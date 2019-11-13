Маловероятно, что сообщение о том, что Иран приближается к созданию ядерной бомбы, поступило бы в Израиль в подходящий момент, однако стоит отметить, что недавнее заявление Тегерана о том, что он наращивает количество центрифуг и увеличивает уровень обогащения урана, прозвучало в особенно тяжёлый для Израиля момент, пишет Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Израиль фактически лишился лидерства, как дома, так и со стороны Вашингтона. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп столкнулись с правовыми и политическими проблемами, которые приковали к себе их внимание. Похоже, ни один из них не может и не хочет дать реальный ответ на вопрос о том, как противостоять возникшей угрозе.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Многие эксперты указывают на то, что при нынешних обстоятельствах Иран может приблизиться к возможности создания ядерной бомбы в течение года. Это не обязательно означает, что Иран также получит возможность доставки этого ядерного оружия. Нельзя сказать, что Израиль окажется незащищённым, у него есть собственные средства сдерживания в воздухе, на земле и на море, а также противоракетный потенциал.

Тем не менее ни Израиль, ни США не могут позволить себе игнорировать действия со стороны Ирана. До недавнего времени казалось, что их бдительность и отношения между двумя лидерами могли гарантировать, что никакая нарастающая угроза не останется незамеченной. Теперь всё это превратилось в благие пожелания.

Ранее Израиль пережил медовый месяц с администрацией Трампа, во время которого премьер-министру Израиля было оказано большое внимание. Именно Нетаньяху больше, чем какой-либо другой советник Трампа, повлиял на его решение о выходе из ядерного соглашения с Ираном, которое подписал бывший президент США Барак Обама. США выдвинули программу из 12 пунктов, направленную на обуздание агрессивного регионального поведения Ирана, демонтаж его ядерного потенциала и изменение режима в Тегеране. Предложенная американская программа отражает видение Нетаньяху.

Приверженность Трампа противодействию Исламской Республике была воспринята многими израильтянами как что-то само собой разумеющееся, включая самого Нетаньяху. Казалось, что президент США полностью на стороне Израиля. Трамп ввёл жёсткие экономические санкции против Ирана, усилил военную помощь Саудовской Аравии и другим врагам Ирана и смело заявил о необходимости сдерживания иранской агрессии и враждебности.

Но пока американские санкции не привели к желаемому эффекту. Затем иранцы сбили американский беспилотник и, по данным разведки США, безнаказанно атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии. Теперь кажется сомнительным, что Трамп выполнит своё обещание о том, что он не позволит Ирану получить ядерное оружие.

Цитата из видео YouTube Пожар на НПЗ в Абкайке. Саудовская Аравия

Ведущие израильские эксперты предупредили премьер-министра Израиля о том, что он поступил безрассудно, когда сделал ставку на Трампа. По их мнению, стоило бы согласиться на ядерное соглашение с Ираном, которое, несмотря на недостатки, по крайней мере, позволило бы обеспечить определённый контроль над иранской ядерной программой.

Действия Трампа могут оказаться весьма непредсказуемыми, и, возможно, какое-то событие может привести к атаке на иранские ядерные объекты, на что надеется израильский премьер-министр. Внимание Трампа сейчас сосредоточено на другом. Если Ирану действительно потребуется меньше года для создания ядерной бомбы, то может потребоваться военная сила (что может привести к смене режима). Однако такой сценарий маловероятен в разгар процесса импичмента и президентской гонки.

Нетаньяху оказался в аналогичной ситуации. Десять лет назад Нетаньяху инвестировал миллиарды долларов и значительный политический капитал в подготовку одностороннего удара по ядерным объектам Ирана. Подобная атака была осуществима в 2012 году, когда иранские объекты были менее укреплены и более уязвимы. Сегодня большинство израильских стратегов считают, что это уже не так. Даже попытка осуществления такой атаки невозможна без одобрения со стороны Вашингтона. Для осуществления столь смелой и опасной операции, которая могла бы спровоцировать масштабную войну в регионе, потребовалось бы, чтобы страна объединилась вокруг премьер-министра.

Вполне возможно, что нынешние коалиционные переговоры в Израиле приведут к тому, что Нетаньяху окажется следующим премьер-министром Израиля. Но даже в этом случае ему не хватило бы влияния, которым он обладал десять лет назад. Два года судебных разбирательств по поводу его предполагаемой коррупции и неисполнения возложенных на него обязанностей уменьшили его влияние. Иногда кажется, что он может выйти из-под контроля. Недавно назначенный министр юстиции Амир Охана является политической марионеткой, он по указке Нетаньяху ополчился против обвинений, выдвинутых в адрес Нетаньяху, и правовой системы страны. Подобные действия вызвали сильное возмущение у главного судьи Верховного суда Израиля.

Реактор «Объект IR-40» в Араке. Иран

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Ставка на нового министра обороны Нафтали Беннетта проливает свет на то, насколько далеко Нетаньяху готов зайти, чтобы спасти себя за счёт страны. Единственным основанием для назначения Беннетта на пост министра обороны стало то, что он возглавляет небольшую партию, которая необходима Нетаньяху для формирования коалиционного правительства. Нетаньяху дал понять, что он де-факто станет главой обороны Израиля, а не Беннетт. Если это действительно так, то всё это не обнадёживает. Всё большее число израильтян начинают считать, что Нетаньяху уже не столь необходим и даже не очень компетентен, и скорее похож на вымотавшегося политика, который пытается любыми способами удержаться за своё место и избежать тюрьмы.

Всё, что Нетаньяху сейчас говорит о серьёзности ядерной эскалации со стороны Ирана, будут рассматривать через призму его стремления остаться на посту премьер-министра. В конечном счёте противодействие угрозе со стороны Ирана, которое, вероятно, будет связано со сменой режима в Тегеране, лучше всего оставить будущим, менее скомпрометированным лидерам США и Израиля.