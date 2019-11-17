Самой важной темой повестки недели стала встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Мы изучили сообщения в СМИ об этой встрече, которые обсуждались до визита, и заявления, которые были сделаны по итогам.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Критический саммит в Белом доме

Эрдоган и Трамп провели важную встречу в Вашингтоне, сообщает газета Sözcü. Переговоры, в том числе наедине и между делегациями, длились в общей сложности три часа. Впервые наблюдалась картина, когда во встрече в Белом доме также приняли участие сенаторы. После нее два лидера вышли к журналистам и провели совместную пресс-конференцию. В турецкую делегацию кроме президента и его жены Эмине Эрдоган также вошли министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр финансов и казначейства Берат Албайрак, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Рухсар Пекджан, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Махир Унал, представитель партии Омер Челик, глава департамента по коммуникациям президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын. Во время визита в США Эрдоган принял участие в круглом столе, организованном Торгово-промышленной палатой США, Комитетом по внешнеэкономическим связям Турции и Деловым советом Турции и США. В закрытом для прессы заседании приняли участие представители таких организаций, как Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, Комитет по внешнеэкономическим связям Турции, Nasdaq и ТПП США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Раджеп Эрдоган

О чем говорили в Вашингтоне?

Как сообщает турецкий телеканал NTV перед встречей наедине Трамп прокомментировал ситуацию на севере Сирии: «Перемирие продолжается, мы ведем переговоры с курдами, они выглядят вполне удовлетворенными. Я подумал, что мы должны перестать беспокоиться о чужих границах. Они находятся за 10 тысяч километров от нашей страны, с тысячелетними процессами. Я понимаю опасения Турции. Я рад, что ваша граница в безопасности. Мы оставили войска только для обеспечения нефти. В регионе, о котором мы говорили, также погибли многие люди из Турции. Мы должны что-то с этим сделать. Это не односторонний путь. Мы дружим с первого дня, прекрасно понимаем друг друга. Для меня большая честь приветствовать вас здесь». Президент напомнил, что США убили лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аль-Багдади. «Мы уничтожили первое и второе лицо террористической организации. И продолжаем искать третий номер. Он у нас на прицеле. Турция также следит за заключенными ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и за последнее время они захватили более 100 боевиков и держат их под контролем», — сказал он. Трамп также подчеркнул, что Турция и США пытаются расширить объем торговли. «Мы считаем, что мы можем увеличить объем торговли с Турцией до 100 млрд. долларов. Наш текущий объем торговли составляет 20 миллиардов долларов, но эта цифра может легко дойти и до 100 миллиардов долларов», — сказал он. Президент ответил на вопросы касательно российского зенитного ракетного комплекса С-400 и американского истребителя пятого поколения F-35. «Мы с президентом Эрдоганом встретимся с сенаторами. Я думаю, что мы сможем решить эту проблему», — сказал он.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Эрдоган коснулся следующих моментов

«Мы подтвердили нашу взаимную волю в борьбе с террористическими формированиями, которые угрожают нашей национальной безопасности, — подчеркнул президент Турции. — После смерти Багдади некоторые сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии пытались бежать мы их задержали, вместе с членами этой организации в наших тюрьмах их количество достигло около 2 тысяч 200 человек. Наша операция в Сирии нанесла значительный удар по позициям сепаратистской организации Отряды народной самообороны (YPG)/РПК в Сирии. Для окончательного решения проблем в Сирии, мы придерживаемся наших соглашений с США. Самым важным союзником США в регионе является Турция, так и должно быть. Очень важно чтобы иностранные государства забрали своих граждан членов террористической организации, которые находятся в Турции. В этом вопросе мы придерживаемся одинаковых взглядов с г-ном Трампом. Особенно касательно экстрадиции боевиков из Европы. В настоящее время в Турции проживает более 3 миллионов 650 тысяч беженцев, из которых 350 тысяч являются курдами. Мы потратили более 40 миллиардов долларов из нашего бюджета, а Европа, несмотря на обещания, предоставила нашим НПО помощь в размере 3 миллиона евро. План, который мы подготовили и поделились с Трампом, заключается в том, что, если мы реализуем проект при поддержке ООН и международного сообщества, число вернувшихся на свои земли людей возрастет. Наша цель-разместить 1 миллион человек в первой безопасной зоне. В Ракке и Дейрзоре эта цифра достигает 2 млн. Мы считаем, что политические вопросы и коммерческие вопросы не должны смешиваться. Тема наших глубоко укоренившихся отношений в оборонной промышленности также была на повестке дня. Вопрос систем ПВО С-400 и программы Ф-35 мы можем решить лишь диалогом. Я еще раз сказал господину президенту, что мы можем приобрести американские системы ПВО Patriot, если нам будут предложены выгодные условия».

Подвижная ракетная установка комплекса «Пэтриот» на 4 ракеты

Саммит прошел эффективно?

Как пишет издание Aktif Haber, американская пресса пишет, что после окончания всех мероприятий так и не стало ясно, был ли визит Эрдогана плодотворным. «Заявление Белого дома показывает, что конкретной сделки не было», — пишут газеты. Также американские издания отмечают, что нет никаких признаков, подтверждающих заявления о том, что саммит прошел «очень хорошо и эффективно», а кризис с С-400 снова остался «нерешенным». «Наши власти работают над решением», — цитирует The Washington Post сообщение Трампа о кризисе с С-400. Между тем, высокопоставленные чиновники из Белого дома заявили, что одним из решений этой проблемы может быть согласие не использовать российские комплексы. Американский телеканал CNN, напоминая слова Трампа в отношении Эрдогана — «я его большой поклонник», сообщает, что это было не то приветствие, которое некоторые американские парламентарии ожидали от этой встречи. Между тем, в статье Кевина Липтака, корреспондента CNN, приводились примеры о том, какие близкие отношения сложились у Трампа с «сильными лидерам». Наиболее заметной фразой в статье стали эти слова: «Но ни один лидер не смог получить того, чего хотел от Трампа, как это получал Эрдоган».

Протест сенатора Менендеса

Как сообщает интернет-издание Tr724, сенатор из Нью-Джерси Боб Менендес выступил с резкой критикой президента США после его встречи с Эрдоганом в Белом доме. «Трамп принимая президента Турции в Белом доме, в то же самое время принимает авторитарного человека, нарушителя прав и свобод, друга Путина, который действует вразрез с интересами США и наших союзников», — написал Менендес на своей странице в Twitter. По его словам, Трамп должен использовать этот визит для защиты Америки, ее принципов и ее союзников. «И он может сделать это, затронув много серьезных вопросов, на которые Турция еще не ответила», — отметил он, опубликовав десять вопросов Эрдогану.

Боб Менендес

«Эрдоган напал на наших курдских союзников»

Как сообщает новостное издание Ahval, сенатор-демократ Крис Ван Холлен, который выступил против операции Турции на севере Сирии и вместе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом разработал законопроект, предусматривающий введение ряда санкций в отношении Турции, отреагировал на встречу президента Реджепа Тайипа Эрдогана Трампом в Белом доме. «В последний раз, когда Эрдоган был в Вашингтон, его охранники избили мирных демонстрантов. Трамп ничего не сделал, но Конгресс сделал принял меры. Мы запретили продажу оружия его телохранителям. Теперь, после того как Эрдоган напал на наших курдских союзников, Трамп снова отказывается привлечь Эрдогана к ответственности. Конгресс должен действовать», — говорится в заявлении. В другой своем заявлении Холлен изложил свои взгляды так: «Эрдоган напал на наших курдских союзников. Заявил, что хочет ликвидировать генерала Мазлума. Это помешало нашей войне против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, очевидны нарушения прав человека. Стыдно, что Трамп предпочел наградить Эрдогана приглашением в Белый дом. Почему мои республиканские коллеги молчат об этом?»

Трамп написал Эрдогану

Как сообщает издание Middle East Eye, перед визитом Эрдогана в США произошел кризис, связанный с С-400. Выяснилось, что Трамп направил письмо в Анкару по этому вопросу. В нем были изложены требования Вашингтона к разрешению кризиса в отношении С-400. Однако источники издания утверждают, что турецкого президента не удалось убедить. Трамп также отметил, что Турция может быть вновь принята в программу F-35, если он согласится не вводить в эксплуатацию С-400 и обязуется не покупать российские системы вооружения в будущем.

Звено F-35A ВВС США

Конгресс просит: Эрдоган пусть не приезжает

Как сообщает новостное издание Ahval, в преддверии поездки Эрдогана в США демократы и республиканцы в Конгрессе США во второй раз выступили с совместной инициативой и призвали американского президента «отменить приглашение Эрдогана». Инициатива, в которой говорится, что «Энгель возглавляет призыв, поддержанный обеими партиями», была обнародована самим председателем комитета по внешним связям палаты представителей США и членом Демократической партии Элиотом Энгелем. Письмо содержит подписи 16 членов Конгресса.

Взрыв на подконтрольной турецкой армии территории

Как сообщает газета Cumhuriyet, 9 человек погибли в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в деревне Салик Атик к югу от города Тель-Абьяд, контролируемого турецкими вооруженными силами на северо-востоке Сирии. По меньшей мере, 20 человек были ранены в результате терракта, говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции. Сообщается, что раненых доставили в Турцию на машинах скорой помощи.

Кипр официально подписал антитурецкое соглашение

Турецкая редакция Euronews сообщает, что в Восточном Средиземноморье продолжаются работы по поиску запасов природного газа, а также подписано соглашение о поисковой деятельности на греко-кипрской части, против которого выступает Турция. Пока между Анкарой и Никосией продолжается кризис из-за буровых работ в поисках природного газа, руководство греческого Кипра объявило о подписании первого соглашения о добыче природного газа на 8,4 млрд евро с компаниями Shell, Noble и Delek. Никосия будет зарабатывать в среднем 470 миллионов евро в год в течение 18 лет. Министр энергетики Кипра Джордж Лаккотрипис заявил после подписания соглашения, что Noble Energy, Shell и Delek имеют лицензию на эксплуатацию, а также право продавать ресурсы.

ООН обвинила Турцию в нарушении «эмбарго»

Как сообщает газета Sözcü со ссылкой на Agence France-Presse, три страны регулярно, а иногда и открыто, поставляли оружие в Ливию несмотря на эмбарго. 85-страничный документ, а также 300-страничные приложения, содержащие фотографии, карты и другие документы, о ввозе оружия в Ливию морским путем, станут предметом обсуждения в конце этого месяца членами Совета Безопасности ООН. В докладе утверждается, что Анкара, поддерживающая правительство Фаиза Серраджа, поставляет разнообразную военную технику, от бронетехники до беспилотных летательных аппаратов. Иордания обвиняется в подготовке войск, связанных с генералом Халифом Хафтаром, который в апреле прошлого года приказал атаковать столицу Ливии Триполи. Предполагается, что еще один сторонник Хафтара, Объединенные Арабские Эмираты, использовали самолеты-истребители от имени сил Хафтара.

Brigitte N. Brantley Фаиз Сарадж

Мэрии снова трясутКак сообщает новостное издание Ahval, в Турции продолжаются операции в отношении сотрудников мэрий городов Диярбакыр, Ван и Мардин, мэры которых были отстранены от должностей решением властей. Все главы были членами Демократической партии народов (ДПН), которая считается прокурдской. В ходе операции в Ване, одной из крупных провинций Восточной Анатолии, были задержаны сопредседатели муниципалитета Ипекйолу Азим Яджан и Шехзаде Курт. После этих задержаний министерство внутренних дел назначило нового руководителя района. В качестве оснований для задержания в мэрии сопредседателям ДПН предъявлены обвинения в «причастности к террористической организации» и «пропаганде террористической организации». Руководители Савурского, Дерикского и Мазидагского районов провинции Мардин были задержаны в рамках расследования по обвинениям в причастности к террористической деятельности. Также в рамках расследования о террористической деятельности была задержана руководитель Суручского района провинции Шанлыурфа Хатидже Чевик.

«Теперь пусть злодеи боятся нас»

Согласно сообщению, опубликованному вновостном издании Samanyolu Haber, сопредседатель Демократической партии народов Сезаи Темелли, сказал, что правительство ПСР пытается остаться у власти при помощи репрессий и преследований. «Мы все вместе ответим на эту бесцеремонную политику. Мы не боимся этой фашистской власти. И пусть после этого нас боятся беззаконники», — сказал он. Темелли привлек внимание к последствиям политики войны турецких властей. «Сегодня мы видим, что курды получают пули. А турки получают цианид (отсылка к недавнему добровольному отравлению двух турецких семей — А. А.). Самоубийство — это не решение, мы отправим эту власть, борясь с ней», — заявил политик. Выступая на съезде партии в провинции Урфа Темелли заявил, что страной управляет власть (Партия справедливости и развития — А. А.), которая не дает курдам права на жизнь, и не позволяет сосуществовать издревле живущим в дружбе народам.

Сезаи Темелли

Асад обвиняет Эрдогана

Как сообщает сирийское официальное информационное агентство SANA, выступая на российском телеканале RT International, президент Сирии Башар Асад заявил, что не считает турецкий народ врагом. «Турки — наши соседи, нас объединяет общее прошлое, они просто не могут быть врагами Сирии. Наши враги — это Эрдоган, его политика и его приближенные», — заявил сирийский президент. Он отметил, что Россия помогает Сирии в борьбе с терроризмом, «Потому что она защищала свой народ, террор и его идеология не имеют границ, они не знают политических границ, мир сегодня стал единым полем с точки зрения терроризма», — отметил он. Асад также добавил, что, кроме того, Россия взяла на себя ответственность и применила международные законы с точки зрения своих национальных интересов, интересов своего народа, стабильности в мире и, опять же, стабильности в Сирии. «С тех пор как в 2014 году игиловцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали заниматься разграблением запасов сирийской нефти и ее контрабандой, у них было два партнера: Эрдоган с его окружением и США в лице ЦРУ», — заявил Асад.

Коротко, но важно

Джеймс Густаф Эдвард Ле Мезурье

Загадочная смерть! Джеймс Густаф Эдвард Ле Мезурье, глава отрядов гражданской обороны, которые известны как «Белые каски», был найден мертвым в Стамбуле.

Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сорайя Эр был вызван в МИД Узбекистана в связи с подозрительной смертью Надиры Кадыровой в доме депутата ПСР Ширина Унала. Как сообщается на официальном сайте МИД Узбекистана, с послом встретился заместитель министра иностранных дел Дильшод Ахатов. Эр был вызван для получения информации о расследовании смерти Кадыровой.

Спустя неделю после почти 3,5 лет ареста в отношении журналиста Ахмеда Алтана, который был освобожден 4 ноября, принято решение о его повторном аресте. Адвокат Фиген Чалыкуш заявила, что оно было написанное на ее глазах, но не было предоставлено ей, однако опубликовано на сайте правительственной газеты Sabah. Против освобождения Алтана националисты в течении всей недели проводили кампанию в социальных сетях.

Статистическое управление Турции обнародовало августовские цифры по безработице в стране. Согласно этой информации, уровень безработицы составил 14% в августе, увеличившись на 2,9 процентных пункта по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Численность безработных за этот период увеличилась на 980 тыс. человек и составила 4 млн 650 тыс. человек.