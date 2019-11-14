Если президент США Дональд Трамп надеется вернуть на свою сторону экономических консерваторов, то ему следует хорошенько постараться. Во время своего выступления во вторник, 12 ноября, в Экономическом клубе Нью-Йорка Трамп попытался решительно защитить свою репутацию с точки зрения экономического роста и создания новых рабочих мест, пишет Карл Смит в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Аргументы Трампа в пользу торговой войны оказались убедительными с точки зрения риторики, но не с точки зрения экономического анализа. Американский президент напомнил аудитории о политических достижениях своей администрации, которая снизила налоги, провела политику дерегулирования и поддержала рост в энергетическом секторе Соединённых Штатов. В результате данной политики темпы роста экономики США оказались выше, чем прогнозировали экономисты.

Кабинет министров Дональда Трампа

Все эти достижения могут оказаться под угрозой, если Белый дом займёт кандидат от Демократической партии в президенты США. Даже возвращение к относительно умеренной политике бывшего президента США Барака Обамы привело бы к отмене дерегулирования и затяжной борьбе за расширение налоговых льгот. И если Обама стремился поддержать сланцевую отрасль США, ни один президент-демократ не станет этого делать в 2021 году.

Трамп также решил умерить свою критику в отношении Федеральной резервной системы США. Атаки Трампа на ФРС в социальных сетях вызвали опасения по поводу независимости Центрального банка. Во вторник, 12 ноября, Трамп сделал более скромные замечания, озвучив в целом правильный аргумент о том, что ФРС слишком поторопилась увеличить процентные ставки в 2018 году и долго медлила с понижением ставок в 2019 году.

Что касается торговой войны, то президент США признал, что она оказала негативное влияние, отметив, что сильная экономика дала ему место для манёвра. Один из представителей аудитории в ходе дискуссии указал на то, что в 2018 году инвестиции в экономику США были значительными, однако в 2019 году ситуация с инвестициями ухудшилась. Трамп не стал с этим спорить, указав на то, что гораздо опаснее было ничего не предпринимать.

Federalreserve.gov ФРС США

Таким образом, Трамп подтвердил то, о чём экономические обозреватели уже давно подозревали: экономика идёт по правильному, но не очень трудному пути. Теория состоит в том, что президент США будет вести торговую войну до тех пор, пока экономика остаётся сильной, и откажется от торговой войны, если экономика ослабнет. Трамп отметил, что выдающимися экономическими показателями можно пожертвовать, поскольку статус-кво оказался неустойчивым.

Экономисты неохотно признавали, что недооценили разрушительное влияние роста торговли с Китаем. В частности, они не смогли адекватно оценить расходы по урегулированию убытков. Стандартный экономический анализ указывает на то, что торговля может привести к потере рабочих мест в одних секторах экономики, но при этом она может привести к росту рабочих мест в других. Проблема заключается в том, что рабочим крайне сложно перейти из одного сектора экономики в другой. Если экономический сдвиг будет происходить постепенно, то естественный отток вышедших на пенсию пожилых работников и одновременный выход на рынок труда молодых рабочих облегчит процесс перехода. Однако, когда сдвиг происходит быстро, сотням тысяч рабочих, которые прошли только половину своего карьерного пути, будет крайне сложно найти хорошую работу.

Давление со стороны торговых преобразований со временем только усилится, что в конечном итоге может привести к массовым увольнениям, когда экономика столкнётся с рецессией. Именно это и произошло во время мирового экономического кризиса. Более того, несмотря на то, что на рынке труда вновь возник высокий спрос на рабочую силу, шрамы от этого быстрого перехода никуда не делись.

skeeze Рабочий

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Новая торговая война не сможет залечить эти шрамы. На самом деле ситуация может только ещё больше ухудшиться, что может спровоцировать дополнительные сбои и увеличить неопределённость в секторах экономики, наиболее подверженных международной конкуренции. По этой причине те самые рабочие из штатов, входящих в «Ржавый пояс», которым Трамп пытается помочь, больше остальных пострадают от его политики.

Тем не менее Трамп, похоже, не намерен менять курс в сфере торговли. Скорее всего, сейчас он пытается убедить рабочих пойти на компромисс: понести некий ущерб сейчас для обеспечения лучшего роста в будущем. К сожалению, такая позиция не соотносится с реальным положением дел.