Прошел конкурс на проведение археологических раскопок в связи с благоустройством Петровского парка. Конкурс проводила дирекция ГБУК «Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова», являющееся заказчиком исследований, и в хозяйственном ведении которого находится территория парка. Летом 2019 года здесь были проведены георадарные поиски, инициированные Архангельской митрополией и фондом сохранения исторического наследия «Император». Приглашенные московские ученые ВНИИСИИ под руководством археолога Института археологии РАН Алексея Беличенко искали следы деревянной крепости — «города Архангельска».

Свято-Троицкий собор Архангельска. Фото начала XX века

Георадар показал трассу крепостного рва и остатков деревянной стены, примерно совпадающих с оградой Петровского парка. Одновременно директор драмтеатра Сергей Самодов готовил документы на конкурс по раскопкам в связи с грядущим благоустройством парка. По словам С. Самодова, прежде, чем приступить к разработке проекта благоустройства Петровского парка, необходимо провести археологические работы — пять шурфов с целью изучения культурного слоя. Это позволит дополнить историческую карту городской территории и учесть результаты в проекте благоустройства. Деревянный город-крепость был построен вокруг Михайло-Архангельского монастыря, основанного, по преданию, в XIV столетии — сейчас это территория Петровского парка. Любой найденный артефакт времен «деревянного» Архангельска будет ценен, потому что в фондах музеев вещи уже «каменного» периода города — считает директор драмтеатра.

Снос Свято-Троицкого собора в 1929 году. Частично из его кирпича в 1931 году построен Архангельский драмтеатр. Фундамент собора размером 40м*20м сохранился под землей. Он залегает на глубине до 2,5 м и идет от центрального входа в драмтеатр к перекрестку Троицкого проспекта и улицы Карла Либкнехта

«Если археологические работы подтвердят результаты георадарных исследований, проведенных в этом году, — говорит Сергей Самодов, — то мы сможем сказать, что под ногами у нас не просто важный археологический объект, но и точка притяжения, наполненная важными краеведческими смыслами, как бы сказали в театре, гипертекстом».

Директор драмтеатра видит два варианта развития событий — создание открытой археологической площадки под стеклом, где была бы часть фундамента снесенного в 1929 году Троицкого собора и основания крепостной стены времен Ивана Грозного или воссоздание участка крепостной стены как интерактивного объекта с экспозицией.

Реконструкция деревянной угловой крепостной башни XVI-XVII веков. Подобные башни защищали архангельскую крепость

В конкурсе ГБУК победил Институт археологии РАН. После заключения контракта Институт будет обязан до конца лета 2020 года провести археологические исследования и предоставить отчет. В институте сообщили, что работами займется Мария Ворожейкина — начальник Поморского археологического отряда института.

План города Архангельска XVIII века. Правее Гостиных дворов сохранились рвы деревянной архангельской крепости. Их трасса примерно совпадает с современной оградой Архангельского драмтеатра

Мария не одно десятилетие занимается прошлым Архангельской области. Наиболее важными своими исследованиями она считает работы в Неноксе, на Соловках, в Сийском монастыре и в Сольвычегодске. В Неноксе самой интересной находкой стал подземный воздуховод к соляной варнице. На Соловках — деревянная водопроводная труба XVI века, ведущая из кремля к Белецким баням. Похожие трубы обнаружены в Неноксе, откуда родом строитель соловецкого кремля, монах Трифон Кологреев, а это значит, что зодчий привез на острова целый коллектив земляков-строителей. В Сольвычегодске Мария исследовала Соляное озеро, и дендрохронология деревянных труб, торчащих из соляных скважин, показала XVI век! В Сие Мария Ворожейкина по просьбе Архангельской митрополии и фонда «Император» летом 2018 года провела раскопки на месте захоронения святого Антония Сийского, где в слое XVI века было найдено прекрасно сохранившееся монашеское облачение — единственное этого периода в России.

Город Архангельск. Рисунок XVII века. Между каменными Гостиными дворами (слева) и Михайло-Архангельским монастырем (справа) — деревянная крепость Архангельска

В ситуации с Петровским парком Мария не считает крепостной ров, служивший в XVII — XVIII веках Архангельску свалкой, самым интересным объектом. «Найти туалет, — говорит она, — место, куда за выброшенными вещами никто не лез — самая большая удача. Что касается деревянной стены, то надежных методов консервации дерева пока нет — после получения информации об участке стены и доступа к нему кислорода начнется разрушение. Работа археолога — это балансирование между расширением представлений о прошлом и сбережением артефактов для будущих времен, когда наука сможет их более глубоко изучить и сохранить от разрушения».

Специалисты ВНИИСМИ В. Андрющенко и Ф. Морозов с георадаром «Лоза-М» определяют трассу деревянной крепостной стены Архангельска.

Причины равнодушного отношения к археологии в Архангельске Мария видит в арифметической безграмотности. Потраченный на раскопки миллион — это деньги, которые оставят в Архангельске пара десятков туристов, приехавших посмотреть эти раскопки. А туристов приедут сотни тысяч.