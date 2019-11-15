Самая крупная проблема, с которой в настоящий момент столкнулись США, — это борьба со страной (Китаем), с которой они гораздо сильнее взаимосвязаны, нежели с любым предыдущим конкурентом. В Вашингтоне всё чаще раздаются призывы к полному отказу от отношений с Китаем. Несмотря на то, что вице-президент США Майк Пенс недавно заявил, что подобное разъединение не входит в официальную повестку дня Вашингтона, похоже, что американская администрация в отношениях с Китаем придерживается принципа «лучше перебдеть, чем недобдеть», ограничивая связи, которые кажутся рискованными, пишут Скотт Кеннеди и Джуд Бланшетт в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

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Осознанно или нет, но подобный подход американской администрации подталкивает США и Китай к стремительному распаду отношений. При этом нет чёткого понимания масштабов сопутствующего ущерба и того, как именно должен выглядеть успешный исход такого начинания. Подобное разъединение сделает США беднее, а также ослабит их национальную безопасность. Нам необходимо установить более разумные рамки реагирования на политику Китая.

Разделение двух экономик может показаться отличной идеей, однако она базируется на трёх мифах. Во-первых, США и Китай не соединены между собой по принципу «вилка и розетка», в рамках которого могут существовать только два варианта: полная интеграция или полная автаркия. На самом деле существует широкий спектр взаимоотношений между двумя странами. Уровень интеграции сильно варьируется в разных секторах экономически и финансов.

Во-вторых, сторонники разъединения почему-то считают, что правительство США может полностью контролировать процесс, в то время как все остальные будут играть пассивную роль. На самом деле, несмотря на то, что Вашингтон может создавать определённые ограничения и препятствия на пути интеграции, компании и другие правительства, в том числе правительство Китая, также могут определять текущий процесс.

Когда президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «настоящим американским компаниям отдан приказ немедленно начать поиск альтернативы Китаю», американские руководители просто пожали плечами и продолжили заниматься своим делом. Некоторые компании вывезли из Китая часть своей продукции, предназначенной для глобальных рынков, но при этом увеличили инвестиции в китайскую экономику. Несмотря на новые меры по контролю за экспортом, многие американские компании продолжают продавать микрочипы китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies через свои зарубежные филиалы.

A4-Nieuws Huawei

Между тем Китай обхаживает другие страны, предлагая им более широкий, хотя и селективный, доступ к рынкам, одновременно устанавливая новые барьеры для американских компаний и стремясь к достижению технологической независимости. Односторонняя американская попытка разъединить между собой две экономики в конечном итоге может закончиться тем, что именно США, а не Китай, окажутся в изоляции.

В-третьих, логика разъединения предполагает, что расширение связей с Китаем по своей природе угрожает безопасности Соединённых Штатов, поэтому единственным рецептом остаётся противодействие интеграции. Если честно, то более тесные связи действительно связаны с некоторым ростом уязвимости, особенно в киберпространстве. Но более тесные связи также позволят укрепить безопасность США, интегрировав Китай в международные институты и сделав его зависимым от западных технологий и рынков, увеличив таким образом прибыль американских компаний. Полученные деньги позволят финансировать новые исследования и разработки, что, в свою очередь, укрепит основы военной мощи США.

Альтернативой разъединению является отказ от наивности в отношении Китая. Необходимо принять более разумный подход к интеграции. Этот подход потребует больших усилий для обеспечения того, чтобы взаимодействие с Китаем было экономически справедливым, укрепляло бы безопасность США и соответствовало американским ценностям. Делая упор на интеграцию, а не на разделение, мы увеличиваем шансы на то, что США смогут эффективно сотрудничать с другими правительствами-единомышленниками, промышленностью, всеми заинтересованными сторонами и, таким образом, более эффективно конкурировать с Китаем.

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Торговые переговоры между КНР и США

Мы предлагаем перенести фокус внимания с разъединения двух экономик на то, что мы называем «управляемой взаимозависимостью» с Китаем. Например, экспортный контроль и инвестиционные ограничения все ещё необходимы, чтобы сделать дальнейшую торговлю стратегически более жизнеспособной. Но такие меры не должны превратиться в пит-стопы на пути к полномасштабному прекращению связей. Точно так же, несмотря на то, что США необходимо создать надёжные механизмы для мониторинга финансирования научных исследований, которые проводят китайские учёные, цель должна состоять в том, чтобы повысить целостность транснациональных исследований, а не отказаться полностью от взаимодействия с Китаем.

Более целостная концепция взаимозависимости и взаимодействия будет способствовать не только развитию экономических связей, но и других элементов отношений. Если действия США и дальше будут носить лишь оборонительный характер, так же как сейчас, определённое разъединение окажется практически неизбежным. Однако если США проявят инициативу с точки зрения установления нового равновесия, то несколько ограниченные отношения могут оказаться более устойчивыми.