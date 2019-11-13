



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направляется с визитом в США, где он намерен обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом две главные проблемы: ситуацию на северо-востоке Сирии и закупку российского зенитного ракетного комплекса С-400. Сложно определить, какая именно из сторон определила такую переговорную повестку. Но Анкара ее приняла. Наконец, еще один сюжет, который активно обыгрывается турецкой дипломатией: отношения между Эрдоганом и Трампом. Начнем с него.

Турецкий эксперт Явуз Байдар, анализируя ситуацию на этом направлении, считает, что «игру» пытается вести все же Эрдоган. «Многие удивляются тому, что он не отменил и не отложил свой визит в Вашингтон, когда подавляющее большинство Конгресса США решительно выступает против этого, — пишет Байдар. — Палата представителей приняла две резолюции после турецкого вторжения на север Сирии. Одна признала Геноцид армян, другая рекомендовала ввести масштабные санкции против правительства Эрдогана. В более ранние периоды нормализации каждый акт такого рода должен был бы свернуть отношения, отозвать турецкого посла для «консультаций» с США и даже попросить американских дипломатов уехать. Однако Эрдоган поступает как раз наоборот, и в этом действительно загадка». Более того, накануне визита турецкого лидера представитель Белого дома заявил, что Вашингтон «не собирается покидать альянс с сирийскими курдами, входящими в состав Сирийских демократических сил (СДС)».

Knut Jensen Явуз Байдар

Накануне курдские сайты сообщили, что возглавляемая американцами международная коалиция по противодействию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «направила в Сирийский Курдистан подкрепление из десятков военных и грузовых автомобилей, которые прибыли через пограничный переход «Семалке» и направились в сторону города Эль-Камышлы». В свою очередь глава американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что «Вашингтон возобновляет совместные с сирийскими курдами усилия по уничтожению остатков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», и для выполнения этой задачи Пентагон планирует сохранить около 600 американских солдат в северной части Сирии. Так что вряд ли Трамп что-либо изменит в этом отношении.

Советник Эрдогана по международным делам Месут Касин также предостерегает, что рассчитывать президенту «исключительно на Трампа — рискованная стратегия, это русская рулетка в отношениях, которым больше века». Тем не менее турецкий лидер продолжает раскручивать эту «рулетку». Он перестал упоминать достигнутые в Сочи договоренности и вводит принцип так называемой «равной ответственности», хотя турецкая операция поставлена на паузу благодаря соглашениям о прекращении огня в Сочи. «Ни Россия, ни США не смогли очистить от террористических организаций (территории на северо-востоке Сирии — С. Т.) в отведенное время, — говорит Эрдоган. — Мы обсудим эту тему с Трампом, а после этого, вернувшись из США, проведем с Путиным телефонные переговоры».

Согласно утверждениям президента Турции, курдские формирования Отрядов народной самообороны (YPG) не вывели своих бойцов из сирийских городов: Манбидж, Телль-Рифаат, Телль-Абъяд и Камышлы, и он грозится возобновить боевую операцию на севере Сирии. Как считают некоторые турецкие аналитики, Эрдоган пытается перед этим «развести» США и Россию. Однако против возобновления Анкарой операции в Сирии стали активно выступать в регионе: Лига арабских стран, союзный туркам Катар и даже партнер по астанинскому процессу Иран, который стал настаивать, что «в Сирии должны присутствовать лишь страны, оказавшиеся там по приглашению Дамаска». Это значит, что региональные альянсы Турции на грани разрушения, а в случае возобновления военной операции в Сирии Анкара окажется в международной изоляции.

Что же касается второй темы предстоящих переговоров Трампа и Эрдогана, российских С-400, то и на этом направлении Вашингтон предпринял действия упреждающего свойства. Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен заявил, что «в НАТО нет места для крупных закупок оружия у России». Ранее, по данным турецких СМИ, американский президент направил турецкому коллеге письмо, предложив снять санкции, если Анкара не будет активировать российские комплексы и прекратит их закупки. Турция ответила, что готова приобрети Patriot, но Вашингтону этого мало. The Washington Post сообщает, что Трамп предложил Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов и «обходной путь» разрешения ситуации с санкциями, которые в Соединенных Штатах пообещали ввести против Анкары за С-400.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Сам факт придания гласности такой информации, достоверность которой подтверждает «Голос Америки», является для Турции унизительным. Но ее дипломатия сама во многом повинна в том, что национальные интересы страны американцы закручивают, как бильярдный шар. Как выйдет из такой сложной ситуации Эрдоган, сказать сложно. Многое предопределят его переговоры с Трампом, хотя далеко не всё. Против Анкары настроены почти все европейские партнеры по НАТО, считающие, что «Турция, член альянса, совершает агрессивные действия без согласования с нами». И, как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, ведет к тому, что «появляется угроза восстановления влияния террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На Ближнем Востоке, где в эпицентре оказалась Турция, назревают события исторического характера.