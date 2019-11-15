А разве нет? Вспомним, какие политические монстры резвились на территории Украины еще какой-то год назад: Юрий Бойко со своими «оппозиционерами» на юго-востоке, «Батькивщина» с мамой-Тимошенко в центре, националисты на западе, радикальный «Ляшко с вилами» в селе, настоящий полковник Гриценко в городе… И «монстр монстров» Порошенко, во главе блока своего имени, который топтал в политическом курятнике все, что двигалось. Какие изысканные до глупости скандалы захлестывали TV, какие громы гремели в соцсетях, какие деньги вливались в избирательные кампании…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко перешла в оппозицию

И что? С клоунских подмостков «95-го квартала» пришел невысокий, хорошо воспитанный еврейский мальчик — и «монстрам» из побед досталось-то всего ничего: Порошенко во Львовской области и Бойко в огрызках Донецкой и Луганской. Остальное досталось «мальчику».

Думаю, что в учебниках будущего приход к власти Зеленского и его ЗЕ-команды будет еще описываться как эталонный пример протестного голосования, когда победа падает в руки без особых затрат, без программы, без дорогой предвыборной кампании и даже без ясно артикулированных обещаний. Просто большинство пошло голосовать против Порошенко. Гениально!

А Зеленский, как «гений консолидации», остановиться явно не может. Ему уже необходимо что-нибудь против чего-нибудь объединить (консолидировать). Даже если объединение происходит против него самого.

13 ноября Украина сделала значительный шаг к открытию рынка своей земли, когда она поддержала в первом чтении законопроект №2178−10. Поэтому вполне вероятно, что уже с 1 октября 2020 года украинцы смогут продавать землю сельскохозяйственного назначения.

И в эти дни будущее украинской земли обсуждает всяк кому не лень. Леса копий ломаются в баталиях о земельном кадастре, цене земли, праве иностранцев покупать эту землю — все это уже становится даже какой-то повседневной банальностью. Но мало кто обращает внимание, что ЗЕ-власть демонстрирует новый пример своей консолидационной гениальности, но уже против себя самой.

President.gov.ua Владимир Зеленский

А дальше только цифры.

В настоящее время, по данным парламентского сайта, в правящем моноблоке «Слуг народа» 252 депутата. Слуг открыто поддерживает депутатская группа «За будущее» (23 мандата) и ряд, точнее двадцать, внефракционных депутатов. Всего в парламенте 423 депутата, но для «большинства» необходимо 226 голосов, поскольку остальные «зарезервированы» за депутатами из Крыма и неподконтрольных Киеву регионов на востоке Украины. При таком раскладе «Слуги», со своими и союзническими 395 «штыками», могут делать с парламентскими решениями все, что угодно. Тем более что в парламентских баталиях всегда можно рассчитывать на голоса «колеблющихся» из числа оппозиции.

Но!

Первое чтение законопроекта о земле было принято 240 голосами, 227 из которых были от «Слуги народа», то есть — от президента Зеленского. И еще тринадцать — от нефракционных депутатов.

Остальные фракции парламента Украины — «Оппозиционная платформа — За Жизнь», партия «Европейская солидарность» экс-президента Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Голос» Станислава Вакарчука не дали НИ ОДНОГО голоса в поддержку законопроекта. Прокси «Слуг» из депутатской группы «За будущее» тоже проманкировали своими союзническими обязанности (трое — против, 16 воздержались, а четверо просто не явились). Не поддержал проект и 21 внефракционный депутат.

Поразительно! В едином строю выступили фракции и группы, которые на политическом поле не то что рядом не присядут, но и в глотку друг другу вцепятся при первой возможности! А самый, чего там греха таить, опытный политик Украины, Юлия Тимошенко, открыто заявляет, что она и ее политсила до настоящего времени не уходили в оппозицию и «как могли, советами и голосованиями. Но сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешел все красные линии… Именнопотому, что красные линии сегодня пересечены окончательно, наша команда заявляет о переходе партии «Батьківщина» в оппозицию». Такую единодушную консолидацию противников парламентского большинства и припомнить сложно. Если не невозможно.

Rada.gov.ua Юлия Тимошенко в Верховной раде Украины

Консолидации политических противников можно противопоставить только монолит собственных рядов. Но, как показало «земельное» голосование, и здесь у «Слуг» не все слава Богу. Дисциплины пока хватает, на голосование они пришли почти в полном составе: в строю отсутствовало только пять штыков. Но трое проголосовали «против», шестнадцать воздержались, и один не голосовал. Итого девять процентов «ушли в мятеж». Немного, но лиха беда начало.

И вот здесь бы правителям «слуг» промолчать и сосредоточиться на подготовке второго чтения. Но молодая кровь требует выхода, и они решили устроить показательную казнь.

15 ноября в ходе заседания фракции «Слуг» из ее состава исключили двух народных депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова. Анна Скороход — это та самая, которая недавно устроила в Раде показательный «скандал со слезами», обвинив руководство фракции в издевательствах и несоблюдении договоренностей. А недавно, 14 ноября, заявила, что ее гражданского мужа задержали «по поручению заместителей главы Офиса президента и генерального прокурора», поскольку во время голосования за определенные решения она не придерживалась общей позиции президентской фракции. Последнее, действительно, правда, поскольку Скороход по земельному законопроекту голосовала «против».

Поляков — 20-летний депутат-скандалист, доставляющий головную боль партийному начальству: то подписи за отставку генпрокурора собирает, то лидера партии (Александра Корниенко) в продаже мест обвиняет, то рассказывает о давлении со стороны Офиса президента на депутатов фракции. По вопросу о земле «воздержался».

Явно довольный замглавы фракции слуг Давид Арахамия рассказал прессе, что их фракция «может пополниться двумя новыми депутатами». Хотя молодой (40 лет) абхазский беженец явно спешит с заявлениями: и Скороход, и Поляков — мажоритарщики. То есть заведены в парламент не по партийному списку, а прямым решением избирателей многомандатного округа. Отобрать депутатский мандат у мажоритарщика фракция не может. Пока не может, потому что лидеры «Слуг» торопятся организовать себе такую привилегию. Но два законопроекта, №1038, предусматривающих лишение депутата мандата, если тот не вошел во фракцию партии, от которой избирался/которая его выдвигала, или вышел из фракции, еще не приняты и находятся сейчас на рассмотрении Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Украины. А сама Анна Скороход рассматривает свое исключение как «позитивный момент» и мечтательно рассуждает о своем внефракционном будущем в этом парламенте.

Rada.gov.ua Верховная рада Украины

Итак, резюме: Владимир Зеленский и его политическая сила, гениально консолидировав электорат Украины против клептократии предыдущего режима, не менее эффектно и, возможно, эффективно провели консолидацию политического актива Украины, но уже против себя самих. При этом в рядах его сторонников появляются все новые трещины, и недовольные уже не церемонятся в выражениях. Если это делается сознательно, то это означает, что процесс потери суверенитета Украиной вступает в новый этап: если предыдущие режимы передавали страну под «внешнее управление», то сейчас активизируется процесс передачи во «внешнюю собственность». А значит, для нынешней правящей элиты результат властвования важнее даже, чем сохранение власти.