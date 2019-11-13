



Yancho Sabev

Посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк, совершающий сейчас турне по Балканам, где он встречается с христианскими лидерами, в очередной раз попал в поле зрения Пекина. В начале этой недели официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал заявление Браунбэка, сделанное им по итогам посещения в конце октября проживающего в Индии в изгнании Далай-ламы XIV, Тэнзин Гьяцо. Как заявил посол по особым поручениям, Вашингтон намерен создать глобальную коалицию для лоббирования того, чтобы отныне процесс перерождения Далай-ламы проходил под контролем международного сообщества, ООН, а не Китая, как сейчас.

«Далай-лама XIV — это политический изгнанник, который уже давно занимается антикитайской сепаратистской деятельностью за рубежом, используя религию в качестве прикрытия, — заявил в ходе брифинга для журналистов представитель МИД КНР. — Китай решительно выступает против любой формы контактов между иностранными официальными лицами и им. Реинкарнация Живых Будд — это институт преемственности, уникальный для тибетского буддизма и управляемый закрепленными религиозными ритуалами и историческими соглашениями. Китайское правительство проводит политику свободы вероисповедания. Система реинкарнации уважается и защищается Регламентом религиозных дел и Руководством по реинкарнации Живых Будд. Институт реинкарнации Далай-ламы существует уже несколько сотен лет. Сам Далай-лама XIV был найден и признан в соответствии с религиозными ритуалами и историческими соглашениями, его преемственность была одобрена тогдашним центральным правительством. Поэтому реинкарнация Живых Будд, включая Далай-ламу, должна соответствовать китайским законам и нормам, следовать религиозным ритуалам и историческим соглашениям».

Как подчеркнул Гэн Шуан, «США пытаются использовать свободу вероисповедания в качестве прикрытия, чтобы выдвигать бессмысленные обвинения против Китая и даже вмешиваться во внутренние дела Китая, используя площадку ООН». С этим трудно не согласиться, учитывая, что в случае напряженностей на линии американско-китайских отношений в Вашингтоне начинают сразу же вспоминать о религиозной свободе в КНР. Правда, до сих пор внимание политиков и дипломатов Соединенных Штатов было сосредоточено на уйгурах-мусульманах, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. С чем же связан их нынешний интерес к Далай-ламе? В сентябре этого года член палаты представителей США демократ Джеймс Макговерн (штат Массачусетс), являющийся председателем процедурного комитета, внес законопроект, который запрещает Пекину открывать любые новые консульства в Соединенных Штатах до тех пор, пока Вашингтону не разрешат открыть дипломатическое представительство в Лхасе (столице Тибета, захваченного КНР в 1950 году). Помимо того, вводятся санкции против китайских чиновников, которые вмешиваются в процесс перерождения Далай-ламы.

Лхаса

Фактически эта позиция является отражением консенсуса американских Демократической и Республиканской партий. Интерес вызывает и то, что за три дня до встречи с Браунбэком сам Далай-лама XIV сообщил, что традиции перерождения Живых Будд в Тибете должен быть положен конец. По его словам, институты должны принадлежать народу, а не отдельному лицу. И назвал представительство Далай-ламы наследием «феодальной системы», которая должна уйти в прошлое. Это неожиданное заявление от наследника многовековой традиции, хотя Далай-лама XIV является именно тем, кто не в первый раз ломает устоявшиеся представления. Но вначале о нем самом. Родился будущий лидер тибетского народа 6 июля 1935 года в крестьянской семье. В двухлетнем возрасте ребенка, который в то время носил имя Лхамо Дхондуп, признали воплощением предыдущего Далай-ламы XIII, Тхуптена Гьяцо. Последователи тибетского буддизма почитают Далай-лам как воплощение бодхисаттвы сострадания и покровителя Тибета. Однако помимо того они могут выполнять и государственные обязанности. Так, в 1950 году после начала вторжения китайской армии в Тибет народ попросил Далай-ламу стать политическим лидером. В 1959 году вслед за подавлением китайскими войсками восстания в Лхасе Далай-лама был вынужден был бежать из Тибета и с тех пор живет в Дхарамсале на севере Индии.

В отличие от своих предшественников, он много путешествует по миру. И еще одно отличие, о котором Далай-лама рассказывал в интервью российскому журналисту Юрию Васильеву: «В 2011 году я полностью сложил с себя политические полномочия. Тем самым я добровольно положил конец более чем 400-летней традиции, согласно которой Далай-ламы одновременно находились во главе духовной и светской власти». Отсюда вопрос, в каком качестве сейчас нынешний Далай-лама говорит об отказе от «феодальной традиции» перерождения — исключительно как духовный лидер тибетского народа или в какой-то степени и как государственный лидер? И при чем тут Соединенные Штаты? Ведь никто не может гарантировать, что в случае успеха на тибетском направлении Вашингтон не захочет «порулить» и другими конфессиями. Например, попытаться повлиять на формат избрания пап Римских в Ватикане, государстве и резиденции епископов Рима. Или на Турцию, где местные власти контролируют процесс выборов предстоятелей Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви. А, может, дело дойдет и до греческого Константинопольского патриархата.