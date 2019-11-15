Протесты в Грузии набирают обороты. Центральный проспект Руставели закрыт уже для транспорта. Возле парламента проходят акции протеста. В воскресенье, 17 ноября, объединенные силы оппозиционных фракций выйдут на массовый митинг.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Впрочем, сегодня вечером ожидается многотысячная толпа. Уровень кипения поднимается там с каждой минутой.

Напомним, что вчера парламент Грузии не утвердил поправки к закону о выборах. Управляющий страной олигарх Бидзина Иванишвили обещал 24 июня провести в парламенте закон, отменяющий смешанную систему избрания народных представителей. Сегодня 73 депутата направляются в парламент через выборы в одномандатных округах — мажоритарная система. А 77 депутатов — через партийные списки. Такая система позволяла использовать «административный ресурс» в одномандатных округах особенно эффективно.

Председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили дал слово гражданам Грузии, что следующие выборы в парламент, намеченные на ноябрь 2020 года, пройдут по пропорциональной системе партийных списков. Грузинские партнеры за рубежом видели в этой реформе правильный шаг к демократизации и избавлению от повышенной коррупции.

Всем друзьям и критикам на удивление — Бидзина Иванишвили передумал. Он провалил вчера голосование, изобразив бунт против него среди его же депутатов от мажоритарных округов. Однако простой взгляд на список голосовавших против или воздержавшихся указывает на обратное: доверенные лица олигарха голосовали против конституционной реформы.

(сс) Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили

Не будем голословными. Депутат Сулхан Махтадзе, состоящий в родственных связях с Иванишвили, голосовал против. Реформу проваливали близкий друг олигарха Виктор Джапаридзе, его кореш Лери Хабелов и закадычный друг его сына Давид Сонгулашвили. Список можно продолжить.

Версия о том, что к срыву реформы привели внутренние неурядицы внутри правящей партии, не может рассматриваться всерьез. В Грузии люди чувствуют себя обманутыми.

На этот раз мы имеем дело не с «технологиями» и не с мифическими «соросятами». К акциям протеста призывают те, кого считают «руками Вашингтона», вместе с их оппонентами из разряда «рук Кремля». Ждут слова от банкира Мамуки Хазарадзе. Его финансовая поддержка протестующим может сыграть важную роль в организации манифестаций, вплоть до ухода нынешней власти.

Правящую партию покинули уже девять ведущих парламентариев. Среди них первый вице-спикер парламента, заместитель спикера парламента, глава комитета по международным делам, глава комитета по евроинтеграции.

В эти часы в Тбилиси начинается приток тысяч протестующих. Любые прогнозы в отношении степени накала страстей там опрометчивы.

(сс) James Emery Грузинская полиция

Однако атмосфера в стране и в СМИ указывает на неизбежность громадной протестной волны. Похоже, что права была Нино Бурджаназе, когда объявила эти дни концом общественной карьеры Бидзины Иванишвили.

Но далее встанет вопрос: кто выйдет вперед после того, как протесты дадут свои результаты? Сможет ли Бурджанадзе утвердить свои идеи там, на гребне новой волны, или же бразды правления окажутся в руках коллективного Саакашвили с новым лицом? Вот в чем вопрос.