В пресс-центре посольства Республики Казахстан в Москве прошла международная историческая конференция, посвященная изучению личности Ораз-Мухаммеда — основателя дипломатических отношений Казахстана и России, хана Касимовского царства. В конференции приняли участие научные деятели, историки, профессора университетов Казахстана и России.

Пресс-служба посольства Республика Казахстан в РФ Ученые оценили роль касимовского хана Ораз-Мухамеда в современной истории

Московский царевич казахской орды

Открывая конференцию, посол Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов заметил, что глубокие исследовательские биографические материалы и события, непосредственно связанные с султаном Ораз-Мухаммедом, представлены в романе казахского писателя Мухтара Магауина «Вешние снега», а деяния Ораз-Мухаммеда на российских просторах были известны не только в Великой степи, но и далеко за ее пределами. Глава диппредставительства также сказал: «Не случайно Ораз-Мухаммед в народной памяти не в меньшем почете, чем имена прославленных царей и великих ханов. Все это, в конечном итоге составляет единую духовную память и культуру наших народов».

Биография Ораз-Мухаммеда, по мнению многих историков, достойна настоящего приключенческого романа. В ней присутствуют все составляющие популярного литературного жанра: сражения, интриги, предательство и месть.

Согласно историческим источникам, которые перечислил доктор исторических наук Мурат Абдиров, казахский султан из династии Джучи, хан Касымовского царства — Ораз-Мухаммед — был сыном Ондан-султана, младшим двоюродным братом Тауекель-хана, потомком Орыс-хана в седьмом колене. В русских летописях Ораз-Мухаммеда называют «царевичем казахской орды».

Пресс-служба посольства Республика Казахстан в РФ Ученые оценили роль касимовского хана Ораз-Мухамеда в современной истории

В 1586 г. Ораз-Мухаммед прибыл в столицу Сибирского ханства — Иккер (Кышлык) вместе со своим близким родственником Кыдыргали Косанулы Жалаири. В 1588 г., во время совместной соколиной охоты с сибирским ханом Сейдахметом (Сейдек) Ораз-Мухаммед попадает в плен к русским отрядам. В сентябре того же года он был отправлен в Москву. Московский царь привлек Ораз-Мухаммеда к службе. На царской службе Ораз-Мухаммед принимал участие в торжественных приемах, устраиваемых в царском дворце, сидел по левую руку от царя, что считалось тогда великой честью.

В 1590 г. Ораз-Мухаммед участвовал в войне русских против шведов, а в 1598-м — против Крымского ханства. В 1610 г. русский царь Борис Годунов назначает Ораз-Мухаммеда ханом Касимовского царства, которое располагалось на берегу Оки. Использование представителей восточной властной элиты на царской службе являлось в то время обычной политикой русских царей.

В 1608 году Ораз-Мухаммед, перейдя на сторону Лжедмитрия II, стал одной из заметных фигур при «царском» дворе. В дальнейшем Лжедмитрий II убивает его руками наемников во время совместной охоты на берегу реки Оки. В свою очередь соратник Ораз-Мухаммеда Петр Урусов (потомок золотоордынского хана Едигея) расправляется с самозванцем.

Загадочное Касимовское ханство

Судьба Ораз-Мухаммеда тесно связана с историей Касимовского ханства. Это государственное образование на территории Московской Руси, возникшее в XVI веке. Оно просуществовало более двухсот лет с центром в городе Ка­си­мов, во главе с представителями династии Чин­ги­си­дов. История ханства до сих пор является объектом жарких дискуссий, участниками которых выступают авторитетные историки. По мнению Ильи Зайцева, руководителя Центра сравнительного изучения цивилизаций Института научной информации по общественным наукам РАН, Касимовское ханство — действительно уникальное явление прошлого. Когда оно возникло? Какой статус имело? Какая роль отводилась ему в российской истории? Почему царство «чингизидов» рухнуло? Вот главные вопросы, которые являются спорными для ученых. Сегодня этот феномен изучен отнюдь не до конца.

В этой связи Зайцев рассказал о результатах исследований документальных материалов из архивов РАН о Касимовском ханстве. Они были собраны в 20-е годы прошлого века советским востоковедом-тюркологом Владимиром Гордлевским. Ученый подтвердил, что источников о Касимове крайне мало, и каждый новый, открываемый историкам документ очень ценен. Сохранившиеся документы середины XVI века в форме копий и оригиналов раскрывают отдельные сведения о территориальных границах Касимовского ханства, укладе жизни и отношениях с Москвой. Историк отметил, что многие документы все еще не опубликованы. Но уже сейчас понятно, что названные источники заслуживают отдельного исследования, поскольку это уникальный комплекс, раскрывающий историю Касимовского ханства.

Память о хане

Участники конференции были единодушны в том, что многовековое переплетение народов Казахстана и России породило целую плеяду государственных и общественных деятелей, сыгравших одинаково значительную роль в истории двух стран. Среди них назывались имена: Арслана, потомка сибирского хана Кучума — «квазицаря» Касимова в царствование Михаила Федоровича Романова, Евдокии Кучумовны — родной тетки Петра I и др. Вообще, по мнению Андрея Белякова, старшего научного сотрудника Института российской истории РАН, татарские Чингизиды оставили значительный след в истории России XVII века.

Пресс-служба посольства Республика Казахстан в РФ Ученые оценили роль касимовского хана Ораз-Мухамеда в современной истории

Однако наиболее яркой фигурой в хронике взаимоотношений двух стран историками был признан Ораз-Мухаммед-хан. Организаторы конференции подчеркнули: «Уроки мужества, верности, мудрости, которые дает нам хан Ораз-Мухаммед со страниц истории, и сегодня значимы для формирования новых поколений граждан, показывают ценностный ориентир для нашей молодежи, пример подлинного служения, преданности государственной идее, собирания земель и народов, той самой исторической общности. Память о хане Ораз-Мухаммеде навсегда останется в сердцах казахов и русских как важная часть общей истории».

Подводя итоги Международной конференции, директор Института истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов обобщил историческое значение личности Ораз-Мухаммеда. В данной связи он указал: Ораз-Мухаммед, как потомок Чингизидов, достойно представил ханов в истории России; он явился первопричиной устойчивых связей между Россией и Казахстаном; активная деятельность Ораз-Мухаммеда на исторической арене того времени зафиксирована в архивах России, Польши и Ирана; хан занял достойное место в иерархии Московского царства; трагическая кончина Ораз-Мухаммеда стала символическим преддверием окончания Смутного времени и воцарения династии Романовых: Ораз-Мухаммед являлся видным военачальником того времени; Ораз-Мухаммед был настоящим патриотом своей родины, верным слугой России.

Напомним, в октябре 2019 года казахстанская общественность уже отметила 447-летие со дня рождения хана Ораз-Мухаммеда. И сейчас готовится к изданию трехтомная история Казахстана, в которой личности хана будет отведено достойное место. Более того, в республике планируют включить соответствующие разделы об Ораз-Мухаммеде в школьные и вузовские учебники, а молодых историков мотивируют к новым исследованиям по этой тематике.

В свою очередь, в России, в городе Касимове Рязанской области, установят мемориальную плиту правителю Касимовского ханства, султану Ораз-Мухаммеду. Автором идеи установки памятника стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов. В своем заключительном слове на конференции он отметил, что знание истории — основа для налаживания добрососедских отношений между нашими странами, а образ Ораз-Мухаммеда — хороший повод, чтобы разобраться в прошлом и сделать соответствующие выводы на будущее.