



Сайт президента Турции Эрдоган и Трамп

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и провел с ним переговоры. С американской стороны в них участвовали государственный секретарь США Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс и пять сенаторов-республиканцев. Но сначала Трамп и Эрдоган провели переговоры в формате тет-а-тет в закрытом для прессы режиме. Они продлились час и 15 минут. О чем говорили лидеры двух государств можно только предполагать. Но с высокой долей вероятности.

Когда Эрдоган согласился с «пакетной» повесткой, состоящей из двух вопросов — ситуации на севере Сирии и российских зенитных ракетных комплексов С-400 — теоретически можно было предполагать следующее. Анкара может согласиться на пересмотр контракта с Россией по С-400, пойти с ней на осложнения, но при обязательном условии, что американцы изменят свою позицию по отношению к сирийским курдам. Эта проблема сейчас для Турции первична. Тем более, что она была не только актуализирована, но и стала превращаться уже в острую региональную проблему исключительно благодаря политике и усилиям Вашингтона. Но не России. Выступая на втором парижском Форуме мира, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США стремятся создать «квазигосударство» в Сирии. По его словам, американская сторона просит страны Персидского залива о больших инвестициях, чтобы образовать местную администрацию, отделить часть Сирии и контролировать находящиеся там нефтяные месторождения. Возникновение курдского анклава в Сирии, который может претендовать на некую форму государственности, в перспективе ставит вопрос и о сохранении территориальной целостности Турции.

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Эрдоган это хорошо понимает и видит, что на курдский проект «завязаны» и ее европейские партнеры по НАТО, которые на протяжении последних полутора лет активно помогали курдам в формировании собственных боевых подразделений для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Именно по этой причине у Анкары возникли проблемы с альянсом НАТО, и дело вовсе не в российских комплексах. Что касается Трампа, то высказывались предположения, что на переговорах с турецким коллегой он будет пытаться «замотать» курдскую проблему рассуждениями о С-400. Или предлагать Эрдогану вступить в негласный контакт с руководством курдских сил самообороны в Сирии. Так оно и произошло, когда он совместную пресс-конференцию в Овальном кабинете открыл именно этим вопросом. «Приобретение Турцией современной российской военной техники, такой как С-400, создает для нас очень серьезные проблемы, и мы постоянно об этом говорим, — отметил президент США. — Мы затрагивали эту тему сегодня, будем обсуждать ее и в дальнейшем. Надеюсь, мы сможем урегулировать эту ситуацию и что-нибудь придумаем».

И как бы в стороне осталось то, что накануне встречи двух лидеров палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о введении санкций против Турции, однако не из-за С-400, а из-за ее военной операции в Сирии. Потом Трамп говорил о возможностях доведения объемов совместной торговли до 100 млрд долларов, показателя, практически в четыре раза превышающего нынешний. Попытки же Эрдогана обозначить разногласия с американцами по ситуации на севере Сирии и в отношении курдов оказались безуспешными. Но интрига стала раскручиваться в самом неожиданном направлении. Молчавший после своей отставки с поста советника по национальной безопасности президента США Джон Болтон подверг особо жесткой критике действия Трампа в отношении Турции, заявляя, что он, как на Украине, так и в Турции «руководствуется личными или финансовыми интересами». По оценке некоторых американских экспертов, «Болтон может стать ключевым свидетелем в рамках процедуры импичмента Трампа» при помощи добавления турецкой проблематики.

Джон Болтон

Ведь именно президент США во время телефонного разговора с Эрдоганом, который состоялся 6 октября, дал согласие на вывод американских войск с северо-востока Сирии, чтобы турецкая армия могла начать наступление против сирийских курдов в этом районе. Мы полагаем, что тема «закрытых» договоренностей между Трампом и Эрдоганом непременно будет всплывать по ходу развития событий в регионе. Вот почему итоги их переговоров в Вашингтоне вызывают двоякое чувство. Вроде бы о чем-то говорили и договорились. Но о чем конкретно, куда и кому дальше Эрдоган станет посылать свои двусмысленные сигналы, пока никто не знает.