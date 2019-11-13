Вид нефтепродуктов Биржевые цены (усредненные), тн/л Мелкооптовые цены без учета затрат на доставку а/транспортом, тн/л Цены на АЗС ВИНК, л. «При таких высоких мелкооптовых ценах, с учетом стоимости доставки от нефтебазы и эксплуатационных расходов на АЗС, независимые АЗС будут вынуждены либо поднимать розничные цены на зимнее дизельное топливо на 4−5 рубля относительно сегодняшних цен, либо закрывать реализацию данного вида топлива», — сказано в обращении, которое направлено в ФАС. Антимонопольщиков просят принять меры в отношении сбытовых подразделений нефтяных компаний для обеспечения реализации топлива по рыночным механизмам в соответствии со ст. 44 ФЗ-135 «О защите конкуренции», а также исполнения поручений заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака и соглашений между Минэнерго России, ФАС России и нефтяными компаниями о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов. Для устранения возникшего диспаритета мелкооптовых и розничных цен на зимнее дизельное топливо участники Российского топливного союза предлагают ввести на ограниченный период времени хорошо зарекомендовавшие себя индикативные мелкооптовые региональные цены, основанные на сложившихся потребительских ценах. «Исходя из анализа биржевых, мелкооптовых и розничных цен нефтяных компаний, мы видим нарушение прав независимых топливных операторов на справедливое рыночное ценообразование в розничном звене, что может привести к очередной волне банкротства независимых АЗС. Кроме того, данная ситуация является стимулом для поступления в регион большого объема суррогатных нефтепродуктов, не соответствующих требованиям Технического регламента», — отмечается в заявлении независимых участников топливного рынка. Дым из выхлопной трубы Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент российского топливного Союза Юрий Матвейко, до недавнего времени розничные цены на топливо, к примеру в Алтайском крае, были изначально ниже, чем везде. «Соответственно, они и заморозились на низком уровне. Но на сегодняшний день в России наблюдается дефицит зимнего дизельного топлива. Нефтяные компании до сих пор не вышли на указанные и заявленные производственные объемы, соответственно, есть дефицит. Кроме этого, большие объемы топлива отправляются на экспорт — нефтяные компании не полностью обеспечивает внутренний рынок, но экспортируют топливо. Поэтому на внутреннем рынке наблюдается дефицит и цены резко идут вверх. Прирост по регионам составил от 7 до 8 тыс руб. за тонну, хотя обычно стоимость летнего и зимнего дизельного топлива отличается не более чем в 3−3,5 тысячи рублей. Ну и, на наш взгляд, нефтяные компании просто в очередной раз не сбалансировали рынок из-за отсутствия продукта и большого спроса», — пояснил Юрий Матвейко. Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС По его оценке, если частная АЗС сейчас купит дизельное топливо на сбыте у нефтяной компании мелким оптом, то продавать его будут по цене минимум 53−54 рубля за литр. Юрий Матвейко считает это неприемлемым. «Мы надеялись на то, что индикативные цены будут каким-то образом сохранены, но нефтяные компании от этого ушли. Хотя на Дальнем Востоке такое сохранилось, и там нет такого роста оптовых цен на нефтепродукты, как у нас», — отметил вице-президент российского топливного рынка Юрий Матвейко. Как уже сообщало ИА REGNUM, топливный кризис в России был спровоцирован непомерными аппетитами нефтяных компаний, которым в условиях повысившихся мировых цен на нефть и низкого курса рубля стало выгодно продавать свои продукты за рубеж. Дошло до того, что к середине лета 2018 г. цена литра бензина в отдельных регионах России превысила 50 руб. Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин Читайте также: Оскандалились: цены на АЗС растут вопреки обещаниям нефтяников и чиновников Тогда правительство России пошло на сделку с компаниями. Была объявлена заморозка в начале розничных, а затем и и мелкооптовых цен на моторное топливо, а также сделаны некоторые налоговые послабления. До недавнего времени чиновники утверждали, что существенного роста бензиновых цен не произойдёт. Читайте также: В Новосибирске подскочили цены на дизельное топливо и газ Читайте также: Глава Сахалина считает цены на бензин высокими, но сделать ничего не может Читайте также: Бензин на АЗС Хабаровского края подорожал пятый раз за год Читайте также: Цены бьют рекорды: бензиновый ажиотаж на подходе Читайте также: «Не можешь — слезай!»: правительство не справится с ростом цен на бензин