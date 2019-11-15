Темпы роста индийской экономики продолжают замедляться. В сентябре ежемесячный индекс промышленного производства достиг восьмилетнего минимума, сократившись более чем на 4%. По данным Центрального банка Индии, рост банковского кредитования отраслей в том же месяце упал до 2,7% — самого низкого уровня за прошедший год. Несмотря на то, что показатели в сфере услуг оказались несколько лучше, даже они достигли двухлетнего минимума, пишет Дхирадж Найяр в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

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Экономисты особо не верят в то, что всё изменится само собой. Правительству крайне необходимо оживить сферу инвестиций. Единственный способ добиться этого — сделать то, чего до сих пор всячески избегали: провести настоящую реформу так называемого «Большого взрыва».

Индийские чиновники действительно провели множество реформ с тех пор, как премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые пришёл к власти в 2014 году. Во время своего первого срока правительство Моди ввело в действие новый Кодекс о банкротстве и установило общенациональный налог на товары и услуги. Также правительство провело рекапитализацию и консолидацию государственных банков. В сентябре 2019 года индийские власти снизили ставку корпоративного налога с 30% до 22% для существующих компаний и до 15% для новых компаний. Это позволило повысить конкурентоспособность Индии по сравнении с остальной Азией. Правительство также объявило о мерах, направленных на оказание помощи загруженному сектору недвижимости, и ввело новые скидки для экспортёров.

Моди явно предпочитает проводить реформы постепенно, поскольку это снижает вероятность политической реакции. Моди нужно бояться своих сторонников так же сильно, если не больше, как и оппозиционных сил. Влиятельные представители правящей «Бхаратия джаната парти» и её членских организаций решительно выступают против масштабных торговых сделок, таких как Всестороннее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП), и приватизации государственных компаний.

(сс) Narendra Modi Символика партии «Бхаратия джаната парти»

Несмотря на то, что принятые реформы принесли пользу, сами по себе они оказались недостаточно мощными, чтобы оживить индийскую экономику и иностранных инвесторов. Проблемы Индии оказались слишком глубокими. Дивиденды от ограниченных реформ, проведённых в 1990-х и начале 2000-х годов, начинают сокращаться. Страна стала более интегрированной в мировую экономику, поскольку подписала соглашения о свободной торговле со странами Юго-Восточной Азии, Японией и Южной Кореей, однако большая интегрированность лишь подчёркивает недостаточную конкурентоспособность Индии.

Может оказаться, что инвесторам, в том числе индийцам, у которых сейчас больше возможностей из-за значительной либерализации счёта операций с капиталом, гораздо выгоднее инвестировать в другие страны Азии, чем в Индию. Это особенно верно, когда речь заходит о производстве. С другой стороны, даже в таких областях, как информационные технологии, где Индия когда-то была мировым лидером, рост заработной платы сделал её менее привлекательным местом для ведения бизнеса.

Если стоимость привлечения капитала, стоимость рабочей силы и стоимость земли не снизятся, общая конкурентоспособность экономики не сможет улучшиться настолько, чтобы привлечь к себе интерес инвесторов. Точно так же опора на неэффективные государственные компании ставит под угрозу эффективность целых секторов индийской экономики.

A.Savin Трущобы Индии

Всем хорошо известно, какие именно реформы необходимо провести, чтобы устранить сложившиеся проблемы. Рынок капитала необходимо пересмотреть. Необходимо приватизировать как минимум два крупнейших государственных банка. Нужно принять более гибкие законы, регулирующие рынок труда. Если Китай и другие конкуренты Индии бесплатно предоставляют землю промышленным предприятиям, то Индия не может позволить себе сохранить систему, при которой за землю необходимо платить огромную рыночную цену. Необходимо также продать не только неэффективные, но и успешные компании, входящие в государственный сектор.

Прямо сейчас, несмотря на недавние меры, направленные на поддержку бизнеса, индийское правительство посылает смешанные сигналы. Его решение остаться вне ВРЭП может быть воспринято как стремление сохранить сложившийся статус-кво, конечно, если за этим решением не последуют многочисленные внутренние реформы. Это впечатление может подорвать результаты уже проведённых реформ, в частности отпугнуть иностранных инвесторов и укрепить порочный круг, который замедляет рост экономики.

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Индия реально может принять пакет реформ «Большого взрыва», страна нуждается в этом больше, чем могут себе представить нервные индийские министры. Главное — это дать понять рынку, что правительство готово ставить перед собой серьёзные и амбициозные цели. От 12 до 18 месяцев было бы достаточно для того, чтобы согласовать пакет реформ. По истечении этого периода «Бхаратия джаната парти» должна заручиться поддержкой со стороны парламентского большинства, чтобы облегчить процесс принятия необходимых законопроектов.

Моди по-прежнему пользуется огромной популярностью и может утверждать, что «Бхаратия джаната парти» уже выполнила большую часть своей социальной повестки. Но для того, чтобы деятельность правительства приобрела действительно преобразующий характер, оно должно оживить экономический рост и вывести его на более высокую траекторию в течение следующих двух десятилетий. Правительство больше не может медлить.