заслуживающим и ныне внимания приведенное мною в беседе положение Памятной записки советского правительства правительству Японии от 27 января 1960 года, гласящее:

«В связи с тем, что этот договор (японо-американский военный союз — А. К.) фактически лишает Японию независимости и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, продолжат свое пребывание на японской территории, складывается новое положение, при котором невозможно осуществление обещания советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Сикотана (Шикотана — А. К.)».

(сс) Official U.S. Navy Page Союзники

Конечно, Вашингтон и Пентагон не намерены покидать имеющие важное геополитическое и военно-стратегическое положение Японию и Южную Корею, а, напротив, будут под предлогом мифических китайской, северокорейской и русской угроз насыщать эти страны новейшим вооружением. Но, похоже, президент-бизнесмен всерьез решил выкрутить руки своим азиатским союзникам и заставить их раскошелиться, что называется, по полной.

Научный сотрудник «мозгового центра» стратегического исследовательского института США Фонд «Наследие» («Heritage Foundation») и бывший аналитик ЦРУ Брюс Клингнер считает, что «подобного рода требование непомерных сумм, да еще в такой форме, как это делается, может подстегнуть антиамериканизм у самых исторически близких союзников США… Если вы ослабляете союзы и потенциально понижаете степень сдерживания и американского военного присутствия, это создает выгоды для Северной Кореи, Китая и России, которые усматривают в этом возможность понизить влияние США и поддержку наших союзников».

Пойдут японцы и южнокорейцы на уступки требованиям «дяди Сэма» или попытаются сопротивляться, покажет ближайшее будущее. Но Трамп, безусловно, завоюет себе сторонников на предстоящих президентских выборах своей заботой об интересах не каких-то далеких союзников, а своих «родных» избирателей. Опыт выбивания дополнительных более 100 миллиардов долларов на содержание НАТО у европейских союзников и Канады дает основание полагать, что нечто подобное удастся и в Азии. А значит, дополнительные деньги из казны Японии и Республики Корея будут отданы американцам, а не японцам и корейцам. И будут потрачены не «на масло, а на пушки»…