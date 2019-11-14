О том, на какие социальные льготы и выплаты имеется право у жителей России, родители, готовящиеся к пополнению в семье, знают далеко не всегда. При этом жизненные ситуации разнообразны и нередко преподносят сюрпризы. У семьи новорождённого могут возникнуть вопросы: может ли уйти в декрет отец ребёнка, положены ли выплаты домохозяйкам, получит ли детское пособие вместо матери, вышедшей на работу, бабушка? Корреспондент ИА REGNUM обратился к экспертам Фонда социального страхования России, чтобы разобраться в ситуации.

(сс) StockSnap Беременная женщина

Специалисты отметили, что пособие по беременности и родам или декретные в России, согласно законодательству, может получить исключительно будущая мать ребёнка.

«Оно равно 100% среднего заработка беременной женщины, но в 2019 году не больше 301 095,2 руб. за 140 дней декретного отпуска. Ещё одна выплата от ФСС РФ, которая выдаётся только маме, — единовременное пособие для женщин, вставших на учёт в медорганизациях в срок беременности до 12 недель (в 2019 году — 655,49 руб.)», — рассказали в Фонде.

Отец ребёнка имеет право на получение единовременного пособия, размер которого в 2019 году составляет 17 479,73 руб. Для этого работодателю нужно принести справку с места работы матери о том, что она не получала такое пособие.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет может получать мать новорождённого, а также вместо неё отец, бабушка или другой родственник, фактически ухаживающий за малышом. Эксперты обратили внимание на важный нюанс — претендующий на выплаты родственник должен работать по трудовому договору и быть застрахованным в системе обязательного социального страхования. Например, работающей бабушке для получения пособия нужно будет оформить на работе отпуск по уходу за ребенком. Статья 256 Трудового кодекса РФ гарантирует право на такой отпуск. При этом его можно брать частями и чередоваться с кем-то из родственников.

Неработающие матери за счёт средств Фонда социального страхования получить не смогут. Обязательные выплаты в связи с материнством им положены по линии социальной защиты. Для их получения нужно обратиться в местные органы соцзащиты.

Индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на пособия из средств соцстраха, если добровольно встали на учёт в ФСС РФ и уплатили взносы.

Работающая по трудовому договору мать вправе получить и декретные, и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Оно равно 40% среднего заработка женщины (или другого члена семьи, находящегося в отпуске по уходу). Эксперты напомнили, что предельный размер пособия в 2019 году составляет 26 152,27 руб. в месяц. Минимальный с 1 февраля 2019 года равен 3277,45 руб. при рождении первого ребенка и 6554,89 руб. при рождении второго и последующих детей.