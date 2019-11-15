Владимир Вятрович, экс-директор Украинского института национальной памяти, более пяти лет беззаветно и исправно обряжавший музу истории Клио в антисоветское, антикоммунистическое и антироссийское боевое облачение, стал украинским парламентарием. Он заменил на этом посту (или в этом очень хлебном кресле?) патриотичную, но очень осторожную Ирину, жену экс-генпрокурора Юрия Луценко, которая предпочла лондонскую безопасность киевским заработкам. И сложила мандат…

Современный украинский тризуб

В Раде экс-директор найдет себе немало соратников, как по духу и идеям, так и по форме их проявления. Например, Никиту Потураева, чье истерическое выступление во время дебатов по земельному закону уже стало мемом украинского интернета. Но во время своей вынужденной паузы Вятрович времени не терял и изваял несколько видеосюжетов под общим названием «Истфакт», призванных объяснить широкой публике некоторые факты из украинской истории. Дело вообще-то нужное: «ликбез» (ликвидация безграмотности) еще никому не вредил. Но только ликбез сам должен быть грамотным. У Вятровича этого не получилось. Пример:

Второй выпуск «Истфакта» посвящен истории украинского герба — Тризуба. Вятрович в нем обещает рассказать, когда и как он стал украинским гербом и символом. Его историю в эпоху домонгольской Руси Вятрович рассказывает так: «Грушевский (известный историк и глава Центральной рады, т. е. спикер парламента — А.Г.) пишет большую статью (речь идет о статье «Державний герб України», опубликованной в ноябре 1917 года — А.Г.), в которой объясняет, что это знак Руси, который свяжет современную украинскую державу со временами Руси и подчеркнет ее преемственность». Но тризуб не был гербом Руси, «потому что государственных гербов тогда еще не существовало как явления. Тризуб на украинских землях появляется вX веке во времена Владимира Великого. Это родовой знак княжеского рода Рюриковичей, к которому принадлежало большинство правителей Руси. Тризубом помечалось их родовое имущество: украшения, деньги, печатки, кирпичи… Это изображение находят фактически во всех княжествах, которые были на территории современной Украины вX-XIII веках. Потом происходит раздел, усиливаются отдельные княжества, у каждого появляется свой герб. Тризуб исчезает фактически до началаXX века…»

Kmr.gov.ua Владимир Вятрович

Господа, это пишет еще недавно главный историк национальной памяти! Никакого единого «родового знака княжеского рода Рюриковичей» в истории не существовало. Каждый Рюрикович создавал свой «опознавательный знак», используя в качестве основы индивидуальный знак своего отца и дополняя его уже своими индивидуализирующими элементами — «опятнышами». К функции и методике герба это никакого отношения не имеет и куда больше похоже на «тамгу» — знак собственности у кочевых народов.

Первым пока известным опознавательным княжеским знаком на Руси был «двузуб» великого князя Святослава Игоревича, правившего в 945−972 годах. Знаков его деда, Рюрика, и отца, Игоря, пока не обнаружено, но все остальные тамги Рюриковичей — это тот же двузуб с различными опятнышами. Так, у старшего (законного) сына Святослава, Ярополка (972−980), скорее всего, скрытого христианина, между зубцами знака был размещен крест. Ярополк погиб в борьбе со своим братом Владимиром (980−1015), опятнышем которого был треугольник или вытянутая черта между зубьями «двузуба». Так появился тризуб. Причем его средний зубец, столь ярко вытянутый на монетах Владимира, — это, скорее всего, знак его императорских амбиций, которые достойны отдельной саги.

Очень трогательная история с княжеским знаком произошла после смерти Владимира. В свое время, убив брата Ярополка, Владимир взял в наложницы его жену-гречанку, «ради красоты лица ее». Но Ирина была в это время уже «не праздна». Владимир признал своим родившегося Святополка, но последний, судя по всему, всю жизнь хранил память о настоящем отце. Потому что, став великим князем (1015−1016), он отказался от тризуба и вернулся к дедо-отцовскому «двузубому» варианту, водрузив христианский крест на левом зубце.

Сребреник князя Владимира с «трезубцем». Прорись

Святополк погиб в междоусобице с братом Ярославом (1018−1054), который в своей тамге вернулся к тризубу, использовав в качестве опятныша дополнения на центральном зубце (чаще всего круг). Но, что интересно, в дальнейшем победил «образ двузуба». Уже внуки Ярослава (великие князья Святополк Изяславович и Владимир Всеволодович Мономах), как и их потомки, возвращаются именно к такой основе своего родового знака, используя как опятнышей изгибы и отростки зубцов.

Знак со временем упрощается и изменяется. Тамга последнего суверенного правителя Киева, князя Даниила Романовича Галицкого (1240) имела вид уже скорее буквы «I» с изогнутыми отростками» с обеих сторон.

Но в любом случае история «родовых знаков Рюриковичей» показывает генетическую связь их начертаний от времен Святослава и до самого монгольского нашествия. Можно даже выстроить убедительный хроно-типологический ряд таких знаков, что не так давно любопытно сделал киевский нумизмат Валерий Нечитайло.

Сребреник Святополка. На реверсе монеты выбит княжеский знак Святослава в виде двузубца, левый зубец которого заканчивается крестом

С формально-методологической точки зрения профессор Грушевский допустил элементарную ошибку, вырвав артефакт из исторического контекста и исторического процесса. Гораздо грамотнее было бы, пожалуй, использовать идею «золотого плуга», упомянутую в ролике Вятровича. Да, плуг — это слишком не пафосно и приземленно. Ну и что? Зато убедительно! В гербе Ирландии используется образ золотой арфы с серебряными струнами — и ничего. В гербе Великобритании эта арфа с достоинством заняла место на третьей четверти геральдического щита, рядом с пафосными и возвышенными английскими золотыми леопардами и шотландским золотым «львом восстающим».

Но, все равно, получилось хорошо. Граверы князя Владимира Великого были достаточно искусны, чтобы создать красивый и изящный образ. И они не виноваты, что те, которые спустя более тысячи лет живут на их земле, так безбожно и безграмотно используют их шедевр. Вятрович явно не понимает процесса развития княжеских знаков в Древней Руси. Ну да Бог с ним, это сложно. Но он, либо по невежеству, либо по политическому пристрастию, допускает элементарнейшие ошибки. Потому что «это изображение находят фактически во всех княжествах, которые были на территории современной Украины вX-XIII веках» — это именно ошибка возбужденного политизацией ума экс-директора, вкладываемая в сознание общества. Древняя Русь — это территория от Карпат до Урала и от Балтийского моря до Крыма. Кроме Украины она включала в себя всю территорию современной Беларуси и значительную часть европейской России. А монеты с, пожалуй, самым красивым тризубом, Ярослав — внимание! — Мудрый чеканил в Новгороде.

Княжий знак Ярослава Мудрого

Так что, может, и хорошо, что Вятрович уходит в «цирк под куполом» (так киевляне с любовью называют Верховную раду)? Муза истории Клио хотя бы отдохнет от пятилетнего изнасилования…